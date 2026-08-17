Trump no siente “ninguna urgencia” por reemplazar a Leavitt, pero siguen pugnas internas para impulsar un sustituto

El presidente Donald Trump está considerando volver a depender de un grupo rotativo de miembros de su gabinete para dirigir…

El presidente Donald Trump está considerando volver a depender de un grupo rotativo de miembros de su gabinete para dirigir las ruedas de prensa por tiempo indefinido tras la salida de la secretaria de prensa Karoline Leavitt a finales de este mes, según informaron a CNN tres fuentes familiarizadas con la planificación.

Este plan tentativo surge en medio de una contienda aparentemente abierta para cubrir el puesto de Leavitt, mientras Trump aún se encuentra en las primeras etapas de la decisión sobre quién debería ocupar uno de los cargos más importantes y visibles de la Casa Blanca. Leavitt ha declarado que planea dejar el puesto a finales de agosto.

El presidente “realmente no sabe a quién elegir y no ha mostrado ninguna urgencia” al respecto, afirmó un alto funcionario de la Casa Blanca.

La indecisión de Trump no ha frenado la pugna entre sus aliados para promover a su sustituto preferido para Leavitt. Algunos aspirantes del círculo de Trump ya se han puesto en contacto con personal subalterno de la Casa Blanca para pedirles que intercedan por él, según una persona familiarizada con esas conversaciones.

Según otra persona familiarizada con el asunto, otros han presionado directamente a Trump en nombre de posibles candidatos, incluyendo a defensores de Elizabeth Pipko, exmodelo y portavoz del Comité Nacional Republicano, quien fue considerada para el puesto de secretaria de prensa durante la transición presidencial.

Sin embargo, Trump ha mostrado poca inclinación a actuar con rapidez para reemplazar a Leavitt, un asesor de confianza que se espera que siga siendo uno de sus consejeros más cercanos. Dentro de la Casa Blanca, los funcionarios restaron importancia a gran parte de la pugna externa por el puesto, señalando que, en última instancia, una sola persona —el propio Trump— tomará la decisión.

En los últimos días, se ha mencionado a varios aliados de Trump para el puesto, entre ellos Alina Habba, quien se desempeñó brevemente como fiscal federal interina del Distrito de Columbia, y Scott Jennings, exasesor de George W. Bush y ferviente defensor de Trump. La subsecretaria de prensa principal de la Casa Blanca, Anna Kelly, y la ex portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, también se encuentran entre la docena de posibles candidatos.

Pero aún no está claro qué cualificaciones específicas busca Trump, ni siquiera si considerará necesario cubrir el puesto. Como Leavitt y otros asesores suelen señalar, Trump siempre ha sido su propio portavoz a través de sus publicaciones en Truth Social a todas horas y su disposición a conceder breves entrevistas a quienes llaman a su teléfono móvil personal.

Mientras tanto, el calendario tradicional de ruedas de prensa ha sido esporádico durante el segundo mandato de Trump. Cuando Leavitt se tomó una breve baja por maternidad a principios de este año, otros funcionarios de Trump —entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, el vicepresidente JD Vance y el director de Medicare y Medicaid, el Dr. Mehmet Oz— la sustituyeron, con resultados diversos.

Y entre algunos de los nombres que se han barajado para el puesto, existe preocupación por las exigencias del cargo, según una fuente con conocimiento de estas conversaciones privadas que habló con CNN.

“Es un trabajo de locos. Es un trabajo ingrato. Y ahora tendrán que seguir los pasos de Karoline y ser comparados constantemente con ella”, dijo la fuente.

The-CNN-Wire

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