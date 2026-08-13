Morena vs. Morena: el desafío electoral para Claudia Sheinbaum en 2027

La vida política en México está en clave electoral. Incluso antes del inicio del proceso formal rumbo a las elecciones…

La vida política en México está en clave electoral. Incluso antes del inicio del proceso formal rumbo a las elecciones del 6 de junio de 2027, que la ley marca el próximo 1 de septiembre. Pero los acomodos, pujas y batallas por los puestos de elección popular, en todos los partidos políticos, es la lógica que impera hoy y que inevitablemente se expande a la presidencia de Claudia Sheinbaum.

No es para menos, en las elecciones de 2027 hay mucho en juego: son más que un proceso intermedio de mandato, concurren elecciones federales y estatales con 17 de 32 estados que elegirán gobernador, se renovará la totalidad de la cámara baja federal (500 escaños), así como congresos locales y unas 1.800 presidencias municipales, incluyendo las 16 que integran la Ciudad de México.

Hoy la pregunta dentro del grupo político en el poder, es si los nuevos gobernadores y diputados emanados del movimiento de la Cuarta Transformación responderán políticamente a la presidenta Sheinbaum, a su antecesor, o bien a los otros mandos del partido/movimiento. También si el partido Morena y aliados logra mantener la mayoría en la cámara de diputados y si esa cámara responderá a la mandataria o, como ha sucedido, a los intereses y aspiraciones de los coordinadores.

Para la presidenta, la elección representa la viabilidad del segundo tramo de su mandato; es lograr que siga adelante el movimiento pero bajo su control y no el de los muchos poderes dispersos en el interior de Morena y de sus aliados del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista; es para ella la certidumbre de que en el proceso de sucesión presidencial en 2030 pueda mantener la facultad y el derecho no escrito que en México tienen los mandatarios de definir el rumbo y de elegir a su sucesor.

El tema no es menor y ha provocado fricciones en el pasado reciente: cuando Sheinbaum fue designada como candidata a la presidencia de la República, intentó mantener el control político de la Ciudad de México que gobernaba entonces, a través de su mano derecha Omar García Harfuch, quien se desempeñaba como su secretario de seguridad pública. Pero esa propuesta no contó con el aval del presidente López Obrador y de los grupos radicales de la cuarta transformación, que optaron por la candidatura de Clara Brugada, quien finalmente resultó la nueva jefa de gobierno de la capital mexicana.

El tema incluso llegó a dirimirse en un polémico proceso de encuesta: según los estatutos del partido, quien ganara la encuesta sería el candidato oficial. Harfuch no solamente ganó, sino que arrasó en la encuesta por encima de Brugada. Sin embargo, por medio de una polémica resolución sobre paridad de género en las candidaturas del partido, la de García Harfuch fue retirada y entonces quedó Clara Brugada.

Al llegar a la presidencia de México, Sheinbaum ratificó la confianza en Omar García Harfuch ahora como secretario de seguridad federal. Y desde ahí ha ido consolidando un capital político suficientemente grande como para ubicarlo como el funcionario con mayores niveles de aprobación ciudadana a nivel nacional. Hoy se mantiene la percepción de que Omar García Harfuch sería la opción de la presidenta para sucederla.

Hoy Morena es el gran partido a vencer: gobierna en 24 de los 32 estados del país con sus aliados, incluida la capital mexicana. Pero todos esos Estados respondieron al fenómeno político aglutinador del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En síntesis, para la presidenta Sheinbaum y su movimiento, los grandes retos de la elección de junio de 2027 están dentro de su propio movimiento, no en la oposición partidista que hasta el momento no representa una amenaza y lucha por intentar articular un discurso competitivo contra la gran ola electoral que representa la cuarta transformación.

Las encuestas más recientes sobre intención de voto ponen a Morena muy en la delantera en prácticamente todos los Estados en disputa, incluso en aquellos donde gobierna la oposición, como Nuevo León, de Movimiento Ciudadano, o Chihuahua que mantiene el PAN. Sin embargo, cuando se hacen careos concretos, ya con posibles candidatos, las cosas cambian: Morena no tiene perfiles suficientemente atractivos en esos estados para competir frente a los candidatos de la oposición. Por eso la importancia de elegir los perfiles idóneos y construir esas candidaturas, lo cual requiere tiempo y dinero.

Aunque el proceso electoral comienza formalmente el 1 de septiembre y la disputa interna de los partidos por las candidaturas debe iniciar hasta enero de 2027, Morena encontró una forma de darle vuelta a la ley por medio de una competencia interna (una especie de pre-primarias) que comenzó en julio. No le llaman “candidaturas”, sino “coordinadores territoriales”, aunque seguramente esos perfiles serán los que aparezcan en la boleta electoral. Y si bien antes la oposición criticó este procedimiento, ahora la replicó bajo el argumento de que si no hacían lo mismo estarían en desventaja.

El tema ha sido abordado en el pleno de Instituto Nacional Electoral. Algunos consejeros han planteado la necesidad de fiscalizar los procesos de selección interna de coordinadores, al considerar que se trata de candidaturas disfrazadas con otro nombre, pero no ha habido consenso para entrar al tema de fondo. Incluso otros consejeros han expuesto la necesidad de modificar la ley para evitar este tipo de decisiones que consideran arbitrarias. ¿Suena absurdo? Sin duda lo es, pero en política a veces lo absurdo es lo que predomina.

En las elecciones del 2027 habrá dos nuevos partidos políticos nacionales en la boleta electoral: el PAZ, cuyo nombre es Construyendo Sociedades de Paz, y Somos México, conocido como SomosMX. El primero es en realidad un viejo aliado de la cuarta transformación, pero bajo las siglas de PES, Partido Encuentro Social, que perdió el registro en el proceso anterior al no alcanzar el 3% de la votación nacional. Se identifica como un partido conservador, con liderazgos de distintas corrientes religiosas muy allegados al expresidente López Obrador. Este partido no representa una amenaza para Monera, sino todo lo contrario: su oferta va dirigida a un sector que no se identifica con la izquierda morenista, pero que tampoco ve opción en los partidos conservadores de oposición.

El segundo caso SomosMx, puede resultar atractivo para un sector que rechaza a a Morena y a los partidos tradicionales de la oposición. SomosMx se define como un partido progresista, integrado por liderazgos distintas corrientes y partidos de derechas e izquierdas como el extinto Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que era el abanderado más importante de la izquierda mexicana, antes de Morena. En este caso habrá que ver si representa una amenaza electoral para Morena, o más bien diluye esos votos anti Morena, debilitando aún más a la oposición.

Muchos analistas comparan el fenómeno Morena con el que representó el PRI del siglo pasado, por el tamaño y el poder que llegaron a concentrar. Sin duda hay similitudes, pero también grandes diferencias. Pero, más allá de eso, hay un tema que puede servir de lección histórica: el priísmo del siglo pasado fue colapsando desde el interior, no por la amenaza externa de otros partidos. Hoy el panorama es similar.

Poco a poco la presidenta Sheinbaum ha logrado ubicar a gente cercana en las estructuras de toma de decisiones, incluyendo la presidencia de Morena, la secretaría general y un puesto clave, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, que define y coordina los métodos de elección de candidatos.

Dentro de los movimientos del partido también se produjo la separación de un personaje que representaba la vieja estructura: Andrés Manuel López Beltrán, hijo del exmandatario, y en temas electorales su mano derecha, según algunos de sus allegados. López Beltrán, conocido como Andy, era el secretario de organización de Morena, hasta mayo de este año cuando presentó su renuncia para buscar una candidatura por el estado de Tabasco, cuna del lopezobradorismo.

Hacia afuera, el discurso de la presidenta y de todos los integrantes de la cuarta transformación, es de unidad. Hacia adentro la disputa es intensa, ríspida y sin cuartel, como suelen ser las disputas por el poder.

The-CNN-Wire

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