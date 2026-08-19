Se acumulan las derrotas de los candidatos respaldados por Trump

Cerca de 300.000 personas acudieron a votar el martes en las primarias republicanas de Wyoming y en dos distritos congresionales…

Cerca de 300.000 personas acudieron a votar el martes en las primarias republicanas de Wyoming y en dos distritos congresionales de Florida donde el presidente Donald Trump había respaldado a uno de los candidatos.

Pero solo el 28 % votó por los candidatos que Trump les había dicho que apoyaran, lo que marcó una noche particularmente dura para los candidatos respaldados por Trump.

Sin embargo, esto se venía gestando desde hacía tiempo. Los votantes republicanos han ignorado cada vez más los consejos —y expresado cierta frustración con los resultados— de un presidente cuyo poder parece menguar.

Los votantes republicanos en las primarias ya han rechazado a 10 candidatos respaldados por Trump para cargos estatales o el Congreso en esta temporada electoral.

Esa cifra equivale al número de candidatos que perdieron en las primarias de 2018, 2020 y 2024 combinadas, según un análisis de CNN que utiliza los respaldos de Trump recopilados por Ballotpedia.

La cifra también se acerca al récord de 12 candidatos respaldados por Trump que perdieron en las primarias de 2022. Ese año, existían dudas sobre si el partido estaba pasando página respecto a Trump después del asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021.

Eso no significa que Trump no tenga influencia sobre su partido, pero es la señal más reciente de que su control se ha debilitado.

Y las estadísticas cuentan la historia.

Los candidatos respaldados por Trump perdieron el martes en la contienda por la gobernación de Wyoming, Megan Degenfelder, y en dos elecciones para la Cámara de Representantes de Estados Unidos en Florida, el representante Cory Mills y Catalina Lauf. Esto significa que:

6 de los 10 candidatos derrotados este año han perdido solo en agosto. Además del trío del martes, también perdieron el candidato a gobernador de Minnesota Mike Lindell, el representante de Tennessee Andy Ogles y el candidato al Congreso por Michigan Amir Hassan.

5 candidatos respaldados por Trump para gobernador han perdido. Incluso en 2022, solo 3 candidatos respaldados por Trump para gobernador perdieron; en aquel entonces, sus derrotas incluyeron más cargos estatales de menor importancia.

Los candidatos respaldados por Trump han perdido ahora en el 42 % de las primarias para gobernador en las que no apoyaba al titular del cargo, es decir, 5 de 12.

La temporada de primarias de 2026 también podría considerarse peor para Trump que la de 2022 porque ese año las derrotas se concentraron en un estado inusual: Georgia, donde el establishment republicano se enfrentó a las falsas afirmaciones de Trump sobre un fraude electoral masivo en las elecciones presidenciales de 2020 que perdió. De hecho, 6 de las 12 derrotas de candidatos respaldados por Trump en 2022 ocurrieron solo en el estado de Peach State. Además, Trump es ahora el presidente en funciones.

Degenfelder, en Wyoming, y Lauf, en Florida, obtuvieron 2 de los 3 porcentajes de voto más bajos registrados hasta ahora entre los candidatos respaldados por Trump. Degenfelder actualmente está por debajo del 30 %, mientras que Lauf tiene el 22 %.

Y la situación podría empeorar para las candidaturas respaldadas por Trump. Es posible que las derrotas del presidente sigan aumentando en las próximas semanas.

En las pocas fechas de primarias que quedan, Trump ha respaldado a Anthony DiLorenzo en el primer distrito congresional de Nueva Hampshire, así como a la senadora designada Darline Graham en las elecciones especiales de Carolina del Sur de la próxima semana.

Mientras el trío de candidatos respaldados por Trump perdía el martes por la noche, Graham enfrentaba dificultades en un debate con su rival en la segunda vuelta de las primarias, el representante Ralph Northam. En un momento, Graham admitió que “no estaba… tan informada sobre seguridad nacional”, y evadió de manera incómoda una pregunta sobre si Taiwán representa un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos.

Si Graham perdiera, sería apenas la cuarta candidata al Senado respaldada por Trump en perder una primaria, después de Luther Strange, de Alabama, en 2017; Evan Jenkins, de Virginia Occidental, en 2018; y Trent Staggs, de Utah, en 2024.

Estas derrotas en las primarias también ocurren, no por casualidad, mientras aumentan las evidencias de que los votantes que se inclinan por el Partido Republicano están cada vez más frustrados con las acciones de un presidente históricamente impopular.

Una encuesta reciente de CNN encontró que el 30 %, 40 % e incluso el 50 % o más de los republicanos y los independientes que se inclinan por el Partido Republicano expresan descontento con Trump en algunos asuntos clave.

Y parece que esta narrativa desfavorable comienza a hacerse notar en Trump.

Además de respaldar dos veces a candidatos en la segunda vuelta de las primarias de junio para gobernador de Carolina del Sur, después de que quedó bastante claro que su candidata, la vicegobernadora Pam Evette, perdería, Trump emitió un mensaje extraordinario el miércoles por la mañana sobre la derrota de Mills en Florida.

“Le dije al congresista Cory Mills, de Florida, un amigo mío, que abandonara la contienda, pero no quiso escucharme”, afirmó Trump en redes sociales. “Pensó que podía ganar, así que ¿quién puede culparlo? ¡Ahora tenemos un gran candidato, Ryan Elijah, que se presenta en su lugar!”.

Por supuesto, Trump no ejerció públicamente esta presión. Y ahora esto constituye una nueva evidencia que pone en duda su dominio sobre el partido.

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