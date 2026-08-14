Selena Gomez y su startup de salud mental son acusadas de fraude

Varios inversores de Wondermind, la startup de salud mental de Selena Gomez, demandaron a la estrella del pop el jueves,…

Varios inversores de Wondermind, la startup de salud mental de Selena Gomez, demandaron a la estrella del pop el jueves, alegando que fueron engañados sobre el éxito de la empresa y su participación en ella.

Wondermind fue lanzada en 2021, con Gomez como cofundadora, “directora de impacto” y jefa de marketing, según la demanda. La plataforma multimedia fue diseñada para brindar a los usuarios “formas fáciles y prácticas de priorizar su bienestar mental cada día”, según se lee en su sitio web, que invita a los visitantes a suscribirse a un boletín informativo.

Cinco inversores declararon en la demanda que invirtieron US$ 1,2 millones en 2022, esperando que Gomez aprovechara su fama y su enorme popularidad en redes sociales para impulsar la empresa.

En cambio, “durante tres años, mientras la empresa se derrumbaba silenciosamente a su alrededor, ninguno de sus fundadores, directivos o consejeros se dirigió a los inversores cuyo dinero financiaba el colapso”, alega la demanda.

Los inversionistas también demandaron a Mandy Teefey, madre de Gomez y codirectora ejecutiva, y a su exsocia, Daniella Pierson. Las demandas se presentan contra ellas por fraude de valores, fraude según el derecho consuetudinario, incumplimiento de contrato y otros cargos. Los demandantes buscan recuperar sus inversiones, así como obtener una indemnización por daños y perjuicios y el pago de los honorarios de sus abogados.

Según la demanda, la empresa declaró tener una valoración de US$ 95 millones en 2022, cuando supuestamente se hizo creer a los inversionistas que habría alianzas corporativas con empresas como JPMorgan, además de acuerdos publicitarios, reportajes con celebridades y una aplicación innovadora.

“Las alianzas no existieron. Las iniciativas nunca se materializaron. La aplicación nunca se desarrolló”, alegaron los inversionistas.

Los inversionistas se enteraron de los problemas de la empresa a través de un artículo revelador publicado por The Cut el año pasado, que informaba sobre las dificultades internas de la compañía debido a luchas de poder y relaciones.

El artículo constituye una base fundamental para la demanda. La demanda citaba un reportaje de The Cut que afirmaba que Gómez no cumplió con sus obligaciones contractuales debido a “sus prolongados problemas personales con su madre”.

Según la demanda, Gómez, Teefey y Pierson poseían en conjunto casi el 90 % de las acciones de la empresa.

Teefey informó a los inversores que Pierson supuestamente utilizó fondos de los inversores para pagar su alquiler en la ciudad de Nueva York, que ascendía a aproximadamente US$ 60.000 mensuales, según la demanda. Pierson dejó Wondermind en 2023.

En un comunicado emitido el jueves, Pierson declaró que “niega las acusaciones en su contra y agradece la oportunidad de presentar documentación concreta y registros financieros que demuestren los hechos”. También afirmó que nunca utilizó fondos de los inversores para gastos personales.

Gómez, Teefey y Wondermind no respondieron hasta el momento a una solicitud de comentarios.

The-CNN-Wire

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