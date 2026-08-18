Meta regresa a los tribunales para enfrentar su juicio más importante por adicción a las redes sociales

El martes comienzan los alegatos iniciales en la que podría ser la batalla legal más trascendental de Meta hasta la…

El martes comienzan los alegatos iniciales en la que podría ser la batalla legal más trascendental de Meta hasta la fecha en materia de seguridad juvenil y adicción. Si Meta pierde el caso, podría cambiar radicalmente el funcionamiento de las plataformas de redes sociales de la compañía.

La demanda fue presentada en 2023 por un grupo de 29 fiscales generales estatales que alegan que Meta diseñó intencionalmente sus plataformas para generar adicción en los jóvenes, impulsando así su negocio y perjudicando la salud mental de niños y adolescentes en sus estados. También afirman que Meta engañó al público sobre los riesgos de sus plataformas y que recopiló datos de menores en violación de la Ley Federal de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA).

El juicio, que comienza esta semana en un tribunal federal de Oakland, escuchará los argumentos de los abogados de cuatro de esos estados: California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey. Meta niega las acusaciones.

Meta se enfrenta a miles de demandas que alegan que ha creado adicción y perjudicado a jóvenes —al igual que Snap, TikTok y YouTube— y ya ha perdido dos casos, lo que la obliga a pagar casi mil millones de dólares en indemnizaciones. Pero los daños en el caso del martes podrían ser mucho mayores: los cuatro estados reclaman en conjunto hasta 1,4 billones de dólares en concepto de daños.

La sanción económica propuesta es casi equivalente a la valoración total de Meta en Wall Street. Incluso si el tribunal concede una indemnización menor, los estados también solicitan una orden para modificar el funcionamiento de las plataformas de Meta.

“Meta diseñó un producto peligroso para usuarios jóvenes, sabía que era peligroso y luego mintió a los niños, a las familias y a la comunidad sobre su peligrosidad”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado la semana pasada. “Estamos listos para exigirle responsabilidades a Meta por su papel en el agravamiento de la crisis de salud mental de los niños estadounidenses y esperamos con interés el juicio”.

Meta ha calificado las acusaciones de “infundadas” y la enorme sanción económica propuesta de “enormemente desproporcionada” con respecto a las reclamaciones.

“Los fiscales generales no presentan pruebas de que nadie en sus estados haya sido engañado, afirman que funciones inofensivas como tener una cuenta adicional de Instagram perjudicaron de alguna manera a sus residentes e intentan penalizar a Meta por problemas que afectan a todo el sector, como la verificación de edad”, declaró un portavoz de Meta en un comunicado el lunes. “En lugar de atenerse a los hechos o a la ley, los estados han optado por buscar una indemnización desorbitada”.

En sus declaraciones iniciales, los abogados de los estados expondrán sus argumentos de que el modelo de negocio de Meta, basado en la publicidad, se fundamenta en maximizar el tiempo que los jóvenes pasan en sus plataformas.

Según la demanda, los demandantes afirman que Meta diseñó funciones como los algoritmos de recomendación, los feeds de desplazamiento infinito, los “me gusta” y las notificaciones para que fueran intencionadamente adictivas.

Los estados también alegan que Meta ha mentido al público sobre su conocimiento de los riesgos de sus plataformas, incluso en declaraciones públicas en las que la empresa y sus ejecutivos afirmaron no creer que perjudicaran a los niños. Además, afirman que Meta es consciente de haber recopilado datos personales de usuarios menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, en violación de la ley COPPA.

Mientras tanto, los abogados de Meta argumentarán que la demanda presentada por los estados tergiversa sus plataformas y políticas, y que no han logrado demostrar ningún daño real derivado de las plataformas de Meta. La compañía también alega estar protegida por la Sección 230, que establece que las plataformas en línea no pueden ser consideradas responsables del contenido de terceros, y por la Primera Enmienda.

Meta argumenta que la demanda de los estados en virtud de la ley COPPA requeriría pruebas de que la empresa es consciente de la gran cantidad de menores de 13 años a los que no eliminó de sus plataformas, y afirma que todas las empresas de redes sociales tienen dificultades para identificar a los usuarios menores de edad.

Se prevé que el juicio dure al menos seis semanas y que incluya el testimonio de altos ejecutivos de Meta, antiguos empleados de Meta que se han convertido en denunciantes e investigadores que estudian el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes.

El jurado, compuesto por ocho personas, tendrá una función consultiva; en última instancia, la jueza del Tribunal de Distrito, Yvonne Gonzalez Rogers, tendrá en cuenta la decisión del jurado y dictaminará sobre el veredicto y los posibles daños y perjuicios.

El juicio podría agravar el año de rendición de cuentas del gigante tecnológico tras sus anteriores derrotas judiciales. La oleada de litigios contra Meta y otras empresas de redes sociales por parte de particulares, distritos escolares y estados ha sido denominada el equivalente a la “Gran Tabacalera” para las grandes tecnológicas.

En marzo, un jurado de Nuevo México declaró a Meta culpable de violar las leyes estatales de protección al consumidor y de no proteger a los menores de depredadores sexuales. La empresa fue condenada a pagar US$ 942 millones en concepto de daños y perjuicios, además de implementar cambios como la limitación de las notificaciones push. Un jurado de Los Ángeles también ordenó a Meta y a YouTube pagar 6 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por haber provocado intencionadamente la adicción de una joven y haber perjudicado su salud mental. Meta anunció que apelará ambas sentencias.

En mayo, Meta, YouTube, TikTok y Snap llegaron a un acuerdo para resolver la primera de una serie de demandas por adicción a las redes sociales presentadas por distritos escolares, antes del juicio previsto con un distrito de Kentucky. No se revelaron los términos de los acuerdos.

Actualmente se está llevando a cabo un juicio en otro caso presentado por el fiscal general de Tennessee, en el que se alega que Meta perjudicó a sabiendas la salud mental de los jóvenes.

Un adolescente de Florida retiró su demanda contra Meta, a la que acusaba de tener funciones adictivas y dañinas, en julio, después de llegar a acuerdos con TikTok, YouTube y Snap.

Desde Meta, junto con otros gigantes de las redes sociales, argumentaron repetidamente que no existe la adicción a las redes sociales y que invirtieron considerablemente en funciones para proteger a los jóvenes en sus plataformas. Señalaron, por ejemplo, las herramientas de control parental, las protecciones de privacidad predeterminadas para adolescentes y los recordatorios para tomar descansos. Los críticos afirman que estas medidas son ineficaces o insuficientes para proteger a los jóvenes en línea.

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