Qué pasó con Edwin López Cornejo, el inmigrante salvadoreño que murió bajo custodia de ICE en Delaney Hall

La muerte de Edwin López Cornejo, inmigrante salvadoreño de 41 años, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de…

La muerte de Edwin López Cornejo, inmigrante salvadoreño de 41 años, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha puesto el foco una vez más en una preocupante tendencia que ha crecido en el actual Gobierno de Donald Trump.

Según las autoridades migratorias, López Cornejo falleció el sábado 1 de agosto en un hospital tras una “emergencia médica”. El inmigrante se encontraba bajo custodia en Delaney Hall, un centro de detención privado —operado por la empresa Geo Group— en Newark, Nueva Jersey, que ha sido objeto de críticas, protestas en su contra y acusaciones de condiciones inhumanas.

El sábado, López Cornejo “sufrió una emergencia médica mientras estaba bajo custodia de ICE” en Delaney Hall, informó la agencia estadounidense en un comunicado.

Las autoridades del centro llamaron a los servicios de emergencia, mientras el personal médico de Delaney Hall atendía al inmigrante. López Cornejo fue llevado entonces al Hospital Universitario de Newark, donde se declaró su muerte, dijo ICE.

La causa oficial de la muerte aún está pendiente de un examen médico más exhaustivo, añadió la agencia.

María Cornejo, madre del inmigrante salvadoreño, dijo al medio Radio Cosecha que López Cornejo era un “hijo excelente” que “no tenía vicios”. López Cornejo tiene una hija de 12 años.

“Él era un buen padre. Era mi segundo hijo, y hoy lo he perdido a manos de inmigración. No tengo yo este dolor cómo curarlo”, mencionó Cornejo.

En una conferencia de prensa este martes en Highlands Park, Nueva Jersey, Cornejo declaró que habló con su hijo un día antes de morir y le dijo que se sentía mal. Además, Cornejo añadió que su hijo padecía de diabetes, presión alta y convulsiones, y afirmó que las autoridades no le dieron adecuadamente sus medicamentos mientras estuvo detenido. La hija de López Cornejo habló en la conferencia y dijo que su papá bajó más de 10 kilos mientras estuvo detenido, así que “todos estaban preocupados por él”.

De acuerdo con ICE, López Cornejo recibió “atención médica adecuada” por parte de profesionales de la salud.

“Se proporciona atención médica integral desde el momento de la llegada de las personas y durante toda su estancia… En ningún momento durante la detención se le niega atención de emergencia a un extranjero detenido”, indicó ICE.

López Cornejo, según ICE, ingresó sin documentos a Estados Unidos en 2006, pero la Patrulla Fronteriza lo arrestó. Ese mismo año, fue deportado a El Salvador. En una fecha desconocida, el inmigrante volvió a entrar sin permiso a EE.UU.

En junio de este año, las autoridades de inmigración detuvieron a López Cornejo en Plainfield, Nueva Jersey, para después quedar bajo custodia de ICE en Delaney Hall, donde esperaba su deportación.

ICE no citó registros criminales de López Cornejo, salvo su reingreso a EE.UU. sin documentos, lo que es un delito en el país.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025 y comenzó con una ofensiva para detener y deportar inmigrantes de forma masiva, más de 50 personas que estaban bajo custodia de ICE han fallecido, según registros oficiales.

En 2025, murieron más personas bajo custodia de ICE que en cualquier otro año de las últimas dos décadas, y se prevé que la cifra aumente en 2026, informó CNN anteriormente.

Según datos de ICE, 33 personas bajo custodia migratoria murieron entre el 20 de enero (día en que comenzó el segundo mandato de Trump) y el 31 de diciembre de 2025. En lo que va de 2026, incluyendo el fallecimiento de López Cornejo, 23 inmigrantes bajo custodia de ICE han muerto. La gran mayoría de los inmigrantes bajo custodia fallecidos son de América Latina y el Caribe.

Estas cifras oficiales no incluyen otro tipo de fallecimientos relacionados con inmigración, como las muertes en operativos (por ejemplo, el notable caso del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien murió tras recibir disparos en un operativo de inmigración en Houston) o las muertes de inmigrantes recién liberados.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró el lunes estar “profundamente consternada” al enterarse de la muerte de López Cornejo.

“Mis condolencias a los seres queridos de la persona fallecida, quienes merecen respuestas sobre lo sucedido”, escribió Sherrill en un comunicado, y agregó que su administración está “trabajando con nuestra delegación en el Congreso para recopilar todos los datos relacionados con esta muerte”.

Por su parte, el alcalde de Newark, Ras Baraka, dijo que la muerte del inmigrante salvadoreño es la segunda en Delaney Hall desde la reapertura de este centro de detención migratoria en mayo de 2025.

“En menos de un año, otra familia se ve obligada a soportar la inimaginable pérdida de un ser querido mientras se encuentra bajo custodia en Delaney Hall”, indicó Baraka en un comunicado.

La primera muerte de un inmigrante bajo custodia en Delaney Hall se registró en diciembre del año pasado, cuando Jean Wilson Brutus, haitiano de 41 años, falleció el mismo día en que ingresó a este centro de detención. Brutus murió por presuntas causas naturales tras sufrir una emergencia médica, según informó ICE.

Baraka, quien anteriormente había pedido una investigación sobre Delaney Hall, denunció la última muerte como “un recordatorio desgarrador de las consecuencias de una instalación que ha operado durante demasiado tiempo sin la supervisión, la rendición de cuentas ni la transparencia adecuadas”.

La gobernadora de Nueva Jersey agregó que su administración sigue “enfrentando obstáculos en nuestros esfuerzos por realizar una inspección sanitaria completa de las instalaciones. Todo intento de bloquear la supervisión plantea serias dudas sobre lo que ocurre dentro de Delaney Hall y lo que quienes gestionan las instalaciones intentan ocultar”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha negado reiteradamente las afirmaciones de los funcionarios electos sobre las condiciones inaceptables en Delaney Hall, diciendo que estaban “difundiendo calumnias sobre las fuerzas del orden de ICE” y las instalaciones.

A inicios de junio, la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, presentó una demanda contra GEO Group, instando a un tribunal a clausurar las instalaciones de Delaney Hall hasta que el estado pudiera inspeccionarlas debido a denuncias de larga data sobre condiciones inhumanas. El DHS calificó la demanda de “frívola” en un comunicado , afirmando que “Delaney Hall cumple con todas las leyes estatales y locales requeridas”.

Las renovadas críticas contra Delaney Hall llegan luego de que en mayo de este año, durante varios días, se registraran protestas y enfrentamientos entre manifestantes y agentes armados y enmascarados de ICE en las cercanías del centro de detención. Las manifestaciones se llevaron a cabo por las presuntas condiciones inhumanas que enfrentan los detenidos en Delaney Hall. Dentro del centro, cientos de detenidos iniciaron una huelga de hambre y de trabajo, según informaron a CNN los abogados de varios detenidos, y funcionarios electos pidieron que se investigara el centro.

En mayo, CNN pidió estadísticas a Geo Group sobre temas relacionados con cuidados médicos en sus centros de detención (por ejemplo, la cantidad de personal médico que tiene en cada instalación), pero la empresa declinó entregar estos datos. Geo Group dijo a CNN en un comunicado que los centros de detención de la empresa brindan a los detenidos “acceso a atención médica las 24 horas” y están “acreditadas de forma independiente” por grupos de la industria.

Desde su reapertura en mayo de 2025, Delaney Hall ha sido inspeccionado una sola vez por la Oficina de Supervisión de Centros de Detención de ICE. Dicha inspección se llevó a cabo en agosto de 2025 y encontró más de 10 deficiencias en este centro de detención, entre ellas algunas relacionadas con los servicios de comida (por ejemplo, mantener alimentos bajo temperaturas inadecuadas).

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