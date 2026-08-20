Trump tiene un nuevo plan para aplastar la economía iraní. Pero, ¿mantendrá el rumbo?

El presidente Donald Trump está desplegando otra estrategia en la guerra con Irán de la manera habitual: con una amenaza…

El presidente Donald Trump está desplegando otra estrategia en la guerra con Irán de la manera habitual: con una amenaza escrita en mayúsculas.

Pero el mundo, como de costumbre, tendrá que esperar para ver si el presidente cede cuando se acumulen los costes políticos.

El miércoles, Trump prometió “la operación económica más aplastante jamás emprendida contra país alguno” en una publicación en Truth Social.

Su nuevo enfoque supone, en cierto modo, un intento de salvar las apariencias tras su fracaso al intentar forzar la rendición de la República Islámica mediante bombardeos o persuadirla para que entablara conversaciones nucleares con incentivos en un memorando de entendimiento.

Se trata del último giro vertiginoso en un conflicto que ha generado más cambios tácticos y de rumbo de los que se pueden contar.

El presidente ha interrumpido todas las conversaciones con Irán, y CNN informa que su equipo ha comunicado a sus aliados políticos que se está preparando para una guerra de desgaste económico que, según él, destruirá la economía iraní y la obligará a capitular.

“Ahora mismo, creo que la situación es muy buena”, afirmó Trump el miércoles sobre una guerra que declaró ganada después de unos días, pero que ya lleva seis meses.

En una publicación posterior en redes sociales, prometió tomar medidas enérgicas contra cualquier país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen algún tipo de ayuda a Irán. Escribió: “Contrabando de petróleo, líneas de intercambio, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros de buques, empresas fachada: todo esto debe terminar YA”.

“Ustedes saben quiénes son”, añadió el presidente.

Muchos analistas se muestran escépticos ante la posibilidad de que el régimen revolucionario de Teherán, conocido por infligir una intensa represión y dificultades económicas a la población civil, ceda en su lucha existencial contra Estados Unidos.

Al fin y al cabo, ha soportado décadas de algunas de las sanciones económicas más severas del mundo.

“Quienes piensan que Irán colapsará bajo la presión, creo que se equivocan, a pesar de la situación económica”, afirmó Daniel Citrinowicz, quien trabajó en la Inteligencia de Defensa de Israel, donde fue jefe de la sección de Irán en la División de Investigación y Análisis.

Citrinowicz declaró a CNN International el martes que no hay indicios de que Irán esté suavizando su estrategia de presionar a Trump a través de los mercados internacionales.

Añadió que, si bien la presión económica podría tener graves consecuencias para Irán, “al final, no veo que la estrategia iraní cambie a causa de esta presión”.

Para lograr algún progreso, Trump no solo tendrá que cambiar esa dinámica en Teherán, sino que primero debe cambiar su propio comportamiento.

Destruir la economía iraní llevaría meses o incluso años. Exigiría la clase de paciencia estratégica que Trump casi nunca demuestra. Irán no estará solo si apuesta a que el presidente se cansará de su nuevo plan mucho antes de que dé resultados.

El nuevo enfoque de Trump también podría depender de un cambio diplomático.

La Casa Blanca deposita una enorme confianza en el poder militar para imponer un bloqueo a los barcos y puertos iraníes, como lo demuestra su engañosa publicación en redes sociales esta semana, en la que declara el estrecho de Ormuz como nuevo territorio estadounidense.

Sin embargo, un intento verdaderamente efectivo de aislar a Irán requiere un esfuerzo de gran envergadura que abarque el Golfo Pérsico, Europa y Asia.

Existen maneras plausibles en que la administración podría infligir un verdadero dolor al régimen iraní.

Ludovic Hood, investigador principal del Hudson Institute, aboga por una presión regional e internacional sobre los ingresos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y una nueva ofensiva contra su red regional de aliados.

En un reciente artículo de opinión publicado en el Wall Street Journal, pidió que se fortalecieran los lazos de Estados Unidos con los Gobiernos de Bagdad y Beirut para desafiar el poder de Teherán en Medio Oriente y aconsejó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que intensificara la presión económica sobre China, uno de los principales compradores de petróleo iraní.

Hood argumentó que una presión económica sostenida exacerbaría la inflación y la fuga de capitales, desencadenando una crisis bancaria que podría debilitar el control del régimen.

Un bloqueo sería aún más efectivo si Estados Unidos contara con el apoyo de sus aliados para desmantelar la red de acuerdos económicos clandestinos y rutas comerciales que Teherán ha construido para evadir las sanciones.

Sin embargo, este tipo de cooperación no es precisamente la especialidad de la administración. La diplomacia de Washington con respecto a Irán, liderada por los enviados de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, a menudo ha sido ingenua.

El presidente se enemistó con sus aliados al iniciar una guerra que amenazaba sus intereses de seguridad nacional y económica, y luego los reprendió por no participar. Esta semana, amenazó con bombardear Omán por su postura en las conversaciones con Irán para reabrir el estrecho.

Un bloqueo total de la economía iraní implicaría decisiones difíciles para Trump.

Por ejemplo, una medida contundente sería imponer sanciones a los bancos chinos involucrados en transacciones relacionadas con la venta ilícita de petróleo iraní.

Sin embargo, Trump recibirá al presidente chino Xi Jinping en una visita de Estado en septiembre, uno de los momentos más importantes del año. Sería una gran sorpresa que enturbiara el ambiente antes de esa fecha.

Aunque Trump esté dispuesto a esperar a que su guerra económica asfixie a Irán, existe una tercera variable: Teherán tiene la oportunidad de responder.

Sabe que Trump es vulnerable a poco más de dos meses de las elecciones de mitad de mandato. Y parece empeñado en humillarlo por completo, tal como lo hizo con el presidente Jimmy Carter durante la crisis de los rehenes antes de las elecciones de 1980.

Por lo tanto, Irán tiene una poderosa justificación política para rechazar el intento de Trump de apaciguar la guerra durante la campaña electoral de otoño.

Además, tiene un incentivo geopolítico para intensificar el conflicto con el fin de preservar su principal ventaja bélica: la capacidad de ralentizar el tránsito de barcos por el estrecho de Ormuz.

Nuevos ataques con drones o misiles contra la navegación aumentarían los costos económicos para los votantes estadounidenses y les recordarían cuánto detestan la guerra. Si el presidente respondiera, agravaría la crisis. Si se contuviera, parecería débil.

Una guerra abierta o económica abrirá oportunidades para los demócratas. “No me interesa una guerra de desgaste económico con Irán, donde el pueblo estadounidense sea quien pague las consecuencias, tanto en las gasolineras como en los supermercados”, declaró el representante demócrata James Walkinshaw a CNN News Central el martes.

A pesar del último arrebato de Trump en las redes sociales, todavía no se vislumbra una solución definitiva.

Y el presidente sigue lidiando con la pregunta que lo aprisiona: ¿Se agotará la tolerancia de los estadounidenses por las consecuencias de la guerra antes que la del régimen?

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