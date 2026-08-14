Su viaje para ver un partido de Argentina terminó en una detención de ICE: “Se siente horrible porque no somos criminales”

Iliana Noeli Lick dice que siente que “todavía la pesadilla no se ha terminado”. La ciudadana argentina de 30 años,…

Iliana Noeli Lick dice que siente que “todavía la pesadilla no se ha terminado”. La ciudadana argentina de 30 años, quien trabaja como niñera en Filadelfia, Pensilvania, acaba de salir libre bajo fianza tras pasar casi un mes detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Originaria de Buenos Aires, Lick dijo en entrevista con CNN que ICE la detuvo el sábado 11 de julio por la mañana en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, cuando se disponía a tomar un vuelo en compañía de amistades para viajar a Kansas City con el fin de presenciar el partido que en esa fecha disputó la selección nacional de su país con el equipo de Suiza, dentro de los cuartos de final del Mundial de Fútbol.

“Lo que nos pasó fue bastante traumático”, dijo Lick al describir la experiencia de estar en detención de ICE, junto a otras mujeres inmigrantes de distintas nacionalidades.

Lick dijo que todo empezó cuando una mujer en uniforme la abordó mientras hacía la fila de seguridad en el aeropuerto de Filadelfia.

“Ella no estaba identificada. Nunca me dijo que era ICE, pero al momento entendí la situación y básicamente no podía creer que me estuviera sucediendo. Como que uno ve las noticias y las historias en las redes sociales y… nunca creí que me iba a suceder a mí”, reconoció.

Lick dice que entre lo más traumático que vivió se encuentra su detención en una cárcel común. “Tuvimos que usar el uniforme rayado blanco y negro como se ve en las películas. Nos esposaron las manos y nos encadenaron de los tobillos y alrededor de la cintura con las manos esposadas atadas a las cadenas sin poder caminar y soportando el dolor de las cadenas en los tobillos”, describió.

“Se siente horrible porque no somos criminales. Y, ¿por qué tuvimos que pasar por todo ese proceso al igual que una persona que cometió un crimen si no somos criminales?”, preguntó.

Según la mujer, desde el 11 de julio que fue detenida hasta el 10 de agosto que fue liberada, estuvo bajo custodia en cuatro lugares distintos, incluyendo una cárcel de Pensilvania en donde inmigrantes como ella estuvieron detenidos con la población carcelaria común, “básicamente como si fuésemos criminales”, dijo. De Pensilvania la trasladaron a Luisiana y luego Texas, para finalmente llegar a un centro de detención en Nuevo México, agregó.

En un comunicado enviado a CNN antes de que Lick saliera libre bajo fianza, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) describió a la mujer como “una inmigrante indocumentada de Argentina”, detenida el 11 de julio “durante un operativo de arresto selectivo en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia”.

El comunicado añade que Lick “ingresó a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023 y permaneció en el país más allá del plazo permitido por su visa. Lick permanecerá bajo custodia del ICE en espera del resultado de su proceso migratorio. Cabe aclarar que la autorización de trabajo o una solicitud pendiente NO otorgan estatus legal en Estados Unidos”.

Sin embargo, Lick niega que haya permanecido en el país más allá del tiempo permitido por su visa.

“Eso no es cierto”, sostuvo. “Yo vine con una visa de turismo. Luego solicité una extensión de visa. Esperé la respuesta de USCIS (Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) y fue aprobada, y durante ese proceso uno está legal en el país hasta la aprobación del caso, algo que sucedió. Y luego solicité una visa de asilo y me dieron un permiso de trabajo y número de seguro social”, detalló.

Las detenciones realizadas por ICE en los aeropuertos estadounidenses, como ocurrió con Lick, están generando alarma entre abogados de inmigración, quienes afirman que se están produciendo con mayor frecuencia, citando una serie de incidentes en los que los pasajeros han sido detenidos abruptamente por agentes mientras viajaban.

La agencia federal, encargada del arresto y la deportación de inmigrantes indocumentados, sigue bajo presión para cumplir con la agenda de deportaciones del presidente Donald Trump. Esto incluye alcanzar la meta del Gobierno de realizar alrededor de 2.000 arrestos diarios.

Los arrestos en aeropuertos forman parte de un esfuerzo más amplio de los agentes de ICE para utilizar diversas tácticas de control migratorio con el fin de aumentar las detenciones, incluyendo, más recientemente, el enfoque en personas con visas vencidas que se encuentran de viaje.

Lick dice que ha sido muy difícil para ella entender la crueldad con la que piensa que fue tratada, especialmente considerando que se presentó a todas sus citas y pagó todas las cuotas que las autoridades requirieron.

“Teníamos que tomar agua de la llave de la canilla que estaba directamente conectada con el inodoro que compartíamos las 12 personas que estábamos ahí”, afirmó Lick al describir la experiencia que vivió en uno de los centros de detención.

“En (la Prisión del Condado de) Cambria (en Pensilvania), dormíamos con las luces prendidas. Eran faroles gigantes (…) y había ruidos porque constantemente entraban y salían los oficiales”, agregó.

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