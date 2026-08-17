¿Quién es Natalie Harp? Un senador demócrata enciende una disputa personal por la asistente de Trump

Una pulla de un destacado legislador demócrata contra una colaboradora cercana del presidente Donald Trump generó una disputa personal que…

Una pulla de un destacado legislador demócrata contra una colaboradora cercana del presidente Donald Trump generó una disputa personal que podría tener repercusiones en una crucial contienda en las elecciones de mitad de término.

El senador por Georgia Jon Ossoff, quien buscará la reelección en noviembre, mencionó a la poco conocida y cercana colaboradora de Trump durante un discurso el domingo en Atlanta, mientras arremetía en términos generales contra la posibilidad de que el presidente realmente quiera ejercer como comandante en jefe.

“Mientras los marineros del Lincoln luchan en su guerra, mientras él agota inútilmente nuestras reservas de municiones y petróleo, el presidente se duerme durante sus reuniones, juega al golf y negocia acciones”, dijo Ossoff en un mitin de campaña.

Y continuó: “No quiere hacer el trabajo. Quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie en su palacio volador, aparentemente indefenso, regalado por el emir de Qatar”, en referencia a Natalie Harp, la asistente ejecutiva del presidente.

El público de Ossoff vitoreó la pulla, y algunos usuarios de X destacaron en particular su decisión de mencionar a Harp.

Consultado sobre las declaraciones del senador demócrata, Trump comparó el lunes a Ossoff con Pee-wee Herman y le dijo a Kristen Holmes, de CNN, en la Oficina Oval que él “preferiría hacer otras cosas”. Luego pasó a hablar de las obras en la Casa Blanca, afirmando que estaba “construyendo unas excelentes instalaciones” y elogiando su proyecto del Ala Este como “mucho más que un salón de baile”.

La Casa Blanca ya había tomado nota de los comentarios de Ossoff y lo atacó desde su oficina de prensa el lunes por la mañana.

“Jon Jackoff tiene que ser el mayor cobarde y perdedor de la política. En lugar de denigrar a personas trabajadoras que sirven a su país, Jon debería mirar en lo profundo de su alma y preguntarse por qué es una persona miserable que odia a este país”, escribió el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en una publicación en redes sociales.

El portavoz de la Casa Blanca Davis Ingle dijo que Ossoff era un “afeminado chico de teatro que da vergüenza ajena y juega a ser Barack Obama”, además de un “perdedor insignificante”.

Los insultos ponen de relieve la atención con la que la Casa Blanca sigue a Ossoff, quien ha generado especulaciones sobre una candidatura presidencial en 2028 al catalogar las elecciones de mitad de mandato como un referendo sobre la corrupción, los costos y el fracaso del liderazgo mundial.

Ossoff busca un segundo mandato frente al representante Mike Collins, un aliado de Trump respaldado por el presidente en ese estado políticamente dividido. Una encuesta de Fox News de junio mostró a Ossoff con una ventaja de 13 puntos sobre Collins entre los votantes registrados del estado, aunque estrategas de ambos partidos creen que la contienda se podrá difícil en los próximos meses.

Está por verse si los intentos de Ossoff por provocar al presidente generan alguna reacción más allá de las réplicas en redes sociales, incluida la posibilidad de un mayor respaldo financiero para Collins. Trump, a través de su comité de acción política MAGA Inc., cuenta con un fondo de US$ 400 millones para utilizar en las próximas campañas y aprobó una primera partida de varios millones de dólares que se gastará en las próximas semanas, según dos personas familiarizadas con los planes.

El incidente también volvió a enfocar la atención en Harp, quien se ha convertido en una de las asistentes personales y fuentes de información de mayor confianza del presidente, y lo acompaña con frecuencia en sus viajes de fin de semana a Mar-a-Lago y a su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey. Cuando Trump salió discretamente del Air Force One para abordar una aeronave más pequeña en Turquía debido a una amenaza de Irán, Harp fue una de las pocas asistentes que lo acompañaron.

Harp se ha convertido en una guardiana de la información que llega a Trump. Atrajo por primera vez la atención del presidente en 2019, cuando contó su experiencia de vivir con cáncer de huesos y sobrevivir a una crisis de salud catastrófica, algo que atribuyó a las políticas de “Derecho a Intentar” de Trump durante una entrevista con Fox News.

“Ya no estoy muriendo de cáncer. Gracias al presidente Trump, estoy viviendo con cáncer”, dijo en “Fox & Friends”, una aparición que le valió espacios como oradora en la conferencia “Faith and Freedom” y en la Convención Nacional Republicana de 2020, seguida de un puesto en One America News Network, lo que consolidó su condición de defensora de Trump. Comenzó a trabajar como asistente personal del presidente en 2022.

Según informes, Harp envió a Trump varias cartas elogiosas y personales en 2023 que “inquietaron” a personas de su entorno, de acuerdo con The New York Times. (“Usted es lo único que me importa”, dijo en una, según el reporte; “Quiero darle alegría”, en otra).

En la actualidad, Harp sigue a Trump a todas partes con una impresora, y el presidente le dicta a través de ella muchas de sus publicaciones en redes sociales y mensajes de texto, lo que le otorga una posición de influencia debido a su proximidad.

Con información de Alayna Treene, Arlette Saenz y Stephen Collinson, de CNN.

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