Trump dice que EE.UU. reducirá los ejercicios militares con Corea del Sur por su falta de apoyo con Irán

El presidente Donald Trump anunció el domingo que Estados Unidos reducirá los ejercicios militares que realiza con su aliado regional…

El presidente Donald Trump anunció el domingo que Estados Unidos reducirá los ejercicios militares que realiza con su aliado regional clave, Corea del Sur, citando su relación positiva con el líder norcoreano Kim Jong Un y la falta de asistencia de Seúl con Irán.

“Basándome en mi muy buena relación con Kim Jong Un, de Corea del Norte, no estoy contento con el hecho de que Estados Unidos haya, hace mucho tiempo, aceptado participar en Ejercicios Militares Conjuntos con Corea del Sur. Estos ejercicios no solo son costosos, con gran parte de esos costos pagados por los Estados Unidos de América (¡como siempre!), sino que envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que, mientras Donald J. Trump ha sido presidente, no ha sido amenazante y ha sido respetuoso”, escribió Trump en Truth Social.

Trump pasó luego a retomar su petición de que Corea del Sur ayude con la guerra de EE.UU. contra Irán.

“Recientemente le pregunté al presidente de Corea del Sur si les gustaría unirse a nosotros en la desnuclearización de la República Islámica de Irán, y dijeron: ‘¡No, gracias!’”, escribió Trump.

Trump ha tenido una relación cordial con Kim a pesar de que Corea del Norte ha sido durante mucho tiempo un adversario de Estados Unidos. A principios de este fin de semana, Trump publicó una foto de él y Kim, con el pie de foto: “A pesar de la mirada poco amistosa en esta foto en particular, hay muchas en las que estamos sonriendo, ¡Kim Jong Un y yo nos llevamos GENIAL!”

Los ejercicios conjuntos con Corea del Sur, llamados maniobras militares Ulchi Freedom Shield, estaban programados para comenzar el lunes y durar 10 días.

Corea del Norte ha criticado durante mucho tiempo tales ejercicios, y su Comisión Militar Central calificó el año pasado los ejercicios trilaterales con Japón y Corea del Sur como “el simulacro de guerra ofensivo para la agresión más integral en términos de escala, contenido y naturaleza” que se ha llevado a cabo en la parte sur de la península coreana.

Durante el primer mandato de Trump, Estados Unidos y Corea del Sur también redujeron las operaciones conjuntas como parte de un esfuerzo por aliviar las tensiones con Corea del Norte.

El presidente dijo en 2018 que era “inapropiado tener juegos de guerra” en la península coreana mientras EE.UU. participaba en negociaciones nucleares con Corea del Norte.

En marzo de 2019 —tras una cumbre Trump-Kim en Hanoi que no logró alcanzar un acuerdo— Estados Unidos y Corea del Sur anunciaron que los ejercicios anuales a gran escala, que habían sido una característica común de la relación de defensa entre ambos ejércitos, se reconfigurarían en ejercicios más pequeños.

Como hizo el domingo, Trump en 2019 también citó el costo para Estados Unidos. “La razón por la que no quiero ejercicios militares con Corea del Sur es para ahorrar cientos de millones de dólares a EE.UU., por los cuales no se nos reembolsa”, publicó en ese momento.

The-CNN-Wire

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