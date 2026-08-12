Tormentas peligrosas azotan estados del Medio Oeste ya devastados por un inusual y mortal derecho e inundaciones

Nota del editor: un derecho es una tormenta de viento que se desplaza en línea recta y se caracteriza por…

Nota del editor: un derecho es una tormenta de viento que se desplaza en línea recta y se caracteriza por ráfagas de viento superiores a 93 km/h (58 millas por hora) y la producción de una franja de daños generados por el viento a lo largo de un frente que abarca más de 400 km (250 millas) de longitud.

Las tormentas del martes inundaron pueblos de Ohio y se transformaron en un inusual y mortal derecho que dejó un rastro de destrucción en el Medio Oeste.

Al menos una persona falleció y más de un millón de hogares y negocios se quedaron sin electricidad después de que el derecho castigara un tramo de 480 kilómetros de la región con ráfagas de viento huracanadas.

El miércoles se esperan condiciones meteorológicas aún más peligrosas en el Medio Oeste y el valle de Ohio. Se han emitido nuevas alertas por inundaciones repentinas y tormentas eléctricas severas, y algunas zonas del este de Indiana recibieron hasta 15 centímetros de lluvia el miércoles por la mañana.

Aquí están las últimas noticias:

Explosión en una vivienda: una persona fue hallada muerta tras una aparente explosión e incendio en una casa en Portage, Indiana, luego de que el derecho azotara la zona. La casa estaba completamente envuelta en llamas cuando llegaron los bomberos. La causa sigue bajo investigación, pero la policía sospecha que los árboles derribados por la tormenta pudieron haber dañado las tuberías de gas natural.

una persona fue hallada muerta tras una aparente explosión e incendio en una casa en Portage, Indiana, luego de que el derecho azotara la zona. La casa estaba completamente envuelta en llamas cuando llegaron los bomberos. La causa sigue bajo investigación, pero la policía sospecha que los árboles derribados por la tormenta pudieron haber dañado las tuberías de gas natural. Niño muere en Indiana: un niño de cuatro años falleció el martes en el sureste de Indiana tras la caída de un árbol sobre una casa en Geneva Township, según Cody Low, subjefe del departamento del sheriff del condado de Jennings. El niño estaba “atrapado o herido” cuando se recibió la llamada al 911 alrededor de las 3:30 p.m., pero cuando llegaron los servicios de emergencia, lo encontraron muerto en la vivienda, declaró Low a CNN.

un niño de cuatro años falleció el martes en el sureste de Indiana tras la caída de un árbol sobre una casa en Geneva Township, según Cody Low, subjefe del departamento del sheriff del condado de Jennings. El niño estaba “atrapado o herido” cuando se recibió la llamada al 911 alrededor de las 3:30 p.m., pero cuando llegaron los servicios de emergencia, lo encontraron muerto en la vivienda, declaró Low a CNN. Impacto de rayo en una prisión de Ohio: dieciséis reclusos fueron trasladados a un hospital después de que un rayo impactara en la Institución Correccional de Grafton, en el condado de Lorain, Ohio, el martes por la noche, cuando regresaban de cenar, informó el Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio. No se reportaron fallecimientos, indicó el departamento, pero siete reclusos permanecen hospitalizados, uno de ellos en estado grave.

dieciséis reclusos fueron trasladados a un hospital después de que un rayo impactara en la Institución Correccional de Grafton, en el condado de Lorain, Ohio, el martes por la noche, cuando regresaban de cenar, informó el Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio. No se reportaron fallecimientos, indicó el departamento, pero siete reclusos permanecen hospitalizados, uno de ellos en estado grave. Apagones generalizados: más de 700.000 hogares y negocios en Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky, Virginia Occidental y Virginia permanecían sin electricidad la mañana del miércoles, según PowerOutage.us. Solo en Illinois, Indiana y Ohio, los apagones superaron los 600.000. Se registraron ráfagas de viento de más de 145 km/h en algunas zonas de Chicago y el noroeste de Indiana, derribando árboles y líneas eléctricas.

más de 700.000 hogares y negocios en Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky, Virginia Occidental y Virginia permanecían sin electricidad la mañana del miércoles, según PowerOutage.us. Solo en Illinois, Indiana y Ohio, los apagones superaron los 600.000. Se registraron ráfagas de viento de más de 145 km/h en algunas zonas de Chicago y el noroeste de Indiana, derribando árboles y líneas eléctricas. Inundaciones en pueblos de Ohio: se instó a los residentes de Roseville a evacuar tras la caída de la cantidad de lluvia equivalente a dos meses en tan solo dos días. El agua de la inundación rodeó por completo el pueblo, declaró el martes el gobernador de Ohio, Mike DeWine. Videos en redes sociales mostraron a rescatistas en balsas navegando por las fuertes corrientes de agua que recorrían las calles de la cercana Crooksville, un pueblo del condado de Perry. Se emitió una alerta de emergencia por inundación repentina, el nivel más alto de alerta, para ambos pueblos a primera hora del martes.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, declaró el estado de emergencia en los condados de Perry y Muskingum el martes por la tarde y activó una unidad de rescate de la Guardia Nacional para zonas inundadas.

Una persona falleció en Roseville, ciudad que abarca ambos condados, tras sufrir una emergencia a la que los servicios de emergencia no pudieron llegar, informó DeWine en una conferencia de prensa el martes.

“Nos encontramos ante una situación meteorológica muy peligrosa que afecta a todo Ohio. Es inusual ver algo así, pero el peligro puede acechar en cualquier parte del estado”, advirtió DeWine.

Hasta el martes por la mañana, unas 200 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares o no pudieron acceder a ellos después de que el nivel del agua subiera entre 1,8 y 3 metros en las zonas bajas del condado de Perry, según declaró a CNN Sima Merick, directora ejecutiva de la Agencia de Gestión de Emergencias de Ohio. Las inundaciones también desbordaron dos puentes en la zona.

Dos equipos de rescate en aguas rápidas del Departamento de Recursos Naturales de Ohio fueron desplegados el martes por la mañana para colaborar en las labores de rescate, según Merick, sumándose a los equipos de respuesta de los condados vecinos. Las inundaciones causaron daños en viviendas, vehículos, carreteras y una vía férrea en los alrededores de Confluence, Pensilvania, según informaron las autoridades locales. Diez personas fueron rescatadas de una casa inundada cerca de Confluence el martes por la mañana, informó el jefe de bomberos, Tyler Byrd, a CNN. Otra persona también fue rescatada del techo de un vehículo, añadió. La zona registró entre 7,5 y 12,5 centímetros de lluvia en varias horas la madrugada del martes.

Pronóstico de lluvias torrenciales

La zona en riesgo de inundaciones el miércoles y el jueves es prácticamente la misma que los días anteriores y se extiende desde el Medio Oeste hasta los Apalaches centrales y meridionales.

Podrían caer fuertes lluvias en poco tiempo y provocar peligrosas inundaciones repentinas en zonas localizadas de riesgo ambos días. Ya hemos visto casos similares en el este de Indiana y el norte de Kentucky.

Las tormentas podrían producir precipitaciones de hasta 7,5 centímetros por hora, con acumulaciones localizadas superiores a los 12,5 centímetros donde varias tormentas pasen repetidamente por las mismas zonas. Incluso menores cantidades de lluvia podrían provocar inundaciones rápidamente donde el suelo esté saturado por los fuertes aguaceros de principios de semana.

Este tipo de lluvias extremas se están volviendo más comunes en un mundo que se calienta debido a la contaminación por combustibles fósiles. Una atmósfera más cálida puede retener más humedad, la cual las tormentas pueden aprovechar y descargar en ráfagas más intensas.

Es posible que las lluvias y tormentas persistan hasta el viernes en partes del valle de Ohio, los Apalaches y el Medio Oeste, pero la mayor amenaza de inundaciones adicionales se desplazará hacia el norte, al valle superior del Misisipi.

Pronóstico de tormenta severa

Este miércoles, una amenaza de tormenta severa de nivel 2 de 5 se extiende desde el valle de Ohio hacia el oeste, hasta el Medio Oeste.

Clústeres de tormentas con vientos dañinos en Iowa e Illinois el miércoles por la mañana se desplazarán por estas áreas durante la tarde. También podrían desarrollarse otros clústeres de tormentas antes de su llegada.

No se espera que las tormentas del miércoles sean tan generalizadas ni destructivas como el derecho del martes, pero aún podrían derribar árboles y causar nuevos cortes de energía.

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