Republicanos de Carolina del Norte buscan reemplazo para Chuck Edwards tras abandonar su campaña de reelección

Los líderes republicanos del oeste de Carolina del Norte se reunirán la próxima semana para elegir a un reemplazo del…

Los líderes republicanos del oeste de Carolina del Norte se reunirán la próxima semana para elegir a un reemplazo del representante Chuck Edwards en la boleta electoral de noviembre.

Edwards anunció la madrugada de este miércoles que abandonaba su campaña de reelección en el competitivo 11.º Distrito Congresional de Carolina del Norte, después de que un panel de ética publicara una investigación que encontró “pruebas sustanciales” de que el legislador hizo reiterados avances no deseados hacia dos asistentes mujeres. La votación en Carolina del Norte comenzará dentro de un mes.

“Los habitantes del oeste de Carolina del Norte merecen una voz conservadora fuerte en la boleta electoral de noviembre, y nuestro partido está preparado para avanzar en este proceso de forma rápida y eficiente”, dijo el presidente del Partido Republicano de Carolina del Norte, Jason Simmons, en un comunicado difundido este miércoles.

“El Comité Ejecutivo del Distrito cumplirá con su responsabilidad, conforme a nuestras normas, de nominar a un candidato que luche por impuestos más bajos, proteja nuestra frontera, fortalezca nuestra economía y defienda los valores de los habitantes del 11.º Distrito. Confío en que los republicanos se unirán en torno a nuestro candidato y continuarán nuestro trabajo para ampliar nuestras mayorías en Washington”, añadió.

El partido estatal anunciará la decisión del comité. Dos personas familiarizadas con los planes dijeron a CNN que el Comité Ejecutivo del 11.º Distrito se reunirá el lunes por la noche en el condado de Buncombe para elegir al reemplazo.

El candidato demócrata Jamie Ager dijo que un nuevo rival no cambiará su campaña.

“Durante demasiado tiempo hemos sido olvidados por políticos que nos venden falsas promesas y luego van al Congreso para tratar Washington como su patio de recreo personal mientras nosotros nos quedamos atrás. Mi corazón está con las jóvenes que asumieron esos cargos para servir a nuestra comunidad”, dijo Ager en un comunicado enviado a CNN este miércoles.

The-CNN-Wire

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