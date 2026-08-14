Madonna cumple 68 años: momentos en los que demostró por qué es la Reina del Pop

Madonna cumple 68 años este 16 de agosto. La cantante también acumula más de cuatro décadas de carrera, en las…

Madonna cumple 68 años este 16 de agosto. La cantante también acumula más de cuatro décadas de carrera, en las que se consolidó como una de las figuras más importantes de la historia de la música y el entretenimiento.

Sus exitosas giras mundiales, su desafío constante a las reglas de la industria, los millones de discos vendidos y sus presentaciones icónicas que quedaron en la cultura popular le valieron el apodo de Reina del Pop.

Estos son algunos de los momentos más relevantes de la carrera de la superestrella que ayudan a explicar por qué obtuvo ese reconocimiento.

1. Presentación de “Like a Virgin” en los MTV Video Music Awards

En 1984, Madonna apareció en los MTV Video Music Awards para interpretar “Like a Virgin”. La cantante salió al escenario con un vestido de novia y realizó una provocadora presentación sobre una enorme torta de boda. El espectáculo se convirtió en uno de los primeros grandes momentos televisivos de su carrera y en una muestra de su capacidad para generar impacto más allá de la música.

2. “Like a Prayer”, una canción controversial

Cinco años después, en 1989, Madonna volvió a desafiar los límites con “Like a Prayer”. El videoclip incorporó imágenes religiosas y provocadoras, entre ellas cruces en llamas y escenas en las que la cantante aparece junto a un santo interpretado por el actor Leon Robinson. La controversia se produjo después de que Pepsi utilizara la canción en un comercial protagonizado por Madonna. Tras el estreno del videoclip, la empresa retiró el anuncio en medio de la polémica. A pesar de la controversia, “Like a Prayer” se convirtió en uno de los mayores éxitos de Madonna y llegó al número uno del Billboard Hot 100, donde permaneció durante tres semanas.

3. “Vogue”, un tema que sigue vigente

En 1990, Madonna estrenó “Vogue”, uno de los grandes éxitos de su carrera. La canción tomó inspiración del voguing, un estilo de baile asociado con la escena ballroom de Nueva York.

Una sección del tema contiene una parte hablada en la que Madonna menciona a 16 figuras de la época dorada de Hollywood, entre ellas Marlon Brando y Marilyn Monroe.

“Vogue” se convirtió en una de las canciones más reconocibles de Madonna y continuó formando parte de la cultura popular décadas después de su lanzamiento. El tema también fue incluido en la banda sonora de la película “The Devil Wears Prada”.

4. El icónico corsé de conos

Madonna también se ha caracterizado por su influencia en la moda. Una de las mayores muestras de ello ocurrió durante el “Blond Ambition World Tour” de 1990, cuando presentó uno de los vestuarios más recordados de la historia del pop: el icónico corsé rosado con conos diseñado por Jean Paul Gaultier.

La gira también marcó un antes y un después en los conciertos de música pop por sus llamativas coreografías, su escenografía y la combinación de elementos religiosos, sexuales y teatrales.

5. “Hung Up” y una nueva generación

En 2005, Madonna volvió a demostrar su influencia en las pistas de baile con “Hung Up”, una canción que incorpora un fragmento de “Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)”, de ABBA.

El éxito demostró su capacidad para tomar referencias de canciones del pasado y transformarlas en sonidos atractivos para una nueva generación. En 2008, “Hung Up” recibió una certificación de platino de la RIAA debido a su nivel de ventas.

6. 50 números uno en Billboard

En 2020, Madonna hizo historia al conseguir su número 50 en la lista Dance Club Songs de Billboard con “I Don’t Search I Find”. Con este logro, se convirtió en la primera artista en alcanzar 50 números uno en una misma lista de Billboard.

Además, Madonna se convirtió en la primera artista en conseguir al menos un número uno en Dance Club Songs durante cinco décadas distintas: desde los años 80 hasta el 2020.

7. Guinness World Records la reconoce como la artista femenina con mayores ventas

En 2023, Guinness World Records reconoció a Madonna como la artista femenina de mayores ventas de todos los tiempos, con más de 400 millones de unidades vendidas, según las cifras reportadas por la propia cantante y recopiladas por la organización.

De acuerdo con Guinness, solo The Beatles, Elvis Presley y Michael Jackson han vendido más discos a nivel mundial que Madonna, aunque las cifras históricas de ventas pueden variar según la fuente y la metodología utilizada.

8. Madonna, el medio tiempo del Super Bowl y el Mundial

Madonna también llevó su espectáculo a dos de los escenarios deportivos más importantes del mundo. En 2012 encabezó el medio tiempo del Super Bowl XLVI, donde interpretó algunos de sus mayores éxitos junto a artistas como LMFAO y Nicki Minaj.

Más de una década después, en 2026, volvió a hacer historia al participar en el primer espectáculo de medio tiempo de una final de la Copa Mundial de la FIFA. El show se realizó durante la final del Mundial en Nueva York/Nueva Jersey y contó con Madonna, Shakira y BTS como algunos de sus principales artistas, además de Justin Bieber y otras figuras. Madonna abrió el espectáculo con “Music”.

A los 68 años, Madonna puede presumir mucho más que una colección de éxitos. Es una artista que convirtió la moda en parte del espectáculo, desafió las convenciones sobre la religión y la sexualidad y ayudó a establecer el modelo de las grandes estrellas de la música pop tal como se conoce hoy.

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