Paramount exige fianza de US$ 1.900 millones de los fiscales generales estatales que se oponen a la fusión con Warner Bros.

Paramount quiere que los estados que han presentado una demanda por el acuerdo con Warner Bros. Discovery depositen una fianza…

Paramount quiere que los estados que han presentado una demanda por el acuerdo con Warner Bros. Discovery depositen una fianza de US$ 1.900 millones. Los estados se burlan de la idea.

La empresa de medios presentó la solicitud en una moción el lunes, tras afirmar que “este es un caso de manual para exigir una fianza”.

Está por verse si Araceli Martinez-Olguín, la jueza que supervisa el caso, estará de acuerdo, pero hay motivos para mostrarse escépticos.

La imposición de tales fianzas queda a discreción de la jueza, y anteriormente, en este mismo caso, Martinez-Olguín eximió del requisito de la fianza porque, según escribió, los estados habían demostrado que presentaban la demanda “para hacer valer importantes intereses públicos”.

El argumento de la moción del lunes gira en torno a las “comisiones por demora” que, a partir de octubre, encarecen para Paramount la adquisición de WBD, la empresa matriz de CNN. Las comisiones forman parte del acuerdo de fusión que las empresas firmaron el invierno pasado. El acuerdo permanece vigente hasta junio de 2027.

“Por cada día que pase después del 30 de septiembre sin que se cierre la fusión, Paramount deberá pagar aproximadamente US$ 7 millones en ‘comisiones por demora’ a los accionistas de Warner Bros., además de otras comisiones a sus fuentes de financiación por mantener sus compromisos”, afirma la moción.

Está previsto que el juicio antimonopolio se celebre en marzo. Para cuando la jueza emita su fallo, Paramount “habrá incurrido en pérdidas financieras irrecuperables de US$ 1.300 millones” debido a las comisiones, señala la moción.

Por ello, la empresa afirma que los estados y el otro demandante, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, deberían asumir la responsabilidad. Si Paramount gana el caso, recibiría el importe de la fianza, lo que compensaría las comisiones por demora y otros costos.

La coalición de 12 fiscales generales estatales que demandó el mes pasado para bloquear el acuerdo obtuvo una victoria inicial cuando Martinez-Olguín emitió una orden de restricción temporal. En ese momento, se negó a exigir una fianza.

Paramount y los demandantes acordaron entonces omitir una audiencia sobre una orden judicial preliminar y pasar directamente al juicio, pese a la probabilidad de que las “comisiones por demora” comenzaran a acumularse.

Expertos en materia antimonopolio han afirmado que Paramount intenta presionar a los estados para que lleguen a un acuerdo antes del juicio. Algunos también han sugerido que la empresa está sentando las bases jurídicas para un proceso acelerado de apelación.

“Independientemente de cuándo concluya el proceso judicial, es seguro que Paramount sufrirá graves pérdidas financieras”, afirma la moción.

La oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, quien lidera la coalición, respondió en un comunicado este lunes por la tarde señalando que Paramount aceptó las condiciones de las “comisiones por demora” aun sabiendo que “esta fusión sería sometida a revisión regulatoria”.

“Es más, la propia Paramount aceptó los plazos por los que ahora protesta: accedió a las fechas y no solicitó una fianza como condición para comprometerse a no cerrar el acuerdo hasta después del juicio, y potencialmente hasta junio de 2027. Ahora intenta conseguir una segunda oportunidad”, dijo un portavoz.

“Paramount inició este proceso con pleno conocimiento de causa”, añadió el portavoz. “Están en una situación que ellos mismos han creado y, una vez más, intentan chantajearnos para que cedamos”.

Bonta ya había rechazado la idea de que los contribuyentes “pagaran lo que Paramount aceptó pagar”.

The-CNN-Wire

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