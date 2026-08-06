Mientras EE.UU. y China imponen sanciones recíprocas, ¿está en riesgo la reunión de Trump con Xi?

El camino hacia la esperada visita del líder chino Xi Jinping a Estados Unidos el próximo mes se perfila como…

El camino hacia la esperada visita del líder chino Xi Jinping a Estados Unidos el próximo mes se perfila como más accidentado de lo que Beijing hubiera deseado.

A semanas de la visita de Estado, las dos economías más grandes del mundo han reavivado un intercambio de sanciones recíprocas, con Beijing anunciando múltiples medidas contra empresas o intereses estadounidenses en lo que calificó como represalia por acciones estadounidenses “erróneas”.

EE.UU. prohibió la importación de nuevos robots humanoides (producidos en su mayoría en China); sancionado a operadores marítimos chinos acusados de manejar combustible iraní; incluido a más de 40 empresas chinas en una lista de entidades por presuntas violaciones de derechos humanos; y agregado a dos de las principales universidades civiles a una lista negra del Pentágono. También amenazó con sancionar a empresas chinas de inteligencia artificial.

Eso dejó a Beijing “sin otra opción que tomar las contramedidas necesarias”, dijo el miércoles su Ministerio de Comercio al anunciar un paquete que sancionó a siete empresas estadounidenses; incrementó los controles sobre la exportación de drones y su tecnología a EE.UU.; y lanzó una investigación sobre ciertos equipos de oficina que utilizan software extranjero.

Una medida separada también suspende un proceso acelerado para que fábricas estadounidenses certifiquen productos como electrodomésticos para el mercado chino. El ministerio señaló que respondía específicamente a la reciente inclusión de empresas chinas en la lista de entidades de EE.UU., así como a las prohibiciones relacionadas con robótica y tecnología previamente emitidas por la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.

El toma y daca evoca recuerdos del año pasado, cuando los rivales estaban enfrascados en una feroz guerra comercial. También plantea la pregunta de si un nuevo periodo de escalada —si se intensifica aún más— podría llevar a Beijing a poner en pausa el próximo viaje de Xi.

Hasta ahora, el conjunto de medidas de China —que su propio portavoz describió como “moderadas”— sugiere que sus líderes esperan mantener el rumbo hacia la cumbre de septiembre. Especialmente porque la reunión se considera una oportunidad para que Xi y Trump discutan lo que está surgiendo como su área de rivalidad más feroz: la inteligencia artificial.

“China valora la estabilidad, arduamente conseguida, de las relaciones económicas y comerciales entre China y EE.UU. y espera que Estados Unidos trabaje con China en la misma dirección”, dijo el miércoles un portavoz del Ministerio de Comercio, aunque también amenazó con “nuevas contramedidas” en caso contrario.

Observadores y personas cercanas a los círculos de políticas en China afirman que Beijing valora fuertemente preservar las líneas de comunicación de alto nivel con Trump, quien es visto como relativamente favorable a China en comparación con muchos miembros más beligerantes de su gabinete.

“China tiene incentivos para preservar el espacio diplomático y evitar un ciclo incontrolado de acción-reacción antes de la (esperada) cumbre”, dijo Sun Chenghao, investigador principal del Centro de Seguridad Internacional y Estrategia de la Universidad de Tsinghua en Beijing.

Pero “la moderación no debe confundirse con aceptación”, agregó.

El rumbo que tomen las cosas podría depender en gran medida de las medidas que adopte Estados Unidos respecto a la inteligencia artificial desarrollada en China, un tema candente para Beijing.

En un lapso de 18 meses, China pasó de estar muy rezagada respecto a Estados Unidos a albergar múltiples modelos de IA que pisan los talones a los campeones de Silicon Valley y ganan una importante tracción entre usuarios a nivel global.

Funcionarios de la administración Trump, así como grandes empresas de IA, han acusado a compañías chinas de “destilar” modelos estadounidenses de vanguardia, y Washington amenazó con imponer sanciones bajo el argumento de robo de propiedad intelectual. Beijing ha rechazado las acusaciones e instó a Estados Unidos a “abandonar su mentalidad hegemónica”.

Cualquier sanción de este tipo podría interpretarse como un esfuerzo por interrumpir activamente el ascenso global de un importante sector chino, y evocar el amargo recuerdo para Beijing de la campaña global de la primera administración Trump contra el gigante tecnológico chino Huawei.

“Si Estados Unidos va a prohibir los modelos chinos con el argumento de la seguridad nacional, no solo afectará a las empresas estadounidenses (que usan la tecnología)”, dijo George Chen, presidente de la práctica digital en la consultora The Asia Group, con sede en Hong Kong.

“Básicamente estamos hablando de que Estados Unidos intenta prohibir los modelos de IA chinos para su uso comercial en todo el mundo, y estamos hablando de un mercado de billones de dólares… China no va a tomar esto a la ligera”.

Beijing cuenta con un arsenal de herramientas económicas que utiliza para ejercer presión, incluyendo el lanzamiento de investigaciones y la inclusión de empresas o individuos en listas negras, ambas medidas empleadas en las acciones anunciadas el miércoles. Pero en cuanto a sanciones, Beijing aún no ha apuntado directamente a un gigante tecnológico estadounidense.

La carta más poderosa de China sigue siendo su control sobre el suministro global de tierras raras procesadas. Estos bienes, estratégicamente críticos, continúan siendo una fuente de fricción con Estados Unidos a pesar de los acuerdos alcanzados sobre su comercio el año pasado. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo la semana pasada a Fox Business que las tierras raras “no fluyen tan libremente como podrían”.

Sun, de la Universidad de Tsinghua, señaló que si Washington amplía las restricciones a las principales empresas chinas de IA, impone controles más amplios a sectores comercialmente importantes o continúa sumando medidas en rápida sucesión, Beijing podría “concluir que las respuestas limitadas no están generando disuasión… (y) podría recurrir a instrumentos con mayores consecuencias económicas”.

Washington también busca reducir la dependencia de China para bienes estratégicos clave utilizados en alta tecnología. El jueves, la Casa Blanca impuso un arancel del 15 % así como precios mínimos a los productos fabricados con polisilicio, un material utilizado en semiconductores y paneles solares que es producido principalmente por China, con el fin de fomentar la industria nacional.

La cumbre de septiembre es vista como una oportunidad para que los líderes gestionen las fricciones sobre la inteligencia artificial, y se entiende que ambas partes se están preparando para un diálogo que se celebrará antes de esa reunión sobre esta tecnología en rápido desarrollo.

También es una oportunidad para extender la tregua comercial que alcanzaron el pasado octubre y consolidar lo que ambas partes han denominado una era de “estabilidad estratégica constructiva”, tras la visita de Trump a Beijing en mayo.

Una discrepancia que impulsa las fricciones actuales puede ser la forma en que ambas partes interpretan ese término.

Para Washington, esto parece entenderse como un acuerdo para que ambas partes continúen comunicándose y gestionando las tensiones. Para Beijing, se interpreta más como un acuerdo para no “excederse” en el uso de restricciones basadas en la seguridad nacional, como a través de más controles a la exportación de tecnología o prohibiciones de importación, según observadores.

Sin embargo, ninguna de las partes se hace ilusiones sobre la naturaleza de la competencia duradera.

“Tanto China como Estados Unidos son realistas, quieren que el otro país represente la menor amenaza posible para sí mismos, y ambos se prepararán para el peor escenario”, dijo Shen Dingli, académico de relaciones internacionales con sede en Shanghái.

Y ambos saben que la comunicación y el objetivo de esa estabilidad estratégica constructiva pueden hacer que la competencia sea menos dañina y “ralenticen la aceleración de la espiral descendente” en sus relaciones, añadió.

Con más de un mes por delante hasta que Trump se reúna con Xi, cualquier cambio en el tono de la relación entre Estados Unidos y China podría influir no solo en si el viaje se lleva a cabo, sino también en su alcance.

Incluso si Washington cruza una línea roja percibida por Beijing antes del viaje, el aplazamiento puede no ser automático, según Sun, de la Universidad de Tsinghua.

Esto se debe a que ambas partes parecen considerar ahora la diplomacia al más alto nivel “como un mecanismo para contener crisis más que como una recompensa por unas buenas relaciones”, dijo.

“Por lo tanto, la consecuencia más probable no es la cancelación, sino una agenda de la cumbre más limitada … y (un enfoque en) evitar que las disputas acumuladas desencadenen una nueva espiral descendente”.

The-CNN-Wire

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