Organización cristiana afirma que un misionero de EE.UU. secuestrado en Níger fue liberado tras nueve meses de cautiverio

Kevin Rideout, un misionero estadounidense que estuvo cautivo en Níger durante nueve meses, fue liberado y entregado a funcionarios de…

Kevin Rideout, un misionero estadounidense que estuvo cautivo en Níger durante nueve meses, fue liberado y entregado a funcionarios de Estados Unidos, informó el viernes la organización misionera para la que trabajaba.

“Estamos agradecidos de confirmar que nuestro buen amigo y hermano en Cristo, Kevin Rideout, fue liberado después de más de nueve meses en cautiverio”, dijo a CNN Phil Bauman, director internacional de SIM.

“Kevin goza de buena salud y está bajo el cuidado de funcionarios de Estados Unidos”, señala el comunicado, que agrega que Rideout pronto se reunirá con su familia.

Rideout fue secuestrado afuera de su casa en la capital, Niamey, el 21 de octubre de 2025, según SIM, una organización misionera cristiana con sede en Charlotte que afirma trabajar en más de 70 países.

Tres hombres no identificados lo secuestraron y posteriormente se dirigieron hacia la región occidental de Tillaberi, donde operan militantes islamistas, informó en ese momento la agencia de noticias Reuters, citando a un diplomático no identificado.

Al día siguiente del secuestro, la Embajada de Estados Unidos en Níger advirtió sobre una “mayor preocupación por la amenaza de secuestro” y aumentó los requisitos de seguridad para el personal de la Embajada.

Según The New York Times, que informó primero sobre su liberación, Rideout estaba bajo custodia del FBI y gozaba de buena salud, según imágenes que demostraban que estaba vivo, de acuerdo con un funcionario de Estados Unidos no identificado.

El FBI se negó a hacer comentarios cuando CNN se puso en contacto con la agencia.

No estaba claro cómo ni cuándo fue liberado, ni qué grupo lo mantenía cautivo al final de su cautiverio, informó The New York Times, que agregó que es posible que haya sido trasladado recientemente.

Níger ha sufrido un aumento de los ataques de grupos militantes vinculados con Al Qaeda y el autodenominado Estado Islámico, particularmente en la región de la triple frontera con Malí y Burkina Faso, y a lo largo de su frontera sur con Nigeria.

En mayo, las fuerzas de Estados Unidos y Nigeria falleció al comandante de alto rango de ISIS, Abu-Bilal al-Minuki.

CNN se puso en contacto con la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono para solicitar comentarios.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.