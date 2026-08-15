Sismo de magnitud 4,8 y casi 100 réplicas dejan daños materiales en el sur de España

Un sismo de magnitud 4,8 sacudió la madrugada de este sábado a la comunidad autónoma de Andalucía, en el sur…

Un sismo de magnitud 4,8 sacudió la madrugada de este sábado a la comunidad autónoma de Andalucía, en el sur de España, así como otros lugares en el país, sintiéndose incluso en Madrid, según las autoridades españolas.

El sismo ocurrió a la 1:04 am del sábado (hora local) y tuvo su epicentro al noreste de la localidad de Alhendín, a unos 8 kilómetros al suroeste de la ciudad de Granada, en Andalucía, indicó el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España.

El temblor se originó en “una profundidad muy superficial”, agregó el IGN, lo que incrementa la fuerza con la que es percibido en tierra. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) dijo que el origen del sismo fue a una profundidad de apenas 10 kilómetros.

De acuerdo con el USGS —que indica que la magnitud del sismo fue de 5,2, mayor a la que estableció el IGN—, los lugares más cercanos al epicentro son Otura, Ogíjares, Las Gabias y Zubia, todas ellas localidades que forman parte del área metropolitana de Granada.

Desde este evento ocurrido en la madrugada, el IGN ha registrado casi 100 réplicas, todas ellas “también a profundidades muy superficiales (menores a 10 km)”. Del total de réplicas, 13 fueron percibidas por la población.

“La mayor de las réplicas registradas hasta el momento es un terremoto de magnitud 3,3, unas 5 horas después del terremoto principal. También se registró un terremoto de 3,7 unas 6 horas antes del principal”, detalló el IGN.

El sismo principal de 4,8 y las réplicas son parte, además, de una serie sísmica más grande. Según el Instituto Andaluz de Geofísica, se registró actividad a partir del jueves 13 de agosto, con un sismo de magnitud 3,1. Luego vino otro de 3,6 y, como sismo principal, llegó el de magnitud 4,8 este sábado.

“La red sísmica andaluza había contabilizado hasta la reunión (de este sábado) alrededor de 200 movimientos (telúricos), en su mayoría no sentidos por la población, en el entorno epicentral desde el comienzo de la serie”, escribió el Gobierno de Andalucía en un comunicado tras mantener una reunión con el comité de emergencias.

Según el informe del IGN, el sismo principal de magnitud 4,8 se sintió principalmente en las zonas centro y oriente de Andalucía, en algunas localidades de la región de Murcia, en el sur de Castilla La Mancha, y en partes de la comunidad de Madrid. La mayor intensidad se registró en poblaciones de Granada, añadió el IGN.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) dijo este sábado que, tras el sismo, atendió más de 500 llamadas de la población, la mayoría provenientes de Granada.

Las llamadas estaban “relacionadas con grietas, fisuras y caídas de falsos techos, cornisas, cascotes, muros y elementos ornamentales. No constan daños estructurales graves”, detalló la EMA en un mensaje en X.

En fotos y videos, es posible observar escombros en las calles y daños en fachadas, especialmente en Granada.

En tanto, el IGN señaló que se registraron “algunos daños no estructurales… y caídas de objetos en varias construcciones dentro de la zona epicentral”.

El Gobierno de Andalucía informó que también hay algunos vehículos con daños a causa de las caídas de cascotes

De momento, las autoridades españolas no han dado a conocer víctimas tras el sismo.

The-CNN-Wire

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