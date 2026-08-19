Muere el director de Inteligencia de Ecuador, su esposa y cinco ciudadanos de EE.UU. en accidente de helicóptero

El director general de la agencia de Inteligencia de Ecuador, su esposa y cinco ciudadanos de Estados Unidos murieron en…

El director general de la agencia de Inteligencia de Ecuador, su esposa y cinco ciudadanos de Estados Unidos murieron en un accidente de helicóptero en Kenia este miércoles.

Había siete personas a bordo de la aeronave cuando se estrelló la mañana del miércoles en el monte Ololokwe, en el centro de Kenia, según dijo la autoridad de aviación civil del país.

Michele Sensi-Contugi, el director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Ecuador, y su esposa Stephany Hollihan, murieron en el accidente, según los medios estatales de Ecuador. La cadena de televisión Telemundo informó que su ejecutivo José Suárez también se encontraba entre los fallecidos en el accidente.

La oficina presidencial de Ecuador ofreció sus condolencias a la familia de Sensi-Contugi en una publicación el miércoles por la tarde. “El Gobierno Nacional expresa sus más sentidas condolencias ante el sensible fallecimiento de Michele Sensi-Contugi y su esposa Stephany Hollihan. Paz en su tumba”, publicó la Presidencia de Ecuador en un comunicado difundido en sus redes sociales.

CNN consultó a la secretaría de Comunicaciones del Gobierno de Ecuador para conocer más detalles y espera respuesta.

“La Embajada de Estados Unidos está en contacto con las autoridades locales y está proporcionando asistencia consular”, dijo un portavoz del Departamento de Estado al confirmar la muerte de los cinco ciudadanos estadounidenses. “Extendemos nuestras más profundas condolencias a las familias y seres queridos por su pérdida”.

La Cruz Roja de Kenia dijo más temprano el miércoles que “los esfuerzos de búsqueda y recuperación continúan, obstaculizados por el difícil acceso al terreno y un incendio activo en el lugar del accidente”.

“Un equipo adicional ha sido enviado desde Isiolo para reforzar la operación”, indicó en una publicación en X.

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA) confirmó en un comunicado que el accidente aéreo ocurrió este miércoles a las 9.13 a.m., hora local, en el que se vio involucrado un helicóptero Eurocopter EC130 B4, con matrícula 5Y-GYM, operado por Lady Lori Kenya Ltd., en la montaña Lolokwe, en el condado de Samburu.

“La aeronave realizaba un vuelo de Loisaba a Ewaso Nyiro con siete personas a bordo cuando ocurrió el accidente”, dijo la KCAA, que agregó que el Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte está a cargo de la investigación de las circunstancias que rodearon el accidente.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

The-CNN-Wire

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