Trump estalla a medida que se acumulan sus reveses políticos

El presidente Donald Trump arremetió el lunes contra las compañías petroleras y su propia fiscal federal en el lujoso Despacho…

El presidente Donald Trump arremetió el lunes contra las compañías petroleras y su propia fiscal federal en el lujoso Despacho Oval, mientras su estrategia de comunicación chocaba con la realidad.

Fue una prueba más de que Trump 2.0 está perdiendo fuerza.

Los ejecutivos petroleros se están aprovechando de la guerra de Trump contra Irán y están “ganando demasiado dinero”, dijo el presidente. Señaló específicamente a Chevron y le advirtió que abaratara la gasolina, aunque, según él, es un “gran defensor de la libre empresa”.

Según Trump, Jeanine Pirro, la fiscal federal de Washington elegida personalmente por él, se acobardó cuando, en documentos judiciales, rectificó y admitió que los retrasos en la renovación del Estanque Reflectante, un proyecto que Trump considera su favorito, se debieron a una rehabilitación fallida por parte del Departamento del Interior y no a actos de vandalismo. El lunes, afirmó que fue él quien tuvo la idea de aplicar material destinado a piscinas a este monumento histórico de más de cien años.

“Se desplomó como un paraguas”, añadió Trump refiriéndose a su antigua aliada.

CNN informó el lunes que ahora está considerando destituir a la expresentadora de Fox News de su cargo.

La transgresión de Pirro, a ojos de Trump, consiste en que se vio obligada a admitir que la narrativa que él ha promovido públicamente no es una que pueda ser procesada en los tribunales.

La victoria de Trump al comienzo de la semana está consiguiendo el apoyo suficiente para que Todd Blanche, su antiguo abogado personal, sea confirmado como fiscal general.

Pero hay un inconveniente en la letra pequeña de ese acuerdo. Blanche, actualmente fiscal general interino, tuvo que suprimir de forma oficial y permanente el fondo de US$ 1.800 millones, considerado por muchos como una forma de pagar a los partidarios políticos de Trump.

En el mundo de Trump, el fondo —parte de un acuerdo entre él y su propio Departamento de Justicia— era una forma de reparar las injusticias cometidas contra sus aliados. Otros lo veían como un terreno minado ético que pondría dinero de los contribuyentes en los bolsillos de personas a las que Trump había indultado previamente.

La promesa de Blanche de no seguir adelante con el fondo no fue suficiente para los senadores John Cornyn y Thom Thillis, quienes exigieron su revocación por escrito.

Si bien CNN informó el lunes que la Casa Blanca estuvo profundamente involucrada en la decisión de rescindir el acuerdo, el analista legal senior de CNN, Elie Honig, señaló que Trump y sus abogados no han firmado el documento que revoca el acuerdo. Esto significa que, en teoría, Trump o sus abogados podrían demandar para que se restablezca.

“A pesar de todo el revuelo que ha causado este documento escrito por Todd Blanche, en realidad no logra prácticamente nada desde el punto de vista legal”, dijo el lunes en el programa “The Situation Room” de CNN.

Esos mismos dos republicanos que insistieron en que Blanche anulara el acuerdo por escrito también se han mostrado muy críticos al argumentar que el Partido Republicano debería dejar de lado, por ahora, el proyecto de ley de restricciones al voto de Trump, que impondría nuevos requisitos de prueba de ciudadanía además de la identificación del votante que se realiza en los estados.

Durante meses, Trump ha argumentado que el proyecto de ley es necesario para abordar la amenaza de un fraude electoral masivo. No hay evidencia de ese tipo de fraude en la realidad, como Daniel Dale de CNN ha documentado repetidamente, pero sigue siendo un principio fundamental de la presidencia de Trump. Ninguna de las presiones políticas ejercidas por Trump o por el sector MAGA del Partido Republicano ha generado el impulso necesario para obtener los votos suficientes para la legislación. Y no habría tiempo suficiente para implementarla antes de las elecciones de mitad de mandato.

Ni Tillis ni Cornyn figurarán en la boleta electoral de noviembre. Tillis, un crítico de Trump de larga data pero selectivo, no se postula para la reelección. Los analistas políticos consideran que su escaño en Carolina del Norte representa una gran oportunidad para que los demócratas lo ganen.

Cornyn perdió la segunda vuelta de las primarias contra un oponente más afín a MAGA que obtuvo el respaldo de última hora de Trump. Los demócratas están entusiasmados ante la posibilidad de que Texas se convierta en un estado competitivo este año.

Otra republicana, la senadora Susan Collins de Maine, incluyó en un proyecto de ley de gastos presentado por los líderes republicanos una cláusula para bloquear, por ahora , una norma propuesta por la Oficina de Administración y Presupuesto de Trump que otorgaría a los funcionarios designados políticamente, en lugar de a los expertos en la materia, mayor poder sobre las subvenciones federales. Collins, la única republicana que se postula para la reelección en un estado que Trump ganó en 2024, se encuentra inmersa en una reñida contienda electoral.

Mientras tanto, el índice de aprobación de Trump está cayendo a mínimos históricos: aproximadamente un tercio de los estadounidenses aprueba su gestión como presidente, según una encuesta de CNN realizada por SSRS y publicada la semana pasada. La última vez que un presidente estadounidense obtuvo un índice de aprobación tan bajo fue al final del primer mandato de Trump, tras el asalto al Capitolio por parte de sus partidarios en enero de 2021.

Dos factores que han mermado considerablemente su popularidad han sido su gestión de la economía y la guerra que lanzó contra Irán. Según Trump, la guerra duraría como máximo un par de meses y, como resultado, Estados Unidos tendría mayor control sobre los mercados petroleros mundiales.

Las cosas no han resultado así. En cambio, a pesar de las reiteradas afirmaciones de Trump de que Irán desea fervientemente negociar el fin de la guerra, el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado y el estado de las conversaciones es incierto.

Las interrupciones en el suministro de petróleo procedente de Medio Oriente, sumadas a la apertura de los mercados en Venezuela gracias a la orden de Trump de sacar del poder al entonces presidente Nicolás Maduro, han creado una situación en la que las compañías petroleras estadounidenses se están beneficiando más que desde la crisis inflacionaria de 2022.

Para quienes necesiten refrescar la memoria, la negativa o incapacidad del gobierno de Biden para reconocer el sufrimiento económico que padecían los estadounidenses en aquel entonces mermó considerablemente el impulso de la presidencia de Joe Biden.

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