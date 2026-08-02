RFK Jr. ataca a Fauci y difunde información médica falsa en una acalorada entrevista con CNN

En un intento por reescribir la historia de la respuesta de Estados Unidos al covid-19, el secretario de Salud, Robert…

En un intento por reescribir la historia de la respuesta de Estados Unidos al covid-19, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., culpó el domingo al Dr. Anthony Fauci de los confinamientos impuestos por la pandemia, al tiempo que revivía una serie de afirmaciones desacreditadas sobre las vacunas, el virus respiratorio sincitial (VRS) y el sarampión.

La comparecencia de Kennedy se produjo tras una audiencia en el Congreso con Fauci, la semana pasada, en la que el experto en enfermedades infecciosas invocó su derecho a no autoincriminarse, amparado por la Quinta Enmienda, en más de 100 ocasiones, mientras los republicanos lo criticaban duramente por su papel en el manejo de la pandemia.

Kennedy se sumó al coro de críticas en el programa “State of the Union with Dana Bash”, de CNN, diciendo que el presidente Donald Trump, quien estaba en el cargo al comienzo de la pandemia y restó importancia al virus, no tenía la culpa de la respuesta del Gobierno.

“Trump, como recordarán, quería acabar con los confinamientos. Creo que lo que más daño le hizo a nuestro país fueron los confinamientos”, dijo.

Los confinamientos fueron supervisados ​​por líderes estatales y locales que respondían al colapso de las unidades de cuidados intensivos y a las peticiones de ayuda de los hospitales para controlar la situación en las primeras etapas de la pandemia.

El Dr. Ashish Jha, quien se desempeñó como coordinador de la respuesta al covid-19 de la Casa Blanca bajo el mandato del presidente Joe Biden entre 2022 y 2023, refutó las afirmaciones de Kennedy, y dijo: “La responsabilidad debe recaer en nuestros líderes políticos”, al tiempo que condenaba sus falsas afirmaciones sobre la ineficacia de las vacunas.

“La responsabilidad recae en nuestros líderes políticos, no en los científicos que dan consejos. El segundo punto que quiero abordar brevemente es que mucha de la información que dio el secretario Kennedy simplemente no es cierta. Es objetivamente falsa”, declaró Jha a Bash en una entrevista tras la comparecencia de Kennedy.

El enfrentamiento pone de manifiesto una creciente división en torno a la autoridad en materia de salud pública en un momento crítico. Como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés), el escepticismo de Kennedy hacia la ciencia convencional ya no es mera retórica ajena al sistema; ahora moldea la política federal oficial. Sus esfuerzos por reinterpretar el legado de la pandemia se producen mientras Estados Unidos lucha contra el peor rebrote de sarampión en más de tres décadas, una crisis que, según advierten los expertos, se ve alimentada directamente por el tipo de desinformación sobre vacunas y la desconfianza institucional que Kennedy exacerbó durante la transmisión.

Kennedy cuestionó su gestión de los brotes de sarampión en Estados Unidos.

“Las comunidades que sufren de sarampión son casi todas comunidades religiosas que simplemente no se vacunan”, dijo Kennedy a Bash.

Una comunidad menonita fue uno de los focos de un brote que comenzó en el oeste de Texas, el año pasado. Pero el virus se propagó rápidamente entre personas no vacunadas fuera de ese grupo, llegando finalmente a casi 800 casos, incluyendo la muerte de dos niños, antes de que se declarara el fin del brote.

En 2026 se han producido docenas de brotes más, lo que ha dado lugar al mayor número de casos en 35 años, y más del 90 % de ellos se han dado en personas que no están vacunadas o cuyo estado de vacunación se desconoce.

Carolina del Sur registró más casos de sarampión en 2026 que cualquier otro estado. Un brote comenzó a propagarse por el condado de Spartanburg en octubre, y registró casi 1.000 casos antes de finalizar, en abril.

Las autoridades sanitarias recomiendan dos dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) durante la infancia, y esas dos dosis tienen una eficacia del 97 % contra la infección por sarampión.

Sin embargo, los expertos afirman que el potencial de brotes de sarampión persiste en cualquier lugar donde las tasas de vacunación se mantengan por debajo del 95 %, un umbral de inmunidad clave para esta enfermedad altamente contagiosa.

En los últimos años han aumentado las zonas con bajas tasas de vacunación , lo que las investigaciones atribuyen en gran medida a la desinformación.

Kennedy, quien con frecuencia se ha mostrado escéptico respecto a las vacunas, le dijo a Bash que los sitios web de su agencia recomiendan que “los padres vacunen a sus hijos contra el sarampión”.

“Nunca he puesto en duda la eficacia de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola”, afirmó.

Pero en marzo de 2025, cuando el brote en Texas se extendió a Nuevo México y Oklahoma, le dijo a Sean Hannity, de Fox News, que los brotes de sarampión podrían deberse en parte a personas cuya inmunidad a la vacuna está disminuyendo.

“Cuando éramos niños, todos contraíamos el sarampión, y el sarampión nos brindaba protección de por vida contra la infección. La vacuna no hace eso. Para algunas personas, la vacuna es efectiva de por vida, pero para muchas otras, su eficacia disminuye”, le dijo Kennedy a Hannity.

“Algunos años, tenemos cientos de estos brotes […] Y, como saben, parte de eso se debe a que hay personas que no se vacunan, pero también a que la vacuna en sí pierde eficacia con el tiempo”, dijo.

Algunas de las críticas que los funcionarios han dirigido a Fauci se refieren a la “investigación de ganancia de función”, que implica la manipulación de un germen en un entorno de laboratorio para que los investigadores puedan estudiar cómo se comporta a medida que evoluciona.

Kennedy afirmó que la investigación sobre la ganancia de función era responsable no solo del virus que causa el covid-19, sino también de otras enfermedades.

“La epidemia de VRS que padecemos, que es la principal causa de muerte infantil en este país hoy en día, surgió de este tipo de experimentos”, afirmó.

El VSR, o virus respiratorio sincitial, se identificó por primera vez a finales de la década de 1950 en chimpancés de laboratorio y también en niños. Lo que se conoció como investigación de ganancia de función comenzó dos décadas después, cuando los científicos descubrieron cómo combinar genes de diferentes organismos.

Después de 2011, cuando dos equipos de científicos modificaron el virus de la gripe aviar para que se volviera más peligroso y pudiera transmitirse entre mamíferos por el aire —algo que el virus no había podido hacer antes—, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos intervino para crear directrices y exigir la supervisión de este tipo de investigaciones.

Kennedy le dijo a Bash que decenas de estudios vinculan la exposición al Tylenol durante el final del embarazo y el período perinatal con el autismo.

Una revisión realizada en 2025 por investigadores estadounidenses de 46 estudios previos sugirió una posible relación entre la exposición prenatal al paracetamol —el fármaco presente en el Tylenol— y trastornos del neurodesarrollo como el autismo y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en niños. Sin embargo, los investigadores señalaron que el estudio no prueba que el fármaco cause estas afecciones. Aconsejaron que las mujeres embarazadas continúen usando paracetamol según sea necesario, en la dosis más baja posible y durante el menor tiempo posible.

Otras investigaciones no han encontrado indicios de vínculo alguno, incluyendo estudios con millones de niños a los que se les dio seguimiento durante décadas. Sin embargo, existen pocas investigaciones que analicen la prevalencia del autismo en relación con el uso de paracetamol durante la infancia o la primera niñez.

Las principales organizaciones médicas respaldan el uso de paracetamol para tratar el dolor y la fiebre durante el embarazo y sus recomendaciones reflejan que los beneficios superan cualquier riesgo potencial.

Kennedy y Bash discreparon sobre si las vacunas contra el covid-19 habían protegido a los niños, y el funcionario le pidió que citara investigaciones que demostraran que la vacuna “hacía más bien que mal”.

Según la Organización Mundial de la Salud, en Estados Unidos se han administrado más de 700 millones de dosis de vacunas contra el covid-19 desde que estuvieron disponibles, a finales de 2020. Los investigadores estiman que estas vacunas contribuyeron a salvar 2,5 millones de vidas en todo el mundo entre 2020 y 2024.

Las vacunas han sido sometidas a pruebas exhaustivas y a un seguimiento continuo para garantizar su seguridad. Si bien se han producido efectos secundarios graves, como anafilaxia o miocarditis, en general han sido poco frecuentes.

Las investigaciones también han demostrado que las vacunas se asocian con menores riesgos de infección, hospitalización y complicaciones en niños. En diciembre, un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. indicó que los niños vacunados contra el covid-19 durante la temporada anterior de virus respiratorios presentaban un riesgo considerablemente menor de acudir a urgencias o a centros de atención de urgencias a causa del virus.

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