Muere a los 82 años Mary Rivera, actriz de “Spider-Man: No Way Home”

La actriz filipinoestadounidense Mary Rivera, conocida por interpretar a la abuela de Ned Leeds (Jacob Batalon) en “Spider-Man: No Way…

La actriz filipinoestadounidense Mary Rivera, conocida por interpretar a la abuela de Ned Leeds (Jacob Batalon) en “Spider-Man: No Way Home” (2021), falleció según informó su familia en un obituario online. Tenía 82 años.

La actriz falleció luego de sufrir un accidente cerebrovascular el 15 de abril, en Honolulu, Hawai, pero la familia divulgó la noticia el lunes, según informó en su obituario. El funeral se realizará este jueves en la isla de Oahu, Hawai.

Rivera interpretó a la abuela filipina de Ned, el mejor amigo de Peter Parker (Tom Holland), en una escena en la que participaron Jacob Batalon, Zendaya y Andrew Garfield.

En la escena, el personaje de Rivera le pide a Garfield, quien interpreta a un Peter Parker de otra dimensión, mientras camina por el techo con sus poderes arácnidos que aproveche la oportunidad para limpiar unas telarañas de las esquinas.

A Rivera le sobreviven su esposo, Alejandro Rivera; sus hijos, Carmela Jones (Jay), Paul Rivera (Leilani), Edwin Rivera, Angela Kelly (Jaime); 11 nietos y 4 bisnietos.

El fallecimiento de Rivera se da a conocer en el momento en el que se encuentra en cartelera la nueva película del Hombre Araña, “Spider-Man: Brand New Day”, que recaudó US$ 360 millones en su debut en cines de Estados Unidos este fin de semana, según registra el sitio web Box Office Mojo, lo que oficialmente la clasifica como el mayor estreno en la historia de la taquilla en EE.UU.

The-CNN-Wire

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