Todos los estrenos de agosto 2026: series y películas en Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV

Agosto marca la ruta final del verano boreal, una época en la que muchos toman vacaciones y se asocia con…

Agosto marca la ruta final del verano boreal, una época en la que muchos toman vacaciones y se asocia con altas temperaturas, playa y entretenimiento. La pequeña pantalla suele ser un refugio en estos días de ocio.

Los grandes estrenos de agosto traen rostros familiares. Es el regreso, luego de tres años, de la serie “Ted Lasso”, que vuelve para su cuarta temporada, ahora centrada en un equipo femenino de fútbol de segunda división.

La popular serie “Reacher” retorna, con Alan Ritchson como el exsoldado que recorre Estados Unidos resolviendo todo tipo de problemas; en estos nuevos episodios se enfrentará a una conspiración que involucra a una agencia secreta del Gobierno.

Llega también una nueva temporada de “Lioness”, creada por Taylor Sheridan, el mismo de “Yellowstone”, y con la ganadora del premio Oscar Zoe Saldaña como protagonista. Y los aficionados a los superhéroes cuentan con “Lanterns”, que lleva a la pantalla chica los personajes de la historieta “Linterna Verde”.

A continuación, un repaso de los lanzamientos más importantes de las plataformas de streaming este agosto.

En agosto HBO Max estrena una serie de superhéroes que luce diferente a lo que este género suele ofrecer. Se llama “Lanterns” y se inspira en las historietas de “Linterna Verde” de DC Comics. Entre sus creadores se encuentra Damon Lindelof, uno de los artífices de la famosa “Lost”. (DC Studios, al igual que CNN en Español, forma parte de Warner Bros. Discovery).

Se la ha comparado con un western y con la serie “True Detective”, pues la serie empareja a dos linternas verdes –dotados con un anillo que les concede súper poderes– que no se llevan bien entre sí: el veterano Hal Jordan (Kyle Chandler) y el novato John Stewart (Aaron Pierre). Ambos deben investigar un misterio en un pequeño pueblo ganadero de Nebraska.

En un tono más ligero, la plataforma estrena la temporada 3 de la serie de viajes “Conan O’Brien Must Go”. Y en el campo de las películas, la cinta más destacada es “Mother Mary”, un drama psicológico protagonizado por Anne Hathaway y Michaela Coel.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Monsters of God”. Estreno: 6 de agosto

“The Strangers: Chapter 2”. Disponible: 7 de agosto

“Isadora Moon”. Estreno: 13 de agosto

“Normal”. Disponible: 14 de agosto

“Whitmer Thomas: Terminal Crew of Dudes”. Estreno: 14 de agosto

“Lanterns”. Estreno: 16 de agosto

“Conan O’Brien Must Go” (temporada 3). Estreno: 21 de agosto

“Mother Mary”. Estreno: 21 de Agosto

“Abbott Elementary” (temporada 5). Estreno: 22 de agosto

“The Robot Chicken Adult Swim Special”. Estreno: 31 de agosto

Luce coherente que uno de los meses más calurosos del año sea el escogido por Netflix para estrenar la quinta y última temporada de la serie “Outer Banks”, con sus destinos exóticos y su temática, en la que un grupo de jóvenes busca un tesoro escondido.

La plataforma también estrena en agosto: la parte 2 de la serie colombiana “Cien años de soledad”, con siete episodios disponibles el 5 de agosto y con el episodio final el 26 de agosto; la temporada 3 de la serie “Tires”, protagonizada por el comediante Shane Gillis; y una nueva serie del comediante británico Ricky Gervais, “Alley Cats”, en dibujos animados y sobre sobre un grupo de gatos callejeros en Londres.

También resulta interesante la serie argentina “Moria”, en la que la popular vedette Moria Casán, de 80 años, cuenta su intensa vida, que es recreada por tres actrices –Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth–, quienes la interpretan en distintas etapas de su vida.

También es digna de mención la serie australiana “My Brilliant Career”, ambientada en la década de 1890 y que trata sobre una joven campesina que desea convertirse en escritora y mantener su independencia. Es una nueva adaptación de la novela de Miles Franklin, que ya fue llevada al cine con éxito en 1979, en una versión que hizo famosos a sus protagonistas, Judy Davis y el recientemente fallecido Sam Neill.

En el campo de las películas originales de Netflix, las más destacas son la cinta de horror “The Last House”, protagonizada por el actor brasileño Wagner Moura (nominado al premio Oscar este año por “The Secret Agent”) y Greta Lee (la voz en inglés de Lilypad en “Toy Story 5”); y la película de suspenso “The Whisper Man”, con Adam Scott en el rol principal.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Badly in Love” (temporada 2, serie japonesa). Estreno: 4 de agosto

“1670” (temporada 3, serie polaca). Estreno: 5 de agosto

“Big Chicken: A Fast Food Conspiracy” (serie documental). Estreno: 5 de agosto

“Cien años de soledad: Parte 2” (primeros siete episodios). Estreno: 5 de agosto

“My Life With the Walter Boys” (temporada 3). Estreno: 6 de agosto

“Death Inc.” (temporada 4, serie española). Estreno: 7 de agosto

“The Last House”. Estreno: 7 de Agosto

“Operation Safed Sagar” (serie de la India). Estreno: 7 de agosto

“Ricky Gervais’ Alley Cats” (serie de dibujos animados). Estreno: 7 de agosto

“Mourinho” (serie documental). Estreno: 11 de agosto

“Nando Between Two Worlds” (película brasileña). Estreno: 12 de agosto

“Tires” (temporada 3). Estreno: 13 de agosto

“A Child of My Own” (película mexicana). Estreno: 13 de agosto

“My Brilliant Carreer”. Estreno: 13 de agosto

“Don’t Say Good Luck”. Estreno: 14 de agosto

“Moria” (serie argentina). Estreno: 14 de agosto

“To the Max” (película española). Estreno: 14 de agosto

“Freefall: A Reckoning for Boeing” (documental). Estreno: 19 de agosto

“Outer Banks” (temporada 5). Estreno: 20 de agosto

“Facing El Chapo” (película mexicana). Estreno: 21 de agosto

“Talamasca: The Secret Order” (temporada 1). Disponible: 23 de agosto

“Cien años de soledad: Parte 2” (final de serie). Estreno: 26 de agosto

“Leanne” (temporada 2). Estreno: 27 de agosto

“All the Truth in My Lies” (serie Española). Estreno: 28 de agosto

“The Whisper Man”. Estreno: 28 de agosto

“Sex Lives of College Girls” (temporadas 1-3). Disponible: 31 de agosto

Disney+ estrena la serie “The Shards, creada por el productor Ryan Murphy (“American Horror Story”) y basada en la novela homónima del escritor Bret Easton Ellis (autor de “American Psycho”). Trata sobre un grupo de adolescentes en Los Ángeles durante la década de 1980, en el que es posible que uno de ellos sea un asesino en serie. Como curiosidad, en el elenco figuran Kaia Gerber, hija de la modelo Cindy Crawford, y Homer Gere, hijo del actor Richard Gere. Crawford y Gere estuvieron casados entre 1991 y 1995.

La plataforma lanza también “Camp Rock 3”, la tercera entrega, aunque funciona como un relanzamiento con nuevo elenco principal de “Camp Rock”, la popular película Disney de 2008, que hizo famosos a los Jonas Brothers (quienes, por supuesto, aparecen en la nueva entrega).

En agosto la serie “It’s Always Sunny in Philadelphia” estrena su temporada 18. Y los seguidores de la serie “The X Files” serán testigos de una curiosidad: el estreno de la versión del director, con escenas inéditas, de la película de 2008 “The X Files: I Want to Believe”, a la que han añadido el subtítulo “Vrach Frankenshteyn”.

También se estrena la temporada 2 de “Adults”, sobre un grupo de amigos de la generación Z recién graduados de la universidad. Y los fans de “Star Wars” tienen una nueva serie: el anime “Star Wars: Visions – The Ninth Jedi”, que expande, en formato serie, la historia de uno de los episodios de esta serie animada.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Time and Water” (documental). Estreno: 1 de agosto

“Futurama” (temporada 14). Estreno: 3 de agosto

“Betrayal: Dirty Secrets” (temporada 4). Estreno: 4 de agosto

“Wizards Beyond Waverly Places”. Estreno: 5 de agosto

“Star Wars: Visions presents The Ninth Jedi”. Estreno: 5 de agosto

“The Shards” (temporada 1). Estreno: 5 de Agosto

“History’s Greatest Of All Time With Peyton Manning”. Estreno: 6 de agosto

“Pokémon: Indigo League”. Estreno: 7 de agosto

“Murder Club” (temporada 1, serie coreana). Estreno: 7 de agosto

“Camp Rock 3”. Estreno: 14 de agosto

“The X-Files: I Want to Believe – Vrach Frankenshteyn”. Estreno: 14 de agosto

“It’s Always Sunny in Philadelphia” (temporada 18). Estreno: 17 de agosto

“Lion” (temporada 1). Estreno: 20 de agosto

“Lego Disney Princess: Magical Mayhem”. Estreno: 21 de agosto

“A Heartland Christmas” (temporada 1). Estreno: 24 de agosto

“The Simpsons: Yellow Mirror”. Estreno: 26 de agosto

“FX’s Adults” (temporada 2). Estreno: 27 de agosto

“Desert Warrior”. Disponible: 28 de agosto

“Furious” (final de temporada). Estreno: 31 de agosto

Prime Video estrena en agosto la cuarta temporada de “Reacher”, una de las series más exitosas en streaming a nivel global; no en balde, en septiembre debuta un spinoff titulado “Neagley”. Basada en la serie de novelas de Lee Child, “Reacher” hizo del corpulento Alan Ritchson un icono del cine de acción. En la temporada 4 la serie adapta el libro “Gone Tomorrow”, cuyo tema central es una conspiración que involucra a una agencia secreta del Gobierno.

En la onda de la serie “The Summer I Turned Pretty” llega “Sterling Point”, que mezcla romance juvenil con cierta dosis de intriga, en una cautivante isla en Canadá. En la onda de amores juveniles también Prime Video estrena la película “The Last Sunrise”.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Sterling Point” (temporada 1). Estreno: 5 de agosto

“Beast Race” (película brasileña). Estreno: 7 de agosto

“The Chosen in the Wild with Bear Grylls”. Estreno: 9 de agosto

“Reacher” (temporada 4). Estreno: 12 de agosto

“Blue Beetle”. Disponible: 17 de agosto

“Is God Is”. Disponible: 19 de agosto

“Novak Djokoic: The Wolf in Winter” (documental). Estreno: 20 de agosto

“Good Fortune”. Disponible: 21 de agosto

“Back to the 90s”. Estreno: 21 de agosto

“The Last Sunrise”. Estreno: 26 de agosto

El primer gran éxito global que tuvo Apple TV+ fue “Ted Lasso” y ahora este agosto se estrena su temporada 4. Han transcurrido tres años desde la última temporada, así que la expectativa es grande por los nuevos episodios. En esta oportunidad, Ted (Jason Sudeikis) regresa a Richmod para entrenar al equipo femenino de fútbol de segunda división.

La otra apuesta de la plataforma en agosto es la temporada 2 de la serie de ciencia ficción “Dark Matter”, protagonizada por Joel Edgerton y Jennifer Connelly, sobre un dispositivo llamado La Caja que da a acceso a realidades alternativas de tu propia persona.

De México llega la temporada 2 de la serie “Las azules” (“Women in Blue”), sobre las primeras mujeres policías de la Ciudad de México. En los nuevos episodios, la agente María (Bárbara Mori) es promovida a teniente y deberá enfrentarse a una investigación relacionada con la masacre de estudiantes de 1968.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Ted Lasso” (temporada 4). Estreno: 5 de agosto

“Sugar” (final de la temporada 2). Estreno: 7 de agosto

“Las azules” (temporada 2). Estreno: 12 de agosto

“The Dynasty: UConn Huskies” (serie documental). Estreno: 21 de agosto

“Stillwater” (temporada 5). Estreno: 21 de agosto

“Dark Matter” (temporada 2): Estreno: 28 de agosto

Taylor Sheridan, el creador de “Yellowstone”, “Landman” y “Dutton Ranch”, ente otras series, es el actual mandamás en la televisión estadounidense. Todas las series que crea se transforman en lucrativas franquicias. Sheridan es la mente detrás del drama militar “Lioness”, de la que Paramount+ estrena en agosto su temporada 3.

Está protagonizada por Zoe Saldaña, Michael Kelly y Nicole Kidman como agentes de la CIA que llevan a cabo misiones antiterroristas ultrasecretas.

Los aficionados a la UFC tienen en agosto una nueva nueva temporada de “Dana White’s Contender Series”, que busca nuevos talentos para entrar en el octágono.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Lioness” (temporada 3). Estreno: 2 de Agosto

“Dana White’s Contender Series” (temporadas 1-4). Estreno: 4 de agosto

“The Challenge: Cutthroat” (temporada 42). Estreno: 5 de agosto

“Average Joe” (temporada 2). Estreno: 19 de agosto

Anunciada originalmente en primavera, Peacock movió a agosto el estreno de la comedia romántica “You, Me & Tuscany”, protagonizada por Regé-Jean Page (“Bridgerton”) y Halle Bailey (“The Little Mermaid”).

También de interés es la temporada 2 de la serie británica “The Undeclared War”, sobre una unidad que combate el terrorismo informático y se enfrenta a un ciberataque proveniente de Rusia. Tiene a Simon Pegg (“Star Trek”, “Mission Impossible”) como protagonista.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Ms. X” (temporada 1). Estreno: 3 de agosto

“You, Me & Tuscany”. Estreno: 7 de agosto

“Unknown Serial Killers of America” (temporada 2). Estreno: 9 de agosto

“Kim’s Convenience” (temporadas 1-5). Estreno: 10 de agosto

“The Undeclared War” (temporada 2). Estreno: 27 de agosto

“Love Island” (temporada 8). Estreno: 31 de agosto

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.