Más de 750 militares estadounidenses han resultado heridos desde el comienzo de la guerra con Irán

Más de 750 integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han resultado heridos desde el comienzo de la guerra…

Más de 750 integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han resultado heridos desde el comienzo de la guerra con Irán, según la base de datos sobre bajas en combate del Departamento de Defensa.

El Pentágono actualizó la base de datos este miércoles e incorporó más de 50 militares heridos, mientras las conversaciones entre los gobiernos de Irán y Estados Unidos para poner fin al conflicto siguen estancadas.

La combinación de los datos del Sistema de Análisis de Bajas del Departamento de Defensa (DCAS, por sus siglas en inglés) correspondientes a “Operaciones en el Extranjero” y a la Operación Epic Fury muestra que 18 militares han muerto y 757 han resultado heridos desde que Estados Unidos inició la guerra contra Irán el 28 de febrero.

El Departamento de Defensa creó el mes pasado en el sistema DCAS la categoría “Operaciones en el Extranjero” para contabilizar a los militares muertos y heridos “a partir del 7 de julio”. El Pentágono todavía no ha proporcionado más detalles ni ha precisado en qué conflicto se produjeron esas bajas.

El 7 de julio coincide con el día en que el Gobierno del presidente Donald Trump notificó al Congreso, en virtud de la Ley de Poderes de Guerra, que había comenzado un nuevo conflicto con Irán.

CNN se comunicó con el Pentágono para solicitar más información sobre esa categoría.

La actualización de este miércoles se produce semanas después de que medios y legisladores cuestionaran al Pentágono porque las cifras de muertos y heridos registradas en el DCAS disminuyeron pese a que continuaban los ataques iraníes. Cuatro muertes y decenas de heridos desaparecieron de los totales el mes pasado y posteriormente fueron reincorporados.

El Departamento de Defensa dijo entonces en una publicación en redes sociales que las disminuciones se debieron a “interrupciones temporales en los datos”.

CNN informó anteriormente que el Pentágono ha tardado en divulgar el número de militares heridos durante el conflicto con Irán, mientras funcionarios alegaban razones de seguridad.

Trump afirmó este miércoles que la situación con Irán es “muy buena” en estos momentos, mientras mantiene suspendidas las negociaciones de Estados Unidos con Teherán y el estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los principales focos de tensión de la guerra.

The-CNN-Wire

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