Trump hizo muchas de las cosas por las que los republicanos critican a Fauci

Después de años de críticas, los republicanos están intensificando sus esfuerzos de larga data para apuntar contra el exfuncionario de…

Después de años de críticas, los republicanos están intensificando sus esfuerzos de larga data para apuntar contra el exfuncionario de salud Dr. Anthony Fauci.

Un comité del Senado votó el jueves, siguiendo las líneas partidistas, para declararlo en desacato al Congreso después de que invocara repetidamente su derecho de la Quinta Enmienda a no autoincriminarse en una audiencia la semana pasada. Ahora, el Departamento de Justicia debe decidir si presenta cargos contra Fauci, lo cual parece bastante posible dado lo politizado que se ha vuelto el departamento bajo el presidente Donald Trump.

Pero apuntar contra Fauci —unos seis años después de que comenzara la pandemia de covid— también es un ejercicio selectivo para los republicanos.

Y eso se debe a que muchos de los delitos de los que se le acusa podrían, potencialmente, ser atribuidos al hombre que dirigió los primeros 10 meses de la respuesta gubernamental al covid desde el puesto más poderoso: Trump.

En la audiencia de la semana pasada, el presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, Rand Paul, fue directo con sus acusaciones contra Fauci, el exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

“Públicamente, Anthony Fauci promovió la teoría de que el virus surgió de forma natural”, dijo el republicano de Kentucky, “mientras que en privado era muy consciente de una montaña de pruebas que sugerían que el virus se originó en el laboratorio”.

Pero si decir cosas diferentes en privado y en público sobre el covid y no prestar atención a las pruebas recibidas es una falta tan grave, Paul podría querer echar un vistazo al historial de Trump.

En septiembre de 2020, Bob Woodward informó que Trump había hecho prácticamente lo mismo al principio de la pandemia. La cronología de CNN de esa época lo deja claro.

Trump le dijo a Woodward el 7 de febrero de 2020 que el covid era “más mortal que incluso tus gripes más fuertes”. Pero más tarde ese mes, comparó el virus con la gripe e incluso dijo que la gripe tenía una tasa de mortalidad más alta, agregando que “el riesgo para el pueblo estadounidense sigue siendo muy bajo”.

Trump reconoció el 19 de marzo que había decidido minimizar el virus en sus declaraciones públicas.

“Siempre quise restarle importancia”, dijo. “Todavía me gusta restarle importancia, porque no quiero crear pánico”.

El libro de Woodward también detalló algunas señales de advertencia importantes que Trump recibió de sus asesores desde el principio, incluso cuando continuó minimizando el virus en público. Ya el 28 de enero, el asesor adjunto de Seguridad Nacional de Trump dijo que el virus podría ser tan grave como la pandemia de gripe de 1918, que mató a hasta 50 millones de personas, según informó Woodward.

La semana pasada, a Paul se le preguntó en MS NOW si también le preocupaban estos temas con Trump.

No respondió directamente a la pregunta, sino que sugirió que la mayor ofensa de Fauci fue supervisar la financiación de laboratorios extranjeros que realizan investigaciones peligrosas. Paul y otros han especulado que la investigación de “ganancia de función” financiada por Estados Unidos podría haber contribuido al brote de coronavirus, aunque esto nunca se ha probado.

Pero vale la pena señalar que, bajo la primera administración de Trump en 2017, se levantó una moratoria de la era Obama sobre la financiación de investigaciones de “ganancia de función”.

Se denomina “ganancia de función” al cambio genético que le otorga a un organismo, gen o proteína una capacidad nueva o mejorada que antes no tenía. Puede ocurrir por mutaciones naturales o mediante experimentos científicos

Los republicanos han criticado a Fauci por invocar la Quinta Enmienda en su audiencia la semana pasada, con el senador Josh Hawley de Missouri diciendo que “ninguna persona honesta se acoge a la Quinta”. Pero Trump, en un caso civil en 2022, también invocó la Quinta Enmienda cientos de veces.

(La invocación de la Quinta Enmienda por parte de Fauci es algo diferente, ya que fue indultado por el presidente saliente Joe Biden en enero de 2025. Pero expertos dijeron a CNN que Fauci aún podría haber tenido cierta responsabilidad penal fuera de los límites de ese indulto. Fauci también dijo que Paul intentaría hacer que cometiera perjurio).

Los republicanos también sugirieron que Fauci cometió perjurio en su testimonio previo sobre la investigación de “ganancia de función”. Trump no solo tiene grandes dificultades para decir la verdad públicamente —algo por lo que los republicanos se resisten a responsabilizarlo—, sino que un juez federal en 2022 determinó que Trump firmó documentos legales que contenían afirmaciones de fraude electoral que él sabía que eran falsas.

Algunos sectores de la derecha han criticado duramente a Fauci por la creación de las vacunas contra el covid, que consideran peligrosas, no probadas y posiblemente incluso más peligrosas que el propio covid (lo cual es falso). Pero, por supuesto, esa vacuna fue creada como parte de un programa, la Operación Warp Speed, que fue lanzado por Trump.

Y finalmente, muchos republicanos han culpado a Fauci por confinamientos excesivos debido al covid. Pero también hubo un momento en que Trump apoyó el confinamiento de la sociedad. De hecho, al principio de la pandemia, el presidente criticó al gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, por intentar levantar el confinamiento demasiado rápido en la primavera de 2020.

No todos estos ejemplos son comparables. Las responsabilidades de Fauci eran diferentes a las de Trump, y recaía más sobre él la obligación de acertar en la ciencia, dada su experiencia. Además, defendió los confinamientos mucho más tarde en la pandemia que Trump.

Pero en la medida en que la respuesta nacional al covid fue deficiente hace seis años, parecería importante preguntar si las figuras políticas encargadas de gestionarla también tuvieron algo que ver.

Si la vacuna fuera tan peligrosa, por ejemplo, sería lógico que la gente estuviera examinando las decisiones de Trump y otros en su primera administración al desarrollarla y aprobarla, además de solo a Fauci.

Y si las primeras recomendaciones sobre el covid están bajo la lupa, parece extraño ignorar las muchas contradicciones y declaraciones falsas e incluso extrañas sobre el virus (¿recuerdan lo de la lejía?) que provenían de Trump en un momento en que los estadounidenses tomaban decisiones de vida o muerte sobre qué debían hacer.

Pero una revisión verdadera, amplia y apolítica de la respuesta al covid, al parecer, simplemente no está sobre la mesa.

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