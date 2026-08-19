Trump presenta otro proyecto de construcción y firma una pieza del nuevo helipuerto

El presidente Donald Trump presentó este miércoles un nuevo proyecto de construcción en la Casa Blanca e invitó de manera…

El presidente Donald Trump presentó este miércoles un nuevo proyecto de construcción en la Casa Blanca e invitó de manera improvisada a los periodistas a acompañarlo al Jardín Sur para recorrer la remodelación de la entrada vehicular de la Casa Blanca y los avances de su nuevo helipuerto.

Durante el recorrido, un Trump animado destacó su participación personal en los proyectos, con una minuciosa atención a detalles teóricamente muy por debajo de sus responsabilidades: la ubicación de los postes, el corte radial del granito y la eliminación de los baches. El recorrido terminó con Trump firmando una enorme losa de granito que, según dijo, será “volteada” y colocada en el helipuerto.

Pero primero detalló otro proyecto, anunciado previamente y que ya estaba terminado.

“Esto siempre fue asfalto, que es muy básico, no apropiado para una gran casa, para un gran lugar como la Casa Blanca”, dijo Trump entre el estruendo de las obras, mientras señalaba la superficie sobre la que caminaba. La entrada vehicular fue renovada, agregó, con granito blanco extraído en California, que describió como una “piedra muy especial”.

Trump también sugirió que había participado en la decisión de desmantelar, a principios de este mes, los avances realizados en su helipuerto.

La construcción de la zona de aterrizaje comenzó poco después de su pelea de la UFC en junio, pero CNN observó semanas después el desmantelamiento de las piedras. La Casa Blanca se había negado anteriormente a explicar los cambios, pero el presidente dijo el miércoles que no estaba satisfecho con la inclinación.

“Sentí que había demasiada pendiente. Es una pendiente para la lluvia, pero sentí que era demasiada pendiente”, dijo Trump, anunciando que ahora estaba “completamente nivelado”.

Más tarde, al dirigirse a un grupo de trabajadores, Trump dijo: “Perdón por tomar una semana y media adicional, pero levantarlo fue una de las mejores cosas que hemos hecho, levantarlo, ¿verdad? Estoy seguro de que no les gustó eso”.

El presidente guio a la prensa hacia una abertura en la valla que rodea el helipuerto y detuvo el recorrido para dirigir la atención hacia las actualizaciones de la fachada de la Casa Blanca, donde dijo que se había retirado la pintura y se había vuelto a pintar.

“Si miran la piedra, miren qué perfecta es la piedra”, dijo, y agregó que está “muy orgulloso” de haberlo hecho.

Volvió a detener el recorrido antes de llegar al helipuerto, todavía en construcción, y destacó la tierra vegetal y el césped recién colocados.

“Si eres césped, estás muy feliz”, dijo.

El proyecto favorito de Trump en la Casa Blanca, la construcción de un salón de baile de 90.000 pies cuadrados (casi 27.500 metros cuadrados), no fue una parada del recorrido, pero el presidente lo mencionó varias veces. Su Gobierno llevó el proyecto ante la Corte Suprema, donde argumentó que la estructura y las instalaciones de un búnker de última generación que se construirían debajo son asuntos de seguridad nacional. Recientemente, él y la Casa Blanca han intentado reforzar ese argumento al referirse al salón de baile como el “complejo militar”.

Trump restó importancia a cualquier preocupación de que el máximo tribunal del país pudiera fallar en su contra y detener potencialmente la construcción, al decir que no puede “ni imaginar” que algo así suceda.

La construcción del salón de baile ha avanzado rápidamente, con un equipo de 250 personas trabajando 20 horas al día, siete días a la semana, según un documento presentado ante un tribunal a principios de este mes. El documento situó el complejo en un “65 % de avance en su totalidad”.

El presidente continuó por su camino de granito y se unió a trabajadores de la construcción con chalecos fluorescentes y cascos de seguridad sobre el nuevo helipuerto de granito tallado, que lleva el sello presidencial y que comparó con su restauración de la pista de patinaje Wollman Rink en Central Park. Firmó en el reverso de una imagen tallada de un águila que pronto será colocada dentro del sello.

El recorrido de Trump por los proyectos en curso, su segunda excursión improvisada de este tipo con periodistas este año, puso de relieve hasta qué punto la construcción ocupa un lugar central en la forma en que concibe su legado presidencial.

“Una cosa que sé hacer es construir… Me encanta la construcción, me encanta ver que las cosas se cuiden adecuadamente”, dijo, y agregó: los proyectos “estarán aquí mucho después de que nos hayamos ido”.

Una revisión reciente de Politifact concluyó que, en 2026, el presidente ha dedicado una cantidad significativa de tiempo a hablar de esos proyectos durante sus declaraciones públicas, más que de cualquier otro tema, excepto su guerra con Irán.

Trump también ofreció una visión integral de cómo se utilizarían los nuevos proyectos cuando la Casa Blanca reciba a dignatarios durante visitas de Estado.

“Sin siquiera tener que entrar a la Casa Blanca, bajan del auto en la hermosa nueva vía. Bajan del auto y caminan por este sendero hasta ese [helipuerto], y pueden tomar cócteles y hacer todo afuera de la Casa Blanca, y luego entran al salón de baile”, dijo.

The-CNN-Wire

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