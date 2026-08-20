Sismo de magnitud 7,2 se registra en Perú

Un sismo de magnitud 7,2 se registró la tarde de este jueves a 35 kilómetros al norte de la localidad…

Un sismo de magnitud 7,2 se registró la tarde de este jueves a 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora, en el sur de Perú, informó el Instituto Geofísico del Perú.

El sismo tuvo una profundidad de 108 kilómetros, según el reporte.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional dijo en X que el sismo “fue percibido entre moderado y fuerte en varios departamentos. El monitoreo continúa en zonas vulnerables”.

Noticia en desarrollo.

The-CNN-Wire

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