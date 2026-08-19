Piensa bien antes de pedirle ayuda a un grupo de 1.000 personas para que resuelva los problemas de tu hijo universitario

Mi hija vio un ratón en su habitación de la residencia estudiantil, ¿qué debería hacer? ¿Qué marca de botas de…

Mi hija vio un ratón en su habitación de la residencia estudiantil, ¿qué debería hacer? ¿Qué marca de botas de lluvia debería comprarle a mi estudiante? ¿Debería contratar un servicio privado para lavar la ropa de mi hijo o enseñarle a lavarla él mismo?

Cuando mi hermano mayor decidió a qué universidad ir hace cuatro años, una amiga de mi madre le envió un enlace a algo que nadie en mi familia sabía que existía: una página de Facebook para los padres de los estudiantes admitidos. No para los estudiantes. Para los padres.

Estaba lleno de publicaciones de padres estresados ​​que se lamentaban, se quejaban y hacían muchas preguntas específicas y agobiantes: ¿Cuáles eran las características de cierta habitación de la residencia estudiantil? ¿Cómo puedo acceder a las calificaciones de mi hijo? ¿Necesito que mi hijo firme algo para acceder a su historial médico?

Facebook alberga cientos de grupos específicamente para padres de estudiantes universitarios. La mayoría de estos grupos son privados y cuentan con miles de miembros. Para unirse, los administradores voluntarios suelen solicitar una prueba de admisión del estudiante, como capturas de pantalla o escaneos de la carta de admisión para que un administrador de la página la revise. Estas páginas parecen estar gestionadas por los propios padres, no por las universidades, y se transmiten de un administrador a otro a medida que los estudiantes se gradúan.

Si bien muchas publicaciones tratan sobre asuntos más prácticos, como qué electrodomésticos están permitidos y la necesidad de usar cubrecolchones, algunos padres comparten publicaciones detalladas sobre la falta de amigos de un estudiante, su salud mental y otras dificultades, con miles de desconocidos.

También hay publicaciones de padres que expresan su profundo dolor y tristeza por la partida de su hijo de casa, y su temor de que ni ellos ni su hijo sean capaces de afrontar esta nueva etapa de la vida.

“Los padres están […] mostrando videos de sí mismos llorando, dejando a sus hijos en la escuela. Es decir, están mostrando perspectivas muy distorsionadas de los extremos”, dijo la Dra. Robyne Hanley-Dafoe, psicóloga, especialista en educación y conductual, y autora, residente del área de Toronto. “La gran mayoría de lo que vemos es que, sí, hay emociones intensas y sí, hay transiciones, pero no es ni de lejos tan extremo como lo que se presenta en las redes sociales”.

Es cierto que la transición de la secundaria a la universidad puede ser un momento difícil y angustioso tanto para estudiantes como para padres, como me sucedió el otoño pasado. Sin embargo, creo que los grupos de Facebook, si bien responden algunas preguntas, dramatizan demasiado la experiencia de enviar a un hijo a la universidad. Aunque algunas amigas de mi madre comentaron que los grupos a veces proporcionaban información útil, también dijeron que generaban un estrés innecesario ante este gran cambio.

Los jóvenes que viven fuera de casa, sin una rutina escolar estructurada donde las clases y las actividades extracurriculares ocupen la mayor parte de su tiempo, inevitablemente cometerán errores. ¿Cómo no iban a hacerlo, con nuevos profesores, clases, amigos y expectativas sociales? A menudo, las cosas no salen según lo planeado. Es entonces cuando algunos padres comparten sus experiencias y buscan soluciones por su cuenta.

Cuando los padres intervienen de repente, transmiten el mensaje de que su hijo no puede aprender a resolver problemas por sí mismo, según Hanley-Dafoe. “Esto mina la confianza y la autoeficacia de la persona, es decir, su convicción de que es capaz de hacer las cosas”, afirmó. Esta convicción es fundamental para que un estudiante tenga éxito en la universidad y en el resto de su vida.

Me reí entre dientes cuando mi madre leyó una publicación sobre un niño que perdió su abrigo caro en una fiesta, y su padre, preocupado, les pedía a cientos de padres que les dijeran a sus hijos que revisaran sus armarios por si lo habían cogido por accidente. Luego me dio un poco de vergüenza ajena, porque ese hijo es una persona real que quizás ni siquiera sepa que su padre está divulgando sus trapos sucios (o en este caso, sus trapos perdidos) por todo internet.

Como me dijo mi hermano antes de ir a la universidad, un poco de misterio puede ser bueno. No hay misterio, ni siquiera privacidad básica, cuando tus padres, preocupados, publican en Facebook que perdiste tus guantes o que reprobaste un examen parcial para 5.000 personas. Los estudiantes universitarios no deberían tener que preocuparse de que sus padres los avergüencen ante miles de personas. Y yo no debería enterarme de los problemas personales de otro estudiante a través de las publicaciones de sus padres.

La transición a la universidad, especialmente el primer año, puede ser increíblemente difícil tanto para estudiantes como para padres. Para mí lo fue. En general, todo salió bien, pero aun así extrañé muchísimo mi casa durante todo mi primer año. Y mis padres no podían hacer mucho, sobre todo estando a cientos de kilómetros de distancia. Pero me ayudaron de maneras sencillas, como llamándome, y también yo misma encontré formas de sobrellevar la situación.

“Si eres un padre o madre que se involucra de forma obsesiva, esto te hará serlo todavía más”, dijo la Dra. Lynn Lyons, psicoterapeuta de Concord, New Hampshire, en referencia a los grupos de padres en Facebook. “Y si no lo eres, y te adentras en ese mundo, es muy fácil que te convenzan de que no estás haciendo lo suficiente, de que deberías estar vigilando a tu hijo, de que deberías estar decorando su habitación en la residencia universitaria”. Lyons es la autora de “The Anxiety Audit : 7 Sneaky Ways Anxiety Takes Hold and How To Escape Them”.

Los padres necesitan pasar de una crianza cercana a una crianza a distancia. Según los expertos, algunos padres simplemente no están realizando el cambio necesario.

“Estamos empezando a ver padres que se han involucrado muchísimo en la toma de decisiones y el pensamiento crítico de muchos de nuestros jóvenes”, dijo Hanley-Dafoe. “A veces, les hemos complicado las cosas a nuestros estudiantes al no dejarlos resolver las cosas por sí mismos”.

El otoño pasado, el día de mi mudanza, a las 3 p.m., los padres fueron separados abruptamente de sus hijos cuando la nueva generación de estudiantes de primer año asistió a una ceremonia en el campo de fútbol y se les pidió a los padres que abandonaran el campus. Regresé a mi habitación individual, que aún no estaba del todo lista, y terminé de desempacar. No tenía ningún plan ni compañero de cuarto con quien ir a los eventos. Un día después, me fui de excursión para la orientación. Aunque fue muy difícil en ese momento, me alegro de haber tenido que arreglármelas sola.

Muchos padres “tienen muchas dificultades para tolerar la angustia de sus hijos, así que no les dan la oportunidad de tolerarla, ¿verdad?”, dijo Lyons. “Pero la capacidad de superar las dificultades por sí mismos es una habilidad sumamente importante. La forma de saber que podrás afrontar una transición difícil es porque acabas de superar una”.

Eso no quiere decir que los padres no puedan aparecer y dar consejos útiles. Mi madre me visitó varias veces, para el fin de semana de padres o para mis conciertos de coro. Era reconfortante tener fechas fijas en las que sabía que podría ver a mi madre, así que cuando la nostalgia era más intensa, podía recordarme que solo faltaban unas dos semanas para volver a verla.

También llamé a mis padres para que me ayudaran con las dudas y me aconsejaran. Fueron ellos quienes me dijeron que era buena idea pedir cita con mi asesor para elegir las clases, ir a su horario de consulta y no preocuparme por encontrar a mis mejores amigos durante la primera semana. Aun así, resolví muchos problemas por mi cuenta, y a veces fue realmente duro. Pero lo superé, y ahora sé que puedo volver a hacerlo. Otros chicos también pueden, sin que sus padres se entrometan en los grupos de Facebook.

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