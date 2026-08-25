Quién fue Dolly Parton, la legendaria cantante de country que dedicó su vida al activismo

Dolly Parton, la efervescente artista polifacética cuyos peinados rubios, prolíficos talentos como compositora y una franqueza desarmante la convirtieron en…

Dolly Parton, la efervescente artista polifacética cuyos peinados rubios, prolíficos talentos como compositora y una franqueza desarmante la convirtieron en una de las estrellas más universalmente queridas y perdurables de la historia moderna, ha muerto. Parton falleció este martes a los 80 años.

A lo largo de su vida, Parton vendió más de 100 millones de discos, pero fue mucho más que una cantante carismática con un estilo ostentoso y una voz aniñada. Su exterior vivaz y cercano ocultaba una profunda reserva de inteligencia emocional, como lo evidencian las más de 3.000 canciones que escribió a lo largo de su vida, junto con una feroz astucia empresarial que se tradujo en un impacto demostrable en muchos ámbitos de la industria, desde patrocinios de productos hasta parques temáticos.

Entre los cientos de canciones que Parton publicó y lanzó se encuentran éxitos country perennes como “Jolene”, “Coat of Many Colors” y “Two Doors Down”. Tuvo 25 canciones que alcanzaron el No. 1 en las listas de música country de Billboard, incluidas “Jolene”, “Touch Your Woman”, “Travelin’ Man” y “I Will Always Love You” – la última de las cuales más tarde se convirtió en un enorme éxito pop para Whitney Houston. Muchas de las canciones de Parton han sido versionadas incontables veces, incluida “Jolene” tal como aparece en el álbum ganador del Grammy a álbum del año de Beyoncé, “Cowboy Carter”.

Parton, quien lanzó la asombrosa cifra de 49 álbumes y ganó 11 Grammys ella misma a lo largo de su célebre carrera, también se convirtió en una de las artistas country más exitosas en el cruce hacia el pop, logrando éxitos en las listas pop con “9 to 5”, “Here You Come Again” e “Islands in the Stream”, un dueto con Kenny Rogers.

Si bien su éxito sin parangón en el mundo de la música es innegable, el legado, el impacto y la longevidad de Parton en otros ámbitos, incluidos el cine, los negocios y los esfuerzos humanitarios, también son difíciles de ignorar. Fue una emprendedora intrépida, filántropa y modelo a seguir para mujeres de mentalidad independiente en todas partes que llevaba sus orígenes a flor de piel; mientras que otras estrellas de su talla podrían ser celebradas por ser maestras de la reinvención, Parton fue ejemplar en el sentido opuesto, alguien que nunca dejó de ser exactamente quien era desde el principio: una chica de pueblo de los Apalaches a la que le encantaba escribir canciones y cantarlas por la alegría que le brindaba a ella misma y a los demás.

Nacida como Dolly Rebecca Parton el 19 de enero de 1946 en una cabaña de una sola habitación en Tennessee, fue la cuarta de 12 hijos y ha dicho en entrevistas que creció “en la pobreza más absoluta”. Escribió muchas canciones sobre su infancia, como “In the Good Old Days” y la célebre “Coat of Many Colors”.

La música siempre fue parte de su familia, como describió Parton, especialmente del lado de su madre, ya que su abuelo era un predicador que también tocaba el piano y la guitarra. “Los míos eran los que cantaban en funerales y bodas y reuniones y cualquier cosa a nivel local”, recordó una vez en The BobbyCast. “Algunos de mis parientes, siempre había alguien tocando”. Añadió que un tío le dio su primera guitarra cuando era niña, y aprendió a tocar cuando tenía apenas siete años.

Después de graduarse de la escuela secundaria, Parton se mudó a Nashville para perseguir sus aspiraciones musicales. En 1965, a los 19 años, firmó su primer contrato discográfico con Monument Records.

La cantante se ganó a los fans por ser autocrítica desde temprana edad sobre su figura exuberante, sus enormes pelucas rubias y, más tarde, la cirugía plástica, diciendo célebremente con su acento sureño: “¡Se necesita mucho dinero para verse tan barata!”

Su debut discográfico en 1967, “Hello, I’m Dolly”, contenía un sencillo, “Dumb Blonde”, sobre una mujer a la que no se subestimará “porque esta rubia tonta no es la tonta de nadie”.

Parton dijo que justo después de mudarse a Nashville, conoció a su esposo Carl Thomas Dean afuera de una lavandería. La pareja se casó al año siguiente, en 1966, y permaneció casada hasta la muerte de él en marzo de 2025. No tuvieron hijos.

A partir de 1967, Parton consiguió apariciones regulares en “The Porter Wagoner Show”, un programa televisivo de variedades musicales que la ayudó a convertirse en un nombre conocido en todos los hogares. Ella y Wagoner tuvieron muchos dúos exitosos juntos, pero con el tiempo terminaron su relación profesional — y aunque los dos no estaban involucrados románticamente, la transición inspiró su éxito de 1974, “I Will Always Love You”, que escribió sobre Wagoner.

Asombrosamente, Parton escribió la ahora icónica canción el mismo día que escribió “Jolene” — posiblemente sus dos clásicos más atemporales — y lo llamó “un buen día de escritura” en un episodio de 2017 de The Bobby Bones Show. En la misma entrevista, explicó que estaba lista para seguir adelante desde su puesto dentro del programa de Wagoner y lanzarse por su cuenta, mencionando que “él no estaba escuchando nada” de lo que ella tenía que decir. “Así que me fui a casa y escribí esa canción, la llevé de vuelta a la mañana siguiente y dije: ‘Siéntate, necesito que escuches algo’. Así que la canté, y él estaba llorando”. Wagoner cedió y la liberó de su puesto, con la condición de que él pudiera desempeñarse como productor en la pista.

Elvis Presley quiso versionar la canción exitosa, pero Parton se negó porque el mánager de Presley, el coronel Tom Parker, quería asegurarse los derechos de publicación, algo que ella no estaba lista para ceder. La versión de Whitney Houston de la melodía dominó las ondas radiales en 1992, como la canción destacada de su película “The Bodyguard”. Esa banda sonora sigue siendo la banda sonora más vendida de todos los tiempos. En la misma entrevista con Bones, Parton describió cómo solo se enteró de la versión de Houston de la canción en la radio cuando iba conduciendo de regreso a casa en Los Ángeles, después de que meses antes hubiera permitido a los cineastas detrás de “Bodyguard” usarla. Tuvo que orillarse durante la canción, llamándolo “una de las mayores emociones y una de las sensaciones más abrumadoras que he tenido sobre cualquier cosa en mi vida”.

Después de su etapa con Wagoner, Parton también quería más experiencia frente a la cámara, y finalmente nació el programa televisivo de variedades “Dolly!”.

Duró solo una temporada de 1976 a ‘77, pero para entonces Hollywood la estaba llamando.

En 1980, Parton hizo su debut en el cine en “9 to 5” junto a Jane Fonda y Lily Tomlin como secretarias de oficina que planean vengarse de su jefe chovinista. Un precursor temprano del movimiento #MeToo, la película también incluyó la exitosa canción homónima de Parton, y ella pasó a obtener tres nominaciones a los Globos de Oro entre la canción y su trabajo actoral como Doralee Rhodes en la película, así como una nominación al Premio de la Academia a mejor canción original. “9 to 5” también se llevó dos premios Grammy.

Parton regresó a la gran pantalla en 1982 con “The Best Little Whorehouse in Texas” junto a Burt Reynolds y más tarde en 1989 con “Steel Magnolias”, sobre un clan de mujeres sureñas de fuerte carácter, con Sally Field y Julia Roberts, así como películas para televisión como “A Smoky Mountain Christmas” y “Wild Texas Wind”.

Mientras Parton siguió apareciendo en pantallas grandes y pequeñas — protagonizó “Straight Talk” en 1992 y “Joyful Noise” en 2012, e interpretó versiones de sí misma en varios programas de televisión, incluidos “The Simpsons”, “Designing Women” y la serie de su ahijada Miley Cyrus “Hannah Montana” — su vida y su música han servido como base para muchos otros títulos populares, desde varias películas navideñas para televisión hasta la serie de Netflix “Heartstrings” en 2019. También se reunió con sus coprotagonistas de “9 to 5”, Fonda y Tomlin, en el episodio final de su serie de Netflix “Grace & Frankie” en 2022.

El hilo conductor de toda la obra de Parton y sus contribuciones culturales puede rastrearse hasta su voz sincera y pura en la música country y su prolífico arsenal de canciones, con puntos destacados en las etapas posteriores de su carrera, entre ellos “Travelin’ Thru” (2005), que apareció en la película “Transamerica” y le valió a Parton su segunda nominación al Óscar a la mejor canción original. Entre sus casi doce premios Grammy se cuentan trofeos por su trabajo en música country, bluegrass y cristiana. Fue incorporada al Salón de la Fama de la Música Country en 1999 y recibió el premio a la trayectoria de la Academia de la Grabación en 2011.

En cuanto al Salón de la Fama del Rock ’n Rock, Parton inicialmente se mostró reacia ante la posibilidad de ser incorporada, pues comentó en 2022 que no sentía que fuera una auténtica estrella de rock. Lo tomó como una invitación (a instancias de su esposo) para intentar un álbum de rock, llamado naturalmente “Rockstar”, en el que la leyenda del country hizo duetos con luminarias del rock como Ringo Starr y Paul McCartney y versionó canciones clásicas del rock como “Stairway to Heaven” y “Let It Be.”

Con los años, Parton se convirtió en una fuerza en el mundo empresarial, gracias en gran parte a acuerdos de patrocinio y alianzas de productos, pero también debido a que, con solo 20 años, tomó la rentable decisión de crear su propia empresa editorial junto con su tío Bill Owens, con quien coescribió una buena cantidad de canciones. Según su sitio web, Parton mantuvo desde el principio una participación de control en la compañía.

En 1986, Parton compró un parque temático en Pigeon Forge, Tennessee, y lo rebautizó como Dollywood. Desde entonces, el parque se ha ampliado para incluir un parque acuático adyacente y diversas opciones gastronómicas y de entretenimiento, incluida la atracción The Dolly Parton Experience, que abrió en 2024. También tenía previsto abrir un hotel, llamado SongTeller, en Nashville en la primavera de 2026. Incluirá un museo llamado Dolly’s Life of Many Colors en el tercer piso.

La estrella participó en una multitud de líneas de productos, prestando su imagen a mezclas para repostería, ropa, alimentos congelados, productos para mascotas, líneas de belleza y fragancias, joyería e incluso utensilios de cocina de hierro fundido. Tiene páginas de compras dedicadas tanto en los sitios web de Target como de Walmart y se estimaba que tenía un patrimonio neto en el entorno de medio billón de dólares, siendo Dollywood y su catálogo musical sus principales generadores de ingresos.

Parton también fue autora publicada, con títulos superventas que incluyen las memorias “Dolly: My Life and Other Unfinished Business,” “Behind the Seams: My Life in Rhinestones” y “Star of the Show: My Life on Stage,” así como la novela “Run Rose Run” coescrita con James Patterson. También escribió varios libros infantiles, entre ellos “I am a Rainbow,” “Coat of Many Colors” y la serie “Billy the Kid.”

A medida que crecía su éxito en la música y los negocios, también lo hacían los esfuerzos humanitarios de Parton. Dos años después de la apertura de Dollywood, Parton lanzó la Fundación Dollywood, que inicialmente buscó reducir la alta tasa de deserción escolar en la escuela secundaria en su condado natal de Tennessee. Tras ampliarse para incluir el Buddy Program, en el que Parton se comprometió personalmente a dar 500 dólares a cada estudiante de 7.º y 8.º grado si se graduaba de la escuela secundaria, finalmente se creó la Imagination Library, que se ha convertido en uno de los principales esfuerzos de alfabetización temprana y programas de donación de libros del mundo. Para 2019, la Imagination Library había distribuido casi 85 millones de libros en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia.

Sus esfuerzos por apoyar la alfabetización se derivaban de su propia experiencia de infancia. “Mi propio padre no tuvo la oportunidad de ir a la escuela. No sabía leer ni escribir, y eso lo perjudicó mucho porque era muy inteligente. Eso realmente le molestaba mucho”, dijo Parton una vez. “Mi papá estaba tan orgulloso cuando los niños recibían los libros. Estaba más orgulloso de eso que probablemente de mi gran éxito en el mundo del espectáculo.”

Además de múltiples donaciones y programas de becas, Parton también se movilizó a lo largo de los años después de que desastres naturales afectaran tanto a su estado natal como a las zonas circundantes.

También fue defensora de personas a las que muchos dentro del establishment de la música country muy probablemente no habrían apoyado ni avalado en ese momento.

Además de letras en su música en apoyo a la comunidad LGBTQ+ que se remontan a la década de 1990, Parton le dijo a Larry King en 2016: “Soy muy franca en cuanto a simplemente aceptar a la gente en general. No creo que debamos criticar y juzgar a otras personas; creo que debemos ser aceptantes y amorosos. Todos somos hijos de Dios. Somos quienes somos, y se nos debería permitir ser quienes somos.”

Cuando King le preguntó si la comunidad basada en la fe se ofendía por su postura, Parton respondió: “Absolutamente. Me pasa todo el tiempo.”

“Sigo diciendo: ‘Si eres el buen cristiano que crees que eres, ¿por qué estás juzgando a la gente? Ese es el trabajo de Dios’”, dijo. “No somos Dios, no somos jueces; se supone que debemos amarnos unos a otros, se supone que no debemos juzgar.”

Otro gran esfuerzo organizado por Parton llegó a raíz de la pandemia de Covid-19, cuando la leyenda de la música intervino personalmente para ayudar a financiar el desarrollo de la vacuna de Moderna. Su donación de 1 millón de dólares a la investigación sobre el coronavirus en la Universidad de Vanderbilt en Nashville fue documentada posteriormente, y su nombre apareció en un informe preliminar sobre la vacuna entre patrocinadores como el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

En el otoño de 2025, la hermana de Parton, Freida, publicó en Facebook que había estado “toda la noche rezando” por la cantante de “Jolene”. Naturalmente, la publicación causó un pequeño revuelo, con las masas preocupándose por la salud de Parton, especialmente porque se produjo poco después de que pospusiera una serie de conciertos programados para ese diciembre en Las Vegas.

Un día después, sin embargo, Parton compartió un comunicado en video en redes sociales “para tranquilizar a todo el mundo”, explicando que gozaba de buena salud y que seguía trabajando. Sí reconoció que había tenido “algunos problemas” de salud, y señaló la muerte de su esposo a principios de ese año como un factor que contribuyó a que se tomara un tiempo para bajar el ritmo.

“Cuando mi esposo Carl estaba muy enfermo —eso fue durante mucho tiempo— y luego cuando falleció, no me cuidé”, dijo en ese momento. “Así que dejé pasar muchas cosas de las que debería haberme estado ocupando. Así que, en fin, cuando me puse a ello, el médico dijo: ‘Tenemos que ocuparnos de esto, tenemos que ocuparnos de aquello’. Nada grave, pero sí tuve que cancelar algunas cosas para poder estar más cerca de casa.”

“Aún no estoy lista para morir. No creo que Dios haya terminado conmigo y yo no he terminado de trabajar”, añadió más adelante en el clip. “Así que los quiero por preocuparse y sigan rezando por mí.”

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