Muere Tommy John, histórico lanzador de la MLB y quien dio nombre a una revolucionaria cirugía de codo

El exlanzador de la MLB Tommy John, conocido por ser el protagonista de una innovadora cirugía de codo que prolongó…

El exlanzador de la MLB Tommy John, conocido por ser el protagonista de una innovadora cirugía de codo que prolongó su carrera, falleció el sábado a los 83 años, según un comunicado de los Yankees de Nueva York.

En 1974, John se sometió a una cirugía de reconstrucción del ligamento colateral cubital, como se la conoce médicamente. Esta operación consiste en un injerto de tendones de otra parte del cuerpo (antebrazo, isquiotibiales, cadera o rodilla) para reemplazar el ligamento medial del codo. Se perforan dos orificios en los huesos del brazo del paciente y el ligamento de reemplazo se entrelaza entre ellos formando un patrón similar a un ocho.

Tras este procedimiento experimental, John se perdió toda la temporada de 1975 antes de regresar a las Grandes Ligas y lanzar hasta la temporada de 1989. El lanzador zurdo realizó 700 aperturas en su carrera, 382 de ellas después de su cirugía de 1974.

“Los Yankees de Nueva York lamentan el fallecimiento de Tommy John, quien fue un pilar fundamental de nuestra rotación durante su tiempo con la camiseta de rayas y uno de los favoritos de los fanáticos de los Yankees durante mucho tiempo”, dijeron los Yankees en un comunicado el domingo.

“Si bien su increíble longevidad y sus logros tras la cirugía cambiaron la suerte y la trayectoria de innumerables atletas en todo el mundo, también eclipsaron su excelencia como lanzador, que incluyó temporadas consecutivas de 20 victorias con los Yankees.

John finalizó su carrera de 26 temporadas con un récord de 288-231 y una efectividad de 3.34. Lanzó 162 juegos completos y 46 blanqueadas.

Su codo operado le proporcionó una longevidad increíble. Solo Nolan Ryan (27) jugó más temporadas en las Grandes Ligas que John entre los lanzadores y jugadores de posición de la Era Moderna (desde 1901).

John estuvo ausente del Día de las Viejas Glorias de los Yankees a principios de este mes mientras enfrentaba “problemas de salud” en su casa de Bradenton, Florida, según informó el equipo.

En una carta a los aficionados, John escribió: “Quiero agradecer a la organización de los Yankees y a la familia Steinbrenner por darme esta oportunidad de despedirme de todos, junto con todos los amigos y aficionados que me siguieron a lo largo de mis 26 años de carrera”.

John continuó: “Gracias a todos los aficionados que me apoyaron a mí y a mis compañeros durante 26 años. Jamás los olvidaré”.

“Nos entristece profundamente el fallecimiento de Tommy John, un veterano de 26 temporadas en la MLB que ayudó a revolucionar la recuperación de las lesiones de los lanzadores en la década de 1970”, declaró la MLB en X.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.