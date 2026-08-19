¿Quiénes son Byron Donalds y David Jolly, los candidatos que se enfrentarán por la gobernación de Florida?

La contienda electoral por la gobernación de Florida quedó definida para los partidos. En las primarias del martes, los votantes…

La contienda electoral por la gobernación de Florida quedó definida para los partidos. En las primarias del martes, los votantes republicanos eligieron a Byron Donalds como su candidato a liderar el estado para las elecciones de noviembre, mientras que los demócratas se inclinaron por David Jolly para encabezar la candidatura a gobernador del estado, un puesto que actualmente ocupa el republicano Ron DeSantis.

Tanto Donalds como Jolly superaron ampliamente a sus respectivos contrincantes en las elecciones primarias, según proyecciones de CNN. Por un lado, Jolly ganó la candidatura con casi 50 puntos porcentuales de ventaja; en tanto, Donalds se llevó la victoria por más de 20 % de diferencia contra el vicegobernador de Florida, Jay Collins.

El camino hacia las elecciones ha sido turbulento y con varios momentos ásperos: DeSantis, por su lado, decidió no respaldar a ningún candidato y, en contraste, el presidente Donald Trump respaldó a Donalds. Además, las disputas públicas, e incluso una batalla legal para descalificar a un aspirante, dominaron la contienda.

A partir de ahora, los candidatos se verán inmersos en una campaña de poco más de dos meses en la que buscarán ganar la simpatía de los votantes en Florida, que se ha consolidado como un bastión republicano después de haber sido uno de los principales estados de tendencia electoral incierta.

Donalds se presenta como el candidato del rechazo a la actual dirigencia de DeSantis en Florida. El gobernador se negó a respaldar a un aspirante y pasó buena parte de las primarias cuestionando los méritos de sus posibles sucesores. DeSantis ni siquiera respaldó a su vicegobernador, quien fue derrotado por Donalds el martes.

Sin embargo, Donalds salió adelante con un apoyo mucho más contundente a nivel estatal y nacional: el del presidente de Estados Unidos. Trump respaldó a Donalds en 2025, quien hizo campaña rumbo a las primarias del martes durante más de un año.

Pese a las diferencias con DeSantis, Donalds elogió al actual gobernador y al exgobernador Rick Scott, que ahora es senador, por haber construido lo que él denominó “una base sólida” en Florida.

“Esta noche dejamos de lado nuestras diferencias”, dijo Donalds el martes. “Somos un Partido Republicano unido”.

Donalds centró su campaña en reformas a los impuestos sobre la propiedad, regulaciones para los centros de datos y una estrecha alineación con el Gobierno de Trump.

El candidato republicano se dirige a la elección general por la gobernación de Florida con enormes ventajas en la recaudación de fondos (más de US$ 100 millones durante las primarias) y en el electorado en general, con 1,5 millones más de republicanos registrados que de demócratas en el estado.

Donalds tiene amplia experiencia como congresista; hoy transcurre su tercer mandato como miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Creció en Brooklyn, Nueva York, pero estudió en la Universidad Estatal de Florida, donde obtuvo la licenciatura en finanzas y marketing. Después, trabajó en los sectores bancario, financiero y de seguros en el suroeste de Florida, región que representa en el Congreso por el distrito 19.

“Está comprometido a representar los valores conservadores del distrito congresional número 19 de Florida en la ciudad de Washington para garantizar una Florida más fuerte y una nación más fuerte”, dice la biografía de Donalds en su página web como congresista.

Previo a sus mandatos en el Congreso federal, Donalds fue electo como parte de la Cámara de Representantes de Florida en 2016, donde se centró en “asuntos de las personas mayores, la reforma de la justicia penal y en garantizar que cada niño tenga acceso a una educación de primer nivel”.

Donalds vive en Naples, Florida, junto a su esposa, Erika, con quien tiene tres hijos.

Jolly fue elegido por los demócratas como el político encargado de enfrentar a Donalds en las elecciones de noviembre. Tras su victoria en las primarias del martes, declaró: “Esta noche está surgiendo una nueva coalición en la política estadounidense, y está comenzando aquí mismo, en el estado de Florida”.

Sin embargo, hasta hace menos de 10 años, Jolly aún era parte del Partido Republicano. El motivo de su salida es lo que ahora hace fuerte a Donalds: el presidente Trump.

Jolly abandonó el Partido Republicano en 2018, después de cumplir dos mandatos en el Congreso, en medio de la frustración pública por el rumbo que tomó el partido bajo el liderazgo de Trump.

Desde entonces, Jolly se ha labrado una reputación como un férreo crítico de Trump en los medios, y ha hablado abiertamente sobre la evolución de sus posturas en asuntos como el derecho al aborto y las medidas de seguridad relacionadas con las armas de fuego.

Sus años de servicio como representante republicano por Florida abarcan desde 2014 hasta 2017, según su biografía en el Congreso de EE.UU.

Llegó a ese asiento en el Congreso mediante una elección especial para llenar el puesto vacante que dejó Charles William Young tras su muerte. Luego, fue reelegido para un segundo mandato, dice la biografía.

“En el Congreso, David se enfocó en ayudar a veteranos, las personas de la tercera edad, apoyó a la policía, protegió el medio ambiente y trajo recursos a Florida”, señala la página web del ahora candidato a la gobernación de Florida.

Jolly se presentó a una nueva reelección en 2016 para un tercer mandato como representante, pero la candidatura no tuvo éxito, agrega la biografía.

Nació y creció en el condado de Pinellas, Florida. En este mismo lugar, Jolly y su esposa, Laura, viven junto a sus dos hijos pequeños.

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