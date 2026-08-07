Tiroteo en Tailandia: adolescente mata a sus abuelos y a cinco profesores en el episodio más mortífero en años

Cinco maestros de una escuela en el norte de Bangkok murieron el viernes cuando un adolescente armado abrió fuego, según…

Cinco maestros de una escuela en el norte de Bangkok murieron el viernes cuando un adolescente armado abrió fuego, según declaró el primer ministro de Tailandia, en el tiroteo escolar más mortífero registrado en el país en años.

El sospechoso, de 14 años, abrió fuego en una escuela secundaria de la provincia de Nonthaburi tras haber matado previamente a sus abuelos en la vivienda que compartían, según informó la policía. Más de 30 personas, incluidos estudiantes, resultaron heridas.

El joven luego se disparó a sí mismo y falleció, según declaró el primer ministro de Tailandia. Las autoridades aún no han determinado cómo el adolescente obtuvo el arma, una pistola que, según la policía, pertenecía a su abuelo.

Estudiantes aterrorizados se acurrucaron bajo sus escritorios, sollozando mientras se escuchaban disparos cerca, según mostró un video filmado dentro de un aula y verificado por CNN. Otro video mostró a estudiantes corriendo fuera de la escuela mientras un miembro del personal los ayudaba a evacuar.

Un rescatista que prefirió no ser identificado dijo a la agencia de noticias Reuters que “fue un caos total” cuando llegaron al lugar, donde brindaron primeros auxilios a estudiantes que presentaban heridas en la espalda, el pecho y los brazos.

Usando lo que la Policía dijo que era la pistola de su abuelo, el sospechoso abrió fuego en la escuela Debsirin Nonthaburi, una conocida escuela secundaria de unos 3.000 estudiantes, ubicada en una carretera concurrida en el distrito de Bang Kruai, en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok..

“Esto es horrible, no debería haber ocurrido”, dijo el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, este viernes por la tarde, hora local, expresando su tristeza por la tragedia.

Un estudiante de 18 años dijo a Reuters que al principio pensó que eran petardos explotando. “Luego empezó a ser más frecuente, como ‘bang, bang, bang’ y después se quedó en silencio por un momento. Y luego los disparos comenzaron de nuevo”, relató.

Padres preocupados acudieron rápidamente a la escuela a medida que se difundía la noticia del tiroteo.

El hijo de Karla Cripps, productora sénior de viajes de CNN, asiste a la escuela, pero se encontraba en el extranjero en el momento del tiroteo, que comenzó alrededor de las 10:00 a.m. hora local.

“Mi hijo me llamó desde Japón, muy alterado, diciéndome que había escuchado que hubo un tiroteo en su escuela. Les dijeron a los niños que se encerraran en sus aulas, y él obviamente estaba muy angustiado”, dijo Cripps desde las afueras de la escuela.

Cripps dijo que había un “ambiente realmente triste” en la escuela mientras las ambulancias seguían entrando y saliendo, y los padres consolaban a sus hijos.

“Mi hijo escuchó que el hermano de su amigo está en el hospital en este momento. Está entre los heridos… Ha sido terrible para todos”.

Una foto proporcionada a CNN por un funcionario policial en Bangkok muestra una sola pistola y varias municiones esparcidas en el suelo dentro de la escuela.

Las autoridades dijeron que él había estado viviendo con sus abuelos en lugar de con sus padres, pero aún no han determinado cómo el niño tuvo acceso al arma.

El trabajador de emergencias Kiatikhun Verapongpradith describió cómo realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al hombre armado herido.

“Subimos rápidamente y encontramos que el autor se había disparado en el lado derecho de la cabeza y se había desplomado”, dijo a Reuters. “Tan pronto como vimos signos de vida, hicimos que el equipo trajera una camilla para llevarlo al hospital”.

Trabajadores de emergencia acudieron rápidamente al lugar con camillas. En una foto de Reuters, se ve a una persona acostada en una camilla fuera de una ambulancia, mientras otra es atendida por un médico.

La Oficina Central de Investigaciones de Tailandia dijo a CNN que “la situación está ahora bajo control”.

La posesión de armas de fuego en Tailandia es relativamente alta en comparación con otros países del sudeste asiático.

Había más de 10,3 millones de armas de fuego en manos de civiles en Tailandia, lo que equivale a unas 15 armas por cada 100 personas, según datos de 2017 de Small Arms Survey (SAS), con sede en Suiza.

Tailandia ocupa el segundo lugar entre los países del sudeste asiático con más homicidios por arma de fuego, después de Filipinas, según el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la base de datos Global Burden of Disease 2019 de la Universidad de Washington.

En febrero, un maestro murió y un estudiante resultó herido en el distrito de Hat Yai, en el sur de Tailandia, después de que un hombre armado abriera fuego en una escuela. En 2022, 36 personas murieron, 24 de ellas niños, en una masacre en un centro de cuidado infantil en el noreste, considerada el incidente más mortífero de este tipo en el país.

El Ministerio de Educación de Tailandia expresó su “profundo pesar” por el mortal tiroteo ocurrido este viernes en una escuela de Bangkok, y se comprometió a implementar medidas de seguridad más estrictas en los centros educativos, así como a otorgar compensación financiera a las familias de las víctimas.

“Se pidió a los padres que se aseguren de que sus hijos hayan regresado a casa sanos y salvos y que supervisen de cerca su estado emocional”, señaló un comunicado del ministerio, añadiendo que la seguridad y el bienestar mental de los estudiantes, profesores y demás personas afectadas por el incidente es su máxima prioridad.

El comunicado continuó: “Tras este incidente, las medidas de seguridad en las escuelas se reforzarán significativamente”.

Según el ministerio, esto incluirá una revisión de los procedimientos de seguridad, en particular las medidas para evitar que se introduzcan armas y otros objetos peligrosos en los recintos escolares.

“Se convocó una reunión nacional con los directores de distrito educativo para mañana, con el fin de debatir el refuerzo de la seguridad escolar y las medidas para proteger a los estudiantes”, indicó.

El ministerio también anunció asistencia financiera para las familias de quienes fallecieron o resultaron heridos en el tiroteo, incluyendo 20.000 baht tailandeses (US$ 600) para cada víctima mortal y 5.000 baht tailandeses (US$ 150) para cada persona que sufrió lesiones.

La agencia de la ONU para la infancia (UNICEF) pidió mejores servicios de salud mental para los niños tras el mortal tiroteo escolar del viernes en Tailandia, especialmente dada la corta edad del sospechoso.

“Los informes confirman que el autor es un niño”, dijo UNICEF en un comunicado. “Esto plantea preguntas particularmente difíciles para nosotros como sociedad. A medida que surjan más hechos, es importante que evaluemos lo que sucedió hoy y qué se puede hacer para evitar que tales incidentes vuelvan a ocurrir”.

El viceprimer ministro de Tailandia, Yodchanan Wongsawat, dijo este viernes que se anunciaría un nuevo plan de acción en salud mental para apoyar a maestros y estudiantes tras el tiroteo.

UNICEF sugirió mejorar los servicios de salud mental para los niños y “trabajar para que todas las escuelas estén libres de toda forma de violencia, incluida la violencia emocional y física”.

“Los padres nunca deberían tener que preocuparse por dejar a sus hijos en la escuela, los niños nunca deberían sentirse en riesgo en las aulas y los maestros deberían sentirse seguros para hacer su trabajo”, añadió la agencia de la ONU.

The-CNN-Wire

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