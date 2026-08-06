México confirma 33 casos de diarrea por ciclosporiasis, pero descarta un brote

El secretario de Salud de México, David Kershenobich, informó este jueves que entre el 25 de mayo y el 31…

El secretario de Salud de México, David Kershenobich, informó este jueves que entre el 25 de mayo y el 31 de julio se identificaron 33 casos de ciclosporiasis en personas de 13 estados del país, aunque aseguró que esa cifra no representa un brote activo.

Kershenobich dijo que la Secretaría de Salud activó de inmediato los protocolos de investigación, vigilancia sanitaria y vigilancia epidemiológica para identificar posibles riesgos y proteger a la población.

“Es importante mantener la calma. Cyclospora es un parásito presente en todo el mundo y cada año se registran algunos casos en nuestro país sin que ello constituya un brote o una señal de alarma”, afirmó en un video publicado en su cuenta oficial de X.

El funcionario señaló que los 33 casos equivalen al 0,00002 % de la población mexicana y reiteró que “no tenemos un brote activo en México”.

Kershenobich recordó que la transmisión de persona a persona es poco frecuente y que el principal riesgo está asociado al consumo de frutas, verduras o agua contaminadas. Por ello, recomendó lavar las frutas y verduras con agua limpia y potable antes de consumirlas, pelarlas o cocinarlas, además de consumir agua potable y mantener una adecuada higiene de manos.

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por cyclospora cayetanensis, un parásito microscópico que puede contaminar alimentos frescos o agua y provocar diarrea grave en quienes se infectan.

Kershenobich también rechazó que existan pruebas que vinculen el brote de ciclosporiasis reportado en Estados Unidos con una empacadora de Guanajuato, en el centro de México, investigada por ambos países.

La declaración se produce después de que una planta procesadora de Taylor Farms México fuera señalada como posible origen de un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos, que ha afectado a miles de personas en 15 estados. El brote también ha sido vinculado a dos muertes en Michigan.

La empresa retiró en julio toda la lechuga iceberg cultivada en su empacadora en el centro del país y los kits de ensalada que se venden en las tiendas de comestibles “por precaución”, según dijo en un comunicado.

La empresa además señala que está llevando a cabo una revisión “completa” de todos los procesos y protocolos de seguridad.

“Hasta este momento las muestras analizadas por México y Estados Unidos no han identificado la presencia de Cyclospora cayetanensis en la empacadora investigada en Guanajuato”, afirmó el secretario de Salud de México.

El funcionario añadió que la Secretaría de Salud mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con los casos reportados en Estados Unidos y con viajeros británicos que visitaron el Caribe mexicano.

Además, la Secretaría de Salud de México informó en un comunicado que concluyeron las inspecciones en 16 hoteles de la Riviera Maya, en Quintana Roo, donde se realizaron entrevistas epidemiológicas, revisiones de los procesos de manejo de alimentos y la toma de muestras de frutas, verduras y agua. Los resultados de esos análisis se darán a conocer una vez concluyan los estudios.

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