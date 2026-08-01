Mueren 13 personas en un accidente aéreo en el sur de Perú

Trece personas murieron este sábado en un accidente aéreo en el sector Pueblo Viejo, informó la Municipalidad Provincial de Nasca,…

Trece personas murieron este sábado en un accidente aéreo en el sector Pueblo Viejo, informó la Municipalidad Provincial de Nasca, en el sur de Perú, en un comunicado publicado en su página de Facebook.

La aeronave accidentada había despegado de la ciudad de Pisco para un vuelo turístico sobre las Líneas y Geoglifos de Nasca, dijo la Municipalidad, citando información brindada por la Dirección General de Aeronáutica Civil.

De acuerdo con la Municipalidad, autoridades locales apoyaron en las labores de atención y respuesta al siniestro desde que supieron del caso.

“La investigación del accidente y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a las autoridades competentes, quienes determinarán las causas y las responsabilidades conforme a ley”, agregó.

De las 13 personas fallecidas, 11 eran pasajeros y las dos restantes eran miembros de la tripulación, dijeron policías en el lugar del siniestro, según declaraciones recogidas por IDS Noticias y la agencia Reuters.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú informó más tarde en un comunicado que los 11 pasajeros eran turistas extranjeros con nacionalidad alemana, española e italiana. Agregó que la Cancillería está trabajando para informar a sus familias.

También dijo que la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación comenzaron procedimientos para esclarecer qué sucedió.

En tanto, la empresa Aerodiana, a la cual pertenece la aeronave, dijo en un comunicado que expresa sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y tiene “absoluta disposición para brindar el apoyo que corresponda”.

“A lo largo de nuestros 18 años de operación, hemos mantenido un compromiso permanente con la seguridad de nuestros pasajeros y tripulaciones. Por ello, este hecho nos afecta profundamente y reafirma nuestra disposición de colaborar con total responsabilidad en todo lo que sea requerido por las autoridades”, señaló la compañía.

“Asimismo, informamos que la empresa evaluará la programación de sus vuelos de acuerdo con las disposiciones de las autoridades competentes”, agregó.

The-CNN-Wire

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