Rodri, el madrileño que eligió al FC Barcelona y llega para ganar la Champions

El Balón de Oro del Mundial 2026 tiene nuevo equipo. Rodri Hernández, campeón con la selección española, ya es nuevo…

El Balón de Oro del Mundial 2026 tiene nuevo equipo. Rodri Hernández, campeón con la selección española, ya es nuevo jugador del FC Barcelona, club que paga unos US$ 80 millones —según el portal especializado Transfermarkt— para sacarlo del Manchester City, donde ganó absolutamente todo: Premier League (varias), Copa de Inglaterra, Copa de la Liga, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes (ahora Copa Intercontinental) y la tan ansiada Champions League.

De esta manera, Rodri vuelve al fútbol español, donde ha vestido las camisetas del Villarreal y el Atlético de Madrid, el club que lo catapultó al poderoso City, donde finalmente acabó por recibirse de futbolista total bajo la batuta de Pep Guardiola.

Rodri tuvo su bienvenida al FC Barcelona como una joven estrella que llega con todo un futuro brillante por delante, pero en realidad el mediocampista ya pasó la barrera de los 30 años. Lo que sucede es que el reconocimiento le llegó, quizás, algo tarde en su carrera.

Rodri tuvo sus inicios en las categorías juveniles del Rayo Majadahonda y el Atlético de Madrid, y su debut en primera división se dio con la camiseta del Villarreal en la temporada 2015/2016, aunque recién en la siguiente se ganó un lugar en el primer equipo. Tras dos años de muchos minutos, el Colchonero acordó su compra, pero fue tan bueno su desempeño que solo duró una temporada a las órdenes de Diego Simeone.

Su llegada al Manchester City se dio sin tantos bombos y con muchos menos platillos. Después de todo, ahí estaban Kevin De Bruyne, Bernardo Silva e Ilkay Gündogan. Sin embargo, Guardiola jamás dudo. Lo incluyó como titular desde su primer partido, en la base del mediocampo, en esa posición de pivote tan necesaria para la salida limpia y la construcción de juego del DT.

En la parte celeste de Manchester, Rodri se convirtió en leyenda. En silencio, fue el reloj del mediocampo del City. Jugó 298 partidos en total y ganó 13 títulos. El más importante de todos, la Champions League 2022/2023, donde quedó inmortalizado al marcar el gol (golazo) de la final ante el Inter de Milán.

Doce meses más tarde, a los 28 años, sorprendió a muchos al quedarse con su primer Balón de Oro, en una reñida votación que acabó por desatar un insólito boicot del Real Madrid ante los rumores que de Vinícius Jr. no ganaría el premio al mejor jugador de la temporada. Pero Rodri también lo merecía. Venía de ganar el Mundial de Clubes de 2023 y estaba muy fresco el título de la Eurocopa 2024 con la selección de España.

Ahora, después de un Mundial 2026 donde terminó siendo el mejor jugador de España en las instancias finales, nadie duda de que es firme candidato para ganar el premio por segunda vez en su carrera.

Rodri llega al FC Barcelona tras caerse las negociaciones con el Real Madrid. Los blancos fueron los primeros en ir a buscar al mediocampista que venía de quedarse sin Guardiola en el City, pero no hubo acuerdo y, paralelamente, el culé abrió negociaciones, estirando la billetera hasta donde pidieron los Citizens.

Sin embargo, más allá de la billetera catalana, Rodri no ocultó su felicidad por llegar al Barcelona, un club con el que comparte mayor afinidad por el estilo de juego. Seguramente se hubiera hecho eje del juego en el Real Madrid de Mourinho, pero la idea de Flick no necesita tiempo de adaptación y parece encajar como anillo al dedo. Este Barca juega como el City de Pep y como la España de De la Fuente, y el español tendrá la misión de repetir el juego que más le gusta: toque corto en salida, pases largos en los contragolpes y llegada por sorpresa al área rival.

En el Barca, además, será compañero de varios de los jugadores con los que ganó el Mundial hace un mes: con Pedri, Dani Olmo y Lamine Yamal podrá repetir buena parte del ataque que levantó la copa en Nueva Jersey ante Argentina. Le faltará Ferran Torres, claro, recientemente anunciado como nuevo jugador del Paris Saint-Germain.

El objetivo lo puso el propio Rodri al aterrizar en España: “¿A por la Champions? A por todo”.

The-CNN-Wire

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