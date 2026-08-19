Trump dice que tiene la intención de reunirse con Kim Jong Un este año

El presidente Donald Trump dijo este miércoles que tiene la intención de reunirse este año con Kim Jong Un, afirmando…

El presidente Donald Trump dijo este miércoles que tiene la intención de reunirse este año con Kim Jong Un, afirmando que se lleva bien con el líder norcoreano.

“Sí, lo haré”, dijo Trump cuando se le preguntó si planeaba tener conversaciones en persona con Kim, con quien Trump afirmó tener una gran relación.

“Me llevo bien con él. Y ¿sabes qué? El hecho de llevarme bien con él, eso es algo bueno”, dijo.

No está claro cuán concretos son los planes de Trump para una cuarta cumbre con Kim, con quien se reunió durante su primer mandato. Trump no quiso decir este miércoles si había intercambiado cartas con el gobernante norcoreano.

Los intentos del año pasado para negociar una cumbre con Kim durante la visita de Trump a Asia fracasaron, en parte debido a los problemas logísticos de organizar una reunión de manera repentina.

Sin embargo, el presidente de EE.UU. dedicó los dos últimos días a ganarse el favor de Pyongyang, entre otras cosas, acortando los ejercicios militares previstos entre EE.UU. y Corea del Sur y publicando una foto de su encuentro con Kim en 2019 en la zona desmilitarizada intercoreana.

Y los funcionarios de la Casa Blanca consideran un próximo viaje a Asia para una cumbre de líderes en noviembre como una oportunidad potencial para reavivar la diplomacia directa, según un funcionario estadounidense.

No está claro cómo una reunión en persona este año lograría lo que no pudieron tres reuniones anteriores. Trump salió de esos tres encuentros —el último de los cuales incluyó un breve paseo por territorio norcoreano— en su mayoría con las manos vacías, y Corea del Norte aceleró su producción de armas nucleares.

Trump mayormente restó importancia al arsenal nuclear que Corea del Norte ha estado acumulando, el cual dijo que constaba de 57 armas. Eso está en línea con estimaciones disponibles públicamente, aunque más específicas. El presidente estadounidense sugirió que fue culpa de presidentes anteriores; el líder norcoreano ha dicho recientemente que tiene la intención de fortalecer las fuerzas nucleares del país.

“Si fuera presidente, no lo habría permitido”, dijo Trump.

Añadió que su relación personal con Kim —forjada, aparentemente, durante las aproximadamente ocho horas que pasaron juntos en su primer mandato— sería suficiente para contener el mal comportamiento de Corea del Norte.

“Conozco muy bien a Kim Jong Un, y estará bien mientras tengamos un presidente inteligente”, dijo Trump. “Estará bien. Si tenemos un presidente tonto, entonces probablemente no estará tan bien”.

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