Trump aplaza los aranceles del 50 % con los que amenazó a algunos productos canadienses

La amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 50 % a una amplia variedad de productos canadienses no…

La amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 50 % a una amplia variedad de productos canadienses no entrará en vigor a las 12:01 a.m., hora de Miami, según anunció horas antes de que comenzaran a aplicarse. La decisión evita que la medida afecte importaciones valoradas en aproximadamente US$ 20.000 millones.

“He pausado durante tres días los aranceles del 50 % contra Canadá, que debían entrar en vigor mañana por la mañana, porque Canadá y EE.UU., sujeto a la finalización de los documentos, ¡tienen un ACUERDO!”, escribió Trump la noche de este martes en Truth Social.

Los aranceles habrían abarcado productos como lácteos, bebidas alcohólicas y muebles, equivalentes a cerca del 5 % del valor total de las importaciones estadounidenses procedentes de Canadá el año pasado.

Trump había previsto recurrir a una ley poco conocida de la década de 1930 que nunca se ha utilizado para imponer aranceles de esta manera. Se esperaba que el uso de esa ley por parte del Gobierno de Trump enfrentara impugnaciones judiciales.

Sin embargo, mientras ningún tribunal se pronuncie, Trump podría aplicarla, como ocurrió con los aranceles generalizados que la Corte Suprema de EE.UU. anuló a principios de este año.

Trump apuntó específicamente contra Canadá al afirmar que ese país dificultaba las exportaciones estadounidenses de productos lácteos, automóviles y bebidas alcohólicas. Canadá también fue el único país, además de China, que adoptó represalias contra los aranceles anteriores de Trump, aunque el primer ministro de Canadá, Mark Carney, retiró posteriormente la mayoría de esas medidas.

Carney y Trump hablaron el lunes y el martes mientras continuaban las negociaciones.

A diferencia de algunas de las otras leyes a las que Trump recurrió después de que la Corte Suprema anulara sus aranceles generalizados a principios de este año, esta norma comercial, conocida como Sección 338, no parece imponer un límite temporal a los gravámenes. Si hubieran entrado en vigor, podrían haber permanecido vigentes indefinidamente, a menos que Trump o un futuro presidente decidieran eliminarlos.

El alcance potencial de los aranceles también era amplio. Los productos canadienses incluidos en la propuesta iban mucho más allá de aquellos que motivaron las quejas expresadas por Trump: incluían equipos industriales, plásticos, muebles, ropa y otros bienes manufacturados.

También había otra diferencia notable respecto de los aranceles recientes de Trump: no contemplaban exenciones para los productos que cumplen con el T-MEC. Esto significa que incluso los bienes que normalmente reciben un trato preferencial conforme al acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México podrían haber quedado sujetos a esos gravámenes.

En última instancia, la amenaza arancelaria podría haber sido otra táctica de negociación. Canadá, cuya economía ya se había debilitado por las rondas anteriores de aranceles, mantenía conversaciones activas con funcionarios estadounidenses mientras ambos países trataban de resolver su disputa comercial más amplia. Ante la próxima revisión del T-MEC, Trump contaba con otra importante herramienta de presión.

The-CNN-Wire

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