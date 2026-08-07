México inspecciona 16 hoteles en el Caribe tras más de 60 casos de británicos afectados por Cyclospora que viajaron al país

El Gobierno de México informó este viernes que se realizaron visitas de verificación en 16 hoteles del Caribe mexicano donde…

El Gobierno de México informó este viernes que se realizaron visitas de verificación en 16 hoteles del Caribe mexicano donde estuvieron alojados decenas de británicos que se vieron afectados por el parásito Cyclospora, que es el causante de ciclosporiasis, una enfermedad intestinal que, entre otras cosas, provoca diarrea severa.

Víctor Hugo Borja Aburto, funcionario a cargo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dijo que se llevó a cabo la inspección de los hoteles durante la última semana y luego de recibir un reporte de la agencia de seguridad sanitaria del Reino Unido. Dicho reporte, con fecha del 30 de julio, indicaba que se registraron 67 casos de británicos afectados por Cyclospora al regresar a su país tras viajar a varios países, entre ellos México.

Las personas afectadas regresaron al Reino Unido tras sus viajes entre el 30 de abril y el 15 de julio. Del total, “48 casos viajaron solo a México… sobre todo por el Mundial”, agregó Borja Aburto durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sobre esas personas que solamente viajaron a México, “se reportaron casos de hospedaje en diversos hoteles en las regiones de la Riviera Maya y Cancún, y de consumo de una variedad de alimentos y bebidas como parte de paquetes vacacionales con todo incluido”, escribió la agencia de seguridad sanitaria del Reino Unido en un comunicado.

La visita de verificación en los 16 hoteles fue realizada por la Cofepris y por la Secretaría de Salud del Gobierno de México entre el 1 y el 4 de agosto. Los hoteles se encuentran en Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum e Isla Mujeres, cuatro grandes destinos turísticos del Caribe mexicano, en el estado de Quintana Roo.

Borja Aburto indicó que se realizaron estas inspecciones porque las personas del Reino Unido afectadas por Cyclospora “reportaron haber comido vegetales frescos en los hoteles”.

Actualmente, los vegetales frescos están en el centro de la investigación como el posible origen de un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos. Específicamente, el vegetal que es investigado como posible causa del brote es la lechuga cultivada en el estado mexicano de Guanajuato por la empresa Taylor Farms y posteriormente enviada en paquetes hacia EE.UU.

David Kershenobich, secretario de Salud de México, reiteró este viernes que los análisis de lechugas de la planta de Guanajuato relacionada con el caso mostraron resultados negativos por Cyclospora; sin embargo, aseguró Kershenobich, la hipótesis de que el brote de ciclosporiasis en Estados Unidos se originó en México se mantiene.

El titular de la Cofepris dijo que, como parte de las inspecciones en los hoteles, se tomaron 43 muestras: 32 son de alimentos y 11 son muestras de agua.

Todas las muestras “se encuentran en proceso de análisis en nuestro laboratorio”, añadió Borja Aburto.

Según datos de agencias estadounidenses recopilados por el Gobierno de México, el brote de Cyclospora en Estados Unidos vinculado a la lechuga cultivada en México ha dejado más de 6.350 casos confirmados de ciclosporiasis entre junio y agosto de este año y dos muertes relacionadas a la enfermedad. En tanto, en México se han confirmado apenas 33 casos de ciclosporiasis, pero las autoridades de salud descartaron que exista un brote en el país.

The-CNN-Wire

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