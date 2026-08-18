Natalie Harp, la asesora tan cercana a Trump que llegó a viajar en la cajuela de una camioneta para acompañarlo

Natalie Harp no aceptaba un no por respuesta. Era octubre de 2023 y Donald Trump debía comparecer ante un tribunal…

Natalie Harp no aceptaba un no por respuesta.

Era octubre de 2023 y Donald Trump debía comparecer ante un tribunal de la ciudad de Nueva York para hacer frente a su más reciente serie de problemas legales. Pero mientras la caravana permanecía detenida frente a su residencia en la Torre Trump, los miembros del personal se enfrentaban a un problema más inmediato: no había lugar para Harp, la asesora incondicional cuya devoción por Trump la había afianzado rápidamente en su círculo.

Se produjo una discusión a gritos en el vestíbulo, durante la cual Harp insistió en que Trump le había pedido personalmente que asistiera a la comparecencia judicial, según dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto. Aunque le negaron un asiento, decidida a no quedarse atrás, Harp se metió en el maletero de un SUV, según las dos fuentes y como confirmó una fotografía obtenida por CNN.

El episodio, del que no se había informado previamente, resumió el papel que Harp se ha labrado en los últimos años como una presencia constante e intensamente entregada al lado de Trump. Sus métodos han irritado a asesores de alto rango y, en ocasiones, han provocado intentos de excluirla del círculo íntimo del presidente, según múltiples fuentes que describieron la dinámica a CNN.

Harp, expresentadora de televisión de derecha que comenzó a trabajar para Trump después de atribuirle haberle salvado la vida, se ha convertido en uno de los principales enlaces entre el presidente y el mundo exterior: transmite mensajes de aliados y organiza reuniones, redacta publicaciones para Truth Social y lleva consigo copias impresas de artículos elogiosos, todo ello mientras permanece físicamente cerca de él a todas horas del día.

“A [Trump] le gusta la atención y el hecho de que ella esté comprometida y sea leal al 100 %”, dijo a CNN un asesor de la Casa Blanca. “No duda ni cuestiona nada”.

La relación de Harp con Trump volvió a estar en tela de juicio esta semana después de que el senador demócrata Jon Ossoff la mencionara por su nombre en un discurso, ahora viral, en el que ataca a Trump. El senador por Georgia arremetió contra el “viaje con Natalie en su palacio volador, aparentemente indefenso, regalado por el emir de Qatar” del presidente, en referencia a que ella acompañó al mandatario —junto con un grupo muy reducido— cuando este abordó en secreto una aeronave más pequeña para salir de Turquía debido a una amenaza de Irán en julio.

El comentario desató una atención desenfrenada en Internet y provocó indignación en la Casa Blanca, que calificó repetidamente a Ossoff de “chico afeminado de teatro que da vergüenza ajena” y “perdedor de poca monta”.

El rápido ascenso de Harp en el mundo de Trump ha llamado la atención, en gran medida, por la intensidad de su entrega al presidente desde que se incorporó a su equipo en 2022. Pese a no tener ningún cargo formal en la campaña de reelección de Trump, Harp lo siguió por todo el país y le proporcionó historias positivas, publicaciones en redes sociales y otra correspondencia con tanta frecuencia que sus aliados la apodaron “la impresora humana”.

Como muestra de lo indispensable que se ha vuelto para Trump, un legislador republicano señaló que, aunque en ocasiones se comunica directamente con el presidente, siempre se asegura de que Harp esté al tanto.

“Ella siempre responde. No sé cómo se las arregla con todo”, dijo la fuente, y añadió que, además de transmitirle mensajes a Trump, Harp suele enviar personalmente a los legisladores artículos o notas en nombre del presidente.

Desde que lo siguió hasta la Casa Blanca, dijeron múltiples fuentes, Harp ha estado en todas partes. En videos de firmas y actos en el Despacho Oval revisados por CNN, a menudo puede verse a Harp en los rincones de la sala, sonriendo o asintiendo mientras habla el presidente. Con frecuencia forma parte del reducido grupo de asesores que acompaña a Trump cuando viaja a mítines.

“Natalie es muy rápida”, ha comentado Trump a sus aliados después de pedirle que busque o imprima algo para él.

La omnipresencia de Harp a veces genera malestar dentro de la Casa Blanca, especialmente entre algunos asesores de Trump que en ocasiones han querido reunirse en privado con el presidente, solo para encontrarse con que Harp también estaba presente en la reunión, según dijo a CNN una de las fuentes familiarizadas con la dinámica. La mujer de 35 años también es territorial con respecto a Trump y les ha dicho a otros que solo responde ante él, lo que irrita a otros empleados que trabajan dentro de la cadena de mando de la Casa Blanca, afirmó otra fuente.

Un funcionario de la Casa Blanca restó importancia a esas quejas e insistió en que Harp trabaja bien con la mayoría de sus colegas, colaborando en comunicados y señalando información relevante a las personas adecuadas.

En un comunicado emitido este martes, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, defendió a Harp como “una de las asesoras más leales y trabajadoras del equipo del presidente Trump”.

Otras personas cercanas a la Casa Blanca criticaron que Ossoff mencionara a Harp, argumentando que hacía insinuaciones falsas sobre una asesora que es en gran medida desconocida para los votantes y que no ha hecho nada para atraer semejante atención. Una persona familiarizada con el asunto dijo que ella y Trump tienen una relación de “padre e hija”.

Sin embargo, incluso entre quienes llevan mucho tiempo recelando de la inusual autoridad de Harp dentro del Ala Oeste, había pocas expectativas de que la renovada atención sobre su papel debilitara su posición, y mucho menos ante el propio Trump.

A principios de este año, Trump desató una tormenta de indignación después de publicar y luego eliminar un video racista que mostraba al expresidente Barack Obama y a la exprimera dama Michelle Obama como simios en una jungla. La publicación nocturna provocó críticas de todo el espectro político, desencadenó una serie de ciclos informativos perjudiciales y obligó a Trump y a sus asesores a articular una rápida defensa.

Dentro del entorno de Trump, aliados y asesores especularon en privado que Harp era responsable de la publicación, ya que era una de las pocas asesoras con acceso a la cuenta de Trump en Truth Social.

Pero se mostraban reacios a señalarla por su nombre, según dijo una fuente a CNN. Si lo hacían, temían que las repercusiones solo reforzaran aún más el apoyo de Trump a Harp.

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