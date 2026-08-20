Trump llamó “rata” a Michael Cohen. Ahora, su relación se está “recomponiendo”

Primero, Michael Cohen fue abogado personal de Donald Trump y se autodescribía como su “pit bull”. Luego se convirtió en…

Primero, Michael Cohen fue abogado personal de Donald Trump y se autodescribía como su “pit bull”.

Luego se convirtió en un acérrimo enemigo, al revelar lo que calificó como “actos sucios” y ganarse el calificativo de “rata” por parte de un presidente que se sintió traicionado.

Ahora, después de hacer las paces, Cohen se ha convertido en otra cosa: un entrevistador de radio que busca una distensión pública.

“Te utilizaron como arma, utilizaron como arma a mucha gente”, le dijo Trump a Cohen en una entrevista telefónica grabada para el programa de Cohen en WABC este jueves. “Respeto el hecho de que te retractaras de todo lo que dijiste”.

Eso fue lo más cerca que estuvieron de hablar sobre su muy publicitada ruptura, al menos en la parte de la entrevista que se transmitió este jueves. El resto del fragmento emitido por Cohen se centró en la guerra de Estados Unidos con Irán y el historial de Trump en el cargo.

Aun así, fue su primera conversación abierta desde el colapso de su relación profesional y personal hace más de ocho años. Cohen le dijo a CNN que la entrevista completa, que se transmitirá íntegramente el domingo, duró 40 minutos.

“¿Cómo es posible que, después de todo lo que ocurrió, de todos los insultos, de los años de guerra pública, de los misiles verbales que nos lanzamos el uno al otro, sea posible que los dos nos podamos volver a sentarnos juntos?”, preguntó Cohen a Jake Tapper, de CNN, en “The Lead” el jueves, antes de la transmisión de su entrevista.

“La respuesta es que perdonamos”, dijo. “Pero recuerden esto: el perdón no requiere amnesia. Requiere el valor de dejar de permitir que el ayer dicte el mañana”.

Cuando le preguntaron cómo es ahora su relación con el presidente, Cohen dijo que se está “recomponiendo”. Posteriormente reveló que, aunque no le ha pedido personalmente a Trump un indulto, presentó una solicitud ante el Gobierno, sobre la cual tiene previsto hacer seguimiento este viernes.

El 21 de agosto de 2018, Cohen se declaró culpable en un tribunal federal de Manhattan de ocho cargos penales e implicó a Trump en un esquema de pagos diseñado para silenciar a mujeres que afirmaban haber tenido relaciones con el entonces candidato durante las elecciones de 2016.

Así comenzó la caída de ambos. Cohen, después de cumplir una pena de prisión, se convertiría en el principal testigo de la fiscalía en el juicio penal de Trump en Nueva York. En 2024, Trump fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con pagos para mantener en silencio a Stormy Daniels, una actriz de cine para adultos, sobre una supuesta relación pasada con Trump. Trump, quien ha negado la relación, no recibió una pena de prisión y ha apelado la condena.

Trump quedó herido por la traición y durante años llamó a Cohen, quien alguna vez afirmó que recibiría una bala por Trump, una rata y un mentiroso.

Mientras tanto, Cohen no ocultó que consideraba que Trump y sus asociados lo habían dejado solo. Fue la única persona que cumplió una pena de prisión por el esquema de pagos para mantener el silencio de las mujeres. Escribió dos libros en los años posteriores a su liberación: “Disloyal” y “Revenge”.

Cuando CNN le preguntó si Trump se había disculpado con él, Cohen optó por mantener eso en privado, aunque dijo sentirse “cómodo” con las palabras que intercambiaron. Al insistirle sobre la idea del perdón, Cohen dijo que no quiere que el capítulo de su vida en el que fue a prisión “sea el momento que defina” su vida.

Una vez que Trump regresó al Gobierno, las cosas en su relación comenzaron a cambiar. Cohen ha afirmado que fiscales de Nueva York, entre ellos la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, lo presionaron y coaccionaron para que declarara contra Trump.

Y comenzó una silenciosa reconciliación con Trump.

Todo empezó con un mensaje de texto inesperado de alguien a quien Cohen ha descrito como “un amigo de la Casa Blanca y una persona de dentro”, quien le transmitió un mensaje del presidente, dijo Cohen en un programa de radio a principios de este año.

Cohen se negó a identificar a la persona, pero dijo que esta le “expresó la genuina empatía del presidente por el infierno por el que me estaban haciendo pasar, una vez más, y agradecí profundamente ese mensaje”.

“Le agradecí, expresé mi sincera esperanza de que esta larga y agotadora disputa entre nosotros finalmente pudiera terminar y, lo que me pareció aún más interesante, es que respondió casi de inmediato, aceptando que realmente era hora de que nos reuniéramos”, dijo Cohen, quien agregó que estaba “muy sorprendido” por el mensaje.

Los dos hombres se han reunido en privado durante el último año en el campo de golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, según una persona familiarizada con el asunto.

Su conversación por radio, que Trump grabó este jueves por la mañana desde la Casa Blanca, culmina este notable acercamiento.

Y el viernes, Cohen le dijo a CNN que llamará para preguntar sobre su solicitud de indulto, que, según dijo, actualizó con respecto a la que presentó durante el Gobierno de Biden.

“No he recibido confirmación de que tengan la solicitud, lo cual está en mi lista de pendientes. Tengo la intención de llamar mañana para averiguar qué ocurrió”, dijo. “La envié por FedEx, así que sí tengo un recibo”.

Esta noticia fue actualizada con información adicional.

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