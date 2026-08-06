Presunto pirómano admite haber iniciado un incendio forestal en Spokane y otros 20 desde 2025, dicen los fiscales

El presunto pirómano que habría causado el primero de tres devastadores incendios forestales en el estado de Washington la semana…

El presunto pirómano que habría causado el primero de tres devastadores incendios forestales en el estado de Washington la semana pasada dijo que provocó el incendio y unas dos docenas más desde 2025, según muestran documentos judiciales.

La confesión de Aaron Farinacci, de 37 años, sobre cuatro de los incendios ha sido corroborada por los detectives, dijeron los fiscales. Ahora se le acusa de un total de cinco cargos de incendio provocado en primer grado, incluido un cargo en relación con el incendio Old Trails, que se inició el sábado.

Este sorprendente avance se produce mientras los equipos de bomberos continúan trabajando para contener incendios destructivos en el área de Spokane y se preparan para otro episodio de fuertes vientos y calor intenso durante el fin de semana.

Los cargos penales “pueden ser modificados adicionalmente a medida que se conozca la magnitud total de los actos delictivos del acusado”, dijeron los fiscales.

CNN se ha puesto en contacto con el abogado de Farinacci para solicitar comentarios sobre los nuevos cargos.

El relato del detective sobre la confesión en la que Farinacci admite haer iniciado cuatro incendios diferentes supone que el caso califica como incendio provocado en serie, definido por el Departamento de Justicia de EE.UU. como un delito cometido por quienes provocan tres o más incendios con un largo período de tiempo entre ellos. Farinacci fue condenado por homicidio involuntario grave derivado del mortal tiroteo de su padre en 2010.

Entre ellos se incluyen el incendio Aubrey White del 6 de julio de 2025, que quemó más de 490 hectáreas; otro a menos de ocho kilómetros de distancia apenas dos días después; el incendio Equestrian del 11 de agosto de 2025; y el Indian Bluff del 24 de julio de 2026, según el documento.

“Él siente que el fuego es poderoso, hermoso, y que las cosas que pasan por el fuego experimentan una especie de renacimiento”, escribió en la declaración jurada un detective que entrevistó a Farinacci.

Farinacci fue acusado inicialmente de un cargo de incendio provocado en primer grado derivado del incendio Old Trails que, junto con otros dos incendios, en los últimos días ha destruido más de 4.100 hectáreas, arrasado cientos de viviendas y provocado decenas de miles de evacuaciones. Posteriormente, los fiscales añadieron cuatro cargos adicionales de incendio provocado en primer grado.

Compareció ante el tribunal este jueves y se vio obligado a renunciar a su derecho a un juicio rápido para prepararse para el juicio por los nuevos cargos, dijeron los fiscales. Un juez ordenó que permaneciera detenido con una fianza de US$ 2 millones.

Un testigo clave que pasó conduciendo junto a Farinacci dos veces poco antes de que comenzara el incendio Old Trails llevó a las autoridades a identificarlo como sospechoso después de ver humo elevándose del mismo lugar y haberse cruzado antes con el hombre.

“Mi primera reacción fue… ‘Ese hijo de p*** provocó un incendio’”, dijo Paul Child, quien vive a menos de un kilómetro de donde los investigadores dicen que comenzó el incendio.

Durante su primera entrevista con detectives tras ser arrestado, Farinacci inicialmente negó durante una hora y media estar involucrado en cualquier incendio, según los documentos judiciales.

Pero luego describió “en detalle su planificación y ejecución” para iniciar el incendio Old Trails, dicen los fiscales. Lo que se reveló en esa entrevista se convirtió en la base de los cuatro nuevos cargos.

Un detective lo describió como inteligente, orientado a los detalles y “conocedor del fuego, los vientos y el protocolo de advertencia de incendios”.

También tenía “amplios conocimientos de otros sospechosos de incendio provocado y su metodología” y había investigado al pirómano John Leonard Orr y comprado artículos para fabricar un “dispositivo de retardo” para iniciar un incendio forestal, según la declaración jurada.

Farinacci dijo a los detectives que estaba lidiando con problemas personales después de que su hijo naciera en 2025 y afirmó que siempre llevaba consigo marihuana o cigarrillos “para poder tener una razón legítima para llevar un encendedor y/o cerillos y para tener una coartada de incendio provocado”, dijo un detective.

“Él sabe que el incendio provocado es un delito del que es fácil salir si tienes tiempo, y él tenía tiempo”, escribió el detective. Farinacci comenzó a planificar lo que se convirtió en el primer incendio este sábado, alrededor de dos semanas antes de que comenzara, e investigó en una aplicación del tiempo qué día tendría “vientos fuertes, baja humedad y mucho calor”, según decía la declaración jurada.

Finalmente decidió provocar un incendio el 1 de agosto, dijo, después de admitir que “sabía con certeza que el día tendría viento”, decía el documento.

Si lo confrontaba la policía, el plan de Farinacci era sacar un cuchillo de su mochila e “intentar que la policía le disparara”, pero más tarde decidió “fingir inocencia”, escribió el detective.

The-CNN-Wire

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