Rescatan a pescadores que permanecieron flotando en una nevera portátil en el mar durante 5 días

La Armada mexicana anunció el rescate este miércoles de dos pescadores que permanecieron a la deriva a más de 160…

La Armada mexicana anunció el rescate este miércoles de dos pescadores que permanecieron a la deriva a más de 160 kilómetros de la costa de México sin comida ni agua durante cinco días.

Las labores de búsqueda y rescate comenzaron el 14 de agosto, cuando la cooperativa de pescadores emitió una llamada de auxilio informando que había perdido el contacto con los pescadores, de 53 y 32 años.

La armada mexicana rastreó una vasta zona del Océano Pacífico por mar y aire, y finalmente encontró a los dos hombres flotando en una gran nevera de pesca a unos 160 kilómetros de la costa de Chiapas, un estado del sur de México que limita con Guatemala.

Ambos hombres fueron trasladados en helicóptero a puerto y recibieron atención médica antes de reunirse con sus familias, según informó la marina.

La Armada mexicana no identificó a los hombres y no está claro cómo quedó inutilizada su embarcación.

Un video compartido por la marina muestra una gran caja turquesa con los dos hombres dentro, meciéndose entre las oscuras olas del océano mientras los equipos de rescate se acercan. Un barco se aproxima a la caja y los dos hombres son izados a un lugar seguro.

“No creíamos que íbamos a sobrevivir estos días”, declaró uno de los pescadores en un video difundido por la Marina mexicana. “Lo único que podíamos hacer era rezarle a Dios y esperar la ayuda de todos ustedes, los de la Marina”.

“Fue lo más difícil que uno pueda imaginar”, comentó el otro pescador. “No se lo desearía a nadie, ni siquiera a mi peor enemigo”. Los hombres dijeron que no comieron ni bebieron “absolutamente nada” durante los cinco días en el mar.

El rescate demuestra el “compromiso de la Armada con el público para salvaguardar la vida humana en el mar”, afirmó.

The-CNN-Wire

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