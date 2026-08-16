Todd Blanche dice que hay un “proceso” para compensar a involucrados en los disturbios del 6 de enero

El secretario de Justicia, Todd Blanche, reiteró este domingo que el llamado fondo contra la “instrumentalización” del Gobierno del presidente…

El secretario de Justicia, Todd Blanche, reiteró este domingo que el llamado fondo contra la “instrumentalización” del Gobierno del presidente Donald Trump está “muerto”, pero añadió que siguen existiendo mecanismos para que quienes consideran que fueron perjudicados por el Gobierno puedan solicitar una compensación.

Durante una entrevista en “Meet the Press” de NBC, le preguntaron a Blanche si podía garantizar que ninguna persona vinculada con el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos podría recibir una compensación del Gobierno.

El Departamento de Justicia eliminó formalmente el fondo contra la “instrumentalización”, que habría beneficiado a quienes afirmaban haber sido objeto de un trato indebido por parte del Gobierno federal, después de que la iniciativa amenazara con poner en riesgo la confirmación de Blanche como secretario de Justicia.

“Bueno, cualquiera puede presentar una reclamación contra el Gobierno federal, no solo las personas vinculadas con el 6 de enero”, dijo Blanche este domingo.

“No voy a sentarme aquí, en un programa de noticias, a decir si un litigio que puede ocurrir o no terminará en el pago de dinero”, añadió. “No puedo hacer eso. Lo que sí diré es que desde hace décadas existe un proceso mediante el cual una persona que considera que ha sido perjudicada, o que el Gobierno federal ha cometido un acto ilícito en su contra, puede solicitar una reparación”.

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