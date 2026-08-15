Marineros de portaaviones como el USS Abraham Lincoln sienten la presión mientras que los despliegues se prolongan

El USS Abraham Lincoln se encuentra en medio de un despliegue sin precedentes, permaneciendo fuera de puerto durante más de…

El USS Abraham Lincoln se encuentra en medio de un despliegue sin precedentes, permaneciendo fuera de puerto durante más de seis meses debido a problemas de moral y salud mental que afectan a su tripulación. Es posible que el buque rompa el récord del viaje más largo fuera de su puerto base para un portaaviones de Estados Unidos desde la Guerra de Vietnam.

Ese récord lo estableció hace apenas unos meses el USS Gerald R. Ford, después de que ese buque completara un despliegue de 326 días que incluyó operaciones contra Irán y Venezuela.

Esto forma parte de una tendencia, ya que la Marina de Estados Unidos está pidiendo cada vez más a sus grupos de portaaviones que superen la duración de despliegue recomendada por el servicio, que es de siete meses, según un análisis de CNN de los anuncios de despliegue y el rastreador de flotas de USNI News.

Expertos y exfuncionarios han advertido que esta tendencia podría ejercer mayor presión sobre los buques y provocar el agotamiento de los marineros, o incluso llevar a algunos a abandonar la Marina por completo.

Un miembro de la tripulación del Lincoln describió la moral a bordo como muy baja y afirmó haber oído repetidamente a otros tripulantes hablar de pensamientos suicidas. Además, había problemas constantes con los servicios básicos: los baños y las fuentes de agua del barco solían estar cerrados y el agua caliente a menudo no estaba disponible, según el tripulante.

“Cada día nos despertamos y escuchamos hablar a nuestro capitán, con la esperanza y la ansiedad de recibir noticias sobre nuestro regreso”, declaró un miembro de la tripulación a CNN.

Otros marineros a bordo del Lincoln que hablaron con CNN describieron condiciones muy diferentes a las de sus despliegues anteriores, debido principalmente a los combates que han impedido que el portaaviones haga escala en puertos amigos. Los barcos pueden reabastecerse y permitir que sus marineros descansen y se relajen durante esas escalas.

Según informaron a CNN los marineros y sus familiares, el barco ha sufrido escasez intermitente de alimentos, bajos suministros de artículos de higiene y problemas con el sistema de agua.

“Antes podías ir a la tienda del barco y comprar todo lo que quisieras, con todos los productos de higiene siempre disponibles”, dijo a CNN un marinero que pidió anonimato por temor a represalias. Ahora hay límites en las compras y “apenas se pueden conseguir productos de higiene fácilmente”.

Kate Kuzminski, experta en defensa que supervisa la investigación en el centro de estudios Center for a New American Security, afirmó que la Marina necesita reajustar su modelo de despliegue a la realidad para establecer expectativas adecuadas para los marineros y sus familias.

“¿Qué efecto tiene en una familia que acaba de ser asignada al Ford?”, preguntó Kuzminski, quien argumentó que “podría influir en la decisión de las personas o las familias de abandonar (la Marina)”.

CNN informó previamente que dos marineros asignados al grupo de ataque Lincoln saltaron por la borda en los últimos meses. Ambos fueron rescatados con vida, según informaron funcionarios de Estados Unidos. Otros fueron impedidos de saltar, según reportes de Navy Times y Stars and Stripes.

El padre de un marinero a bordo del Lincoln, que habló con CNN bajo condición de anonimato, dijo que entiende que los marineros como su hijo se unen a la Marina para hacer su trabajo y que hacerlo en combate es inherentemente difícil, pero se pregunta por qué no ha llegado el alivio antes y si se podría haber evitado parte del estrés mental derivado del largo despliegue.

La Marina declaró a CNN: “No hemos observado un aumento en las ideas o intentos suicidas a bordo del buque. Nos tomamos muy en serio el bienestar de cada miembro del servicio y contamos con profesionales religiosos, médicos y de salud mental disponibles para evaluar y abordar las inquietudes que puedan surgir”.

Un funcionario de Estados Unidos añadió que la Marina no cree que exista correlación entre la duración del despliegue y los pensamientos de autolesión, y que los incidentes de personas que caen al agua no son exclusivos de esta flota.

El viernes, el presidente Donald Trump pareció responder a una pregunta sobre la duración del despliegue del Lincoln, diciendo a los periodistas que no había sido “ni de lejos lo suficientemente largo”.

La esposa de un militar a bordo del Lincoln, que pidió permanecer en el anonimato, declaró el viernes a Jake Tapper de CNN que el presidente no piensa “antes de hablar” e instó tanto a él como al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a tener “algo de empatía”.

“Asuman la responsabilidad de lo que está sucediendo con sus fuerzas armadas, sus barcos, en su guerra. En su guerra. Es indignante”, dijo.

Según los datos revisados por CNN, la duración media de los despliegues de portaaviones con base en Estados Unidos ha aumentado de forma constante desde 2020.

El plan de la Marina tenía como objetivo proporcionar ciclos predecibles de tres años para los marineros, que incluyen un despliegue de siete meses/210 días, según el almirante Daryl Caudle. Entre 2018 y 2022, la mayoría de los despliegues se mantuvieron por debajo o a pocos días de la duración prevista.

Sin embargo, la Marina ha incumplido sistemáticamente ese objetivo desde que los ataques terroristas de Hamas contra Israel en octubre de 2023 provocaron una serie de despliegues prolongados.

Tanto el USS Gerald R. Ford como el USS Dwight D. Eisenhower vieron prolongados sus despliegues tras el inicio de la guerra entre Israel y Hamas: el Ford regresó a casa en enero de 2024 tras 260 días de ausencia, y el Ike regresó a casa en julio de 2024 tras 274 días.

Tres despliegues de portaaviones diferentes que comenzaron en 2024 superaron los 250 días.

Al año siguiente, en 2025, la fuerza de portaaviones se vio aún más sobrecargada, con dos despliegues prolongados que superaron los 270 días, incluido el viaje récord de 326 días del Ford después de la Guerra de Vietnam, que comenzó en junio de 2025.

Ese despliegue llevó al superportaaviones desde su puerto base en Norfolk, Virginia, primero a Europa y luego al Caribe, donde sus aviones atacaron Venezuela durante la incursión que capturó al exlíder Nicolás Maduro, y luego a Medio Oriente, donde participó en la Operación Furia Épica contra Irán, a pesar de un gran incendio.

Según expertos consultados por CNN, en misiones prolongadas, como las realizadas por el Ford y el Lincoln, los componentes se desgastan y las reparaciones en alta mar solo sirven como soluciones temporales. Otros problemas menores también comienzan a agravarse: los cables de frenado que sujetan las aeronaves al aterrizar se deshilachan y el agua salada se filtra en los sistemas a bordo, entre otros.

Según las fuentes, esos problemas pueden acumularse y aumentar las probabilidades de que ocurran percances.

El agotamiento de los miembros de la tripulación y sus familias también puede convertirse en un problema, según declararon expertos y exfuncionarios a CNN.

El contralmirante retirado Bruce Gillingham, quien anteriormente se desempeñó como Cirujano General de la Marina durante la pandemia de COVID-19, declaró a CNN que uno de los “factores críticos” de los despliegues prolongados durante la pandemia, que no permitieron que los barcos hicieran escala en puerto, fue “la capacidad de resistencia de los marineros e infantes de marina”.

“Esto no tiene precedentes”, dijo Gillingham. “Es decir, si uno mira la historia de la Marina, los acontecimientos mundiales exigen que los despliegues se prolonguen, y los marineros responden al llamado… La Marina juega fuera de casa, esa es la naturaleza de su trabajo, y lo hace muy bien. Eso no significa que no suponga una presión para el personal y los barcos”.

La retención de aviadores navales y personal de mantenimiento ha sido un motivo de gran preocupación este año, según fuentes familiarizadas con las discusiones internas de la Marina.

A principios de este año, Hegseth ordenó una revisión de los problemas de retención de personal entre los marineros asignados a los escuadrones de cazas de ataque de la Marina, según un memorando de marzo de Hegseth obtenido por CNN. Para retener a los mejores talentos, la Marina también ofrece a los oficiales de vuelo y aviadores navales decenas de miles de dólares anuales en bonificaciones.

Mientras tanto, un tercer despliegue de 2025, el del USS Abraham Lincoln, continúa en marcha casi nueve meses después de que el buque zarpara de San Diego el 21 de noviembre. La mayor parte de su tripulación tocó tierra por última vez en Guam el 11 de diciembre. Aunque el portaaviones japonés USS George Washington se dirige a relevar al Lincoln de sus tareas de bloqueo en el golfo Pérsico, es posible que el Lincoln supere el récord de duración del despliegue del USS Ford en su regreso a California.

El despliegue continuado del portaaviones Lincoln ha supuesto una gran presión para las familias, según declararon a CNN varios familiares de quienes prestan servicio a bordo.

Ashley T., madre de un marinero a bordo del Lincoln, declaró que los paquetes enviados por los familiares de los marineros a veces llegan con meses de retraso o simplemente se pierden. Solicitó a CNN que no revelara su apellido para proteger la identidad del marinero.

“Entiendo que están en una zona de combate, pero si no se les permite hacer escala en ningún puerto, lo mínimo que podría hacer la Armada es asegurarse de que reciban sus paquetes a tiempo”, dijo.

Otro miembro de la familia, que pidió anonimato para proteger a su marinero, compartió fotos de inodoros desbordados en áreas sanitarias saturadas de aguas residuales, un problema que también sufrió el Ford durante su despliegue.

El cónyuge de un militar a bordo del Lincoln, que habló con CNN el viernes, dijo a Tapper: “Él afirma que es el peor despliegue en el que ha estado jamás”.

“Mi esposo es de los que dejan las cosas en el trabajo”, dijo. “Cumple con su trabajo, llega a casa y se desconecta del trabajo. Hace lo mejor que puede. Trabaja muy duro para las fuerzas de Estados Unidos, e incluso ha dicho que nota que está cambiando. Se siente más enojado y frustrado, y eso es muy raro en él. Así que es muy difícil escuchar eso como su esposa cuando no puedo hacer nada al respecto. No puedo ayudarlo”.

Estas condiciones también han avivado la preocupación por la salud mental de los marineros y el escrutinio de legisladores como el senador demócrata Richard Blumenthal de Connecticut, quien escribió una carta al Pentágono exigiendo respuestas sobre la situación de la tripulación.

Los líderes a bordo de los buques del grupo de ataque están trabajando para mejorar las condiciones de sus marineros, según informaron previamente a CNN.

El capitán Casey Mahon, comandante del USS Frank E. Petersen, Jr., reconoció a Pamela Brown de CNN a bordo del destructor el mes pasado que las condiciones de combate representan una situación muy estresante para los marineros. Explicó que en el barco se realizan sesiones de terapia grupal y desahogo donde los marineros pueden compartir sus impresiones, y que los líderes fomentan métodos más ligeros para aliviar el estrés, como reuniones para comer helado y tablones de anuncios donde los marineros pueden publicar memes sobre sus experiencias.

Y a pesar de las dificultades, los marineros del grupo de ataque Lincoln han realizado aproximadamente 10.000 vuelos aéreos en apoyo de los ataques contra Irán y para hacer cumplir el bloqueo de las fuerzas de Estados Unidos al país, según el Comando Central de Estados Unidos.

Sin embargo, los oficiales de la Armada han estado cuestionando el modelo actual a la luz de las operaciones recientes.

El suboficial mayor de la Armada, John Perryman, criticó recientemente el ciclo actual, calificándolo de “cinta transportadora muy rígida” derivada de una “mentalidad de tiempos de paz”.

“Vamos a tener que idear un modelo diferente de generación de fuerzas”, dijo Perryman al hablar del despliegue de 11 meses del USS Gerald R. Ford durante un evento reciente de la Asociación de Oficiales Militares de América.

Parte del problema radica en que los portaaviones son un recurso limitado: Estados Unidos cuenta con once de estos buques, algunos de los cuales están envejeciendo y a la espera de ser reemplazados por nuevos superportaaviones de la clase Ford. Además, no todos los buques están disponibles simultáneamente debido a las necesidades de mantenimiento y a los programas de reabastecimiento de combustible de los reactores.

Los nuevos portaaviones de la clase Ford también han sufrido repetidos retrasos. El USS John F. Kennedy, que comenzó sus pruebas de mar finales esta semana, tiene prevista su entrega a la Armada en marzo de 2027, casi dos años más tarde de lo previsto inicialmente.

Además, los cambios anunciados recientemente para el USS Doris Miller, el próximo superportaaviones de la clase Ford previsto, podrían retrasar aún más su construcción, según informaron expertos a CNN.

Trump ordenó a la Armada que descartara sus planes de utilizar un sistema electromagnético para el lanzamiento de aeronaves desde los futuros buques de la clase Ford. Los buques actuales de esta clase utilizan dicho sistema, pero el Miller y los futuros buques emplearán catapultas de lanzamiento a vapor, similares a las de los portaaviones de la antigua clase Nimitz.

Según explicó a CNN Bryan Clark, experto en construcción naval del Instituto Hudson, esto requerirá un rediseño del portaaviones Miller. El costo «probablemente ascenderá a miles de millones» y podría retrasar la entrada en servicio del portaaviones —que se esperaba para alrededor de 2034— «hasta finales de la próxima década».

Cualquier retraso podría obligar a la Armada a prolongar los despliegues para cubrir la ausencia de un buque que tenía previsto tener disponible, o a operar sus portaaviones de última generación de la clase Nimitz más allá de sus 50 años de vida útil.

El trabajo de Davis Winkie en CNN cuenta con el apoyo de una colaboración entre la Fundación Outrider y Journalism Funding Partners (JFP). CNN conserva el control editorial total de los reportajes.

Kaanita Iyer, Sean Lyngaas, Zachary Cohen, Brian Todd y Ross Adkin de CNN contribuyeron a este informe.

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