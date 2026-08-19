Pete Crow-Armstrong vs. Shohei Ohtani: la lucha por ser el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional

En el deporte pocas cosas pueden darse por sentado. Sin embargo, lo completo que es Shohei Ohtani le otorga una…

En el deporte pocas cosas pueden darse por sentado. Sin embargo, lo completo que es Shohei Ohtani le otorga una ventaja casi injusta ante su competencia. Pareciera que está predestinado a ganar todos los premios individuales por los que juega, gracias a su velocidad, la fuerza de su bate y su capacidad como lanzador.

Pero, en 2026, le ha salido competencia.

Pete Crow-Armstrong llegó esta semana a 30 cuadrangulares, el mismo ritmo al que va en ese departamento Ohtani, quién arribó a la cifra también durante esta semana.

El jardinero de los Cubs de Chicago se ha convertido en un rival de mucho peso en la pelea por llevarse la corona como el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2026, y los números, al igual que el rendimiento de unos Cachorros que pelean por estar en la postemporada, así lo avalan.

Crow-Armstrong tiene hasta ahora .282 puntos de bateo, con 31 cuadrangulares, 79 carreras remolcadas y 90 anotadas. Es el primer pelotero en esta temporada que redondea los 30 jonrones y 30 bases robadas.

Además, su capacidad defensiva le hace destacarse por sobre el resto de los jardineros del béisbol, siendo uno de los mejores de su posición. En la estadística moderna lidera las Grandes Ligas con 7.4 de WAR, o Victorias Sobre Reemplazo, que mide la influencia total del jugador en el equipo.

Ohtani, por su parte, tiene 30 jonrones, un promedio de bateo de .292, con 80 impulsadas y 82 anotadas. Al japonés le juega en contra este año que ha estado lesionado de su rodilla, por lo que apenas acumula siete bases robadas en el año.

No obstante, la tarea de Ohtani no se limita a su trabajo como bateador. En su faceta como lanzador, que no ha podido ejercer del todo en la campaña precisamente por su lesión en la rodilla, tiene un promedio de carreras limpias permitidas por juego de 1.79, con ocho victorias y dos derrotas, en 85 entradas y dos tercios de labor.

La doble función de lanzador y bateador le da a Ohtani una ventaja sobre Crow-Armstrong, pero el jardinero de los Cubs, con un enorme año ofensivo, tiene a muchos pensando en que le puede dar pelea y caza al japonés en la batalla por ser el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

The-CNN-Wire

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