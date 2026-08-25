Target se disculpa por disfraz de payaso para niños de Halloween tras la polémica

Target se disculpó el lunes y anunció que había retirado de la venta un disfraz de Halloween que representaba a…

Target se disculpó el lunes y anunció que había retirado de la venta un disfraz de Halloween que representaba a un payaso de circo que, según los críticos, evocaba la práctica de pintarse la cara de negro y los espectáculos de juglares.

El producto, vendido como el “Disfraz de payaso de circo para niños que brilla bajo luz negra” para Halloween, provocó una fuerte reacción en las redes sociales, y algunos consumidores afirmaron que se parecía a una caricatura racista.

“Como empresa, sabemos que nos equivocamos y lo lamentamos profundamente”, declaró Target en un comunicado. “El disfraz es ofensivo y nunca debió haber formado parte de nuestro catálogo. Ya no está a la venta”.

Este es el último quebradero de cabeza para la imagen pública de la cadena minorista estadounidense, que intenta enderezar el rumbo tras un periodo de bajas ventas.

La compañía también ha recibido críticas por la gestión de los productos de su Colección Orgullo 2023 y por los cambios en sus iniciativas de diversidad, equidad e inclusión tras el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.

Target declinó hacer comentarios sobre quién diseñó el producto —que se vendió bajo las marcas de temporada Hyde y EEK Boutique— o sobre el proceso por el cual se aprobó su venta.

En su comunicado, Target afirmó que estaba “analizando detenidamente cómo ocurrió esto y qué cambios son necesarios”.

Algunos compradores afroamericanos, que se sintieron marginados tras los retrocesos en materia de diversidad, equidad e inclusión (DEI) de Target en 2025, expresaron su decepción el lunes.

Sheletta Brundidge, empresaria del área de Minneapolis, considera que el disfraz es una consecuencia indirecta de la decisión sobre DEI. “Redujeron la diversidad”, indicó, “así que, ¿quién está ahora para decir: “Esto está mal”?”.

En su comunicado, Target reconoció que el disfraz era “especialmente hiriente para nuestros clientes, miembros del equipo y socios negros”.

Aunque Hyde y EEK son marcas propiedad de Target, sus productos se han revendido en sitios web de minoristas como Walmart y Amazon, así como en la plataforma Etsy. Reuters no encontró el artículo en cuestión en dichos sitios.

Una portavoz de Walmart declaró desconocer que se estuviera vendiendo. Amazon y Etsy no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Target, que ha encadenado dos trimestres consecutivos con excelentes resultados, está empezando a ver los frutos de sus esfuerzos por bajar los precios y renovar su mercancía, y su nuevo director ejecutivo, Michael Fiddelke, ya ha recibido elogios de Wall Street.

Pero la compañía, que no puede competir con Walmart y Costco en precio, tiene poco margen de error en lo que respecta a fallos de gestión o de imagen, declaró Brett Husslein, analista de Morningstar.

“Ahora que Target empieza a recuperar terreno en la recuperación de su reputación de marca, este es precisamente el tipo de cosas que quieren evitar”, comentó, y añadió que cualquier obstáculo, ya sea de índole visual, administrativa o macroeconómica, “podría provocar mayores pérdidas de cuota de mercado”.

Las acciones de Target subieron un 2,7 % en la sesión de la tarde.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.