Luigi Mangione podría declararse culpable en el caso federal este viernes

Este viernes, Luigi Mangione podría declararse culpable de cargos penales federales relacionados con el tiroteo mortal en el que murió…

Este viernes, Luigi Mangione podría declararse culpable de cargos penales federales relacionados con el tiroteo mortal en el que murió el CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Las negociaciones de declaración de culpabilidad están en curso entre los abogados de Mangione y los fiscales federales, pero fuentes familiarizadas con las conversaciones advierten que esos diálogos siguen siendo cambiantes y que nada es definitivo hasta que se anuncie en el tribunal. Se ha programado una audiencia para la mañana de este viernes a solicitud conjunta de la fiscalía y la defensa.

La jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU., Margaret Garnett, tendrá que dar su visto bueno a cualquier acuerdo de declaración de culpabilidad.

Un abogado de Mangione declinó hacer comentarios. Lo mismo ocurrió con un portavoz de la fiscalía federal.

Mangione, que enfrenta cargos tanto en tribunales federales como estatales, previamente se declaró inocente en ambos casos. En el Distrito Sur de Nueva York, Mangione, de 28 años, enfrenta cargos federales de acoso vinculados al asesinato de Thompson. En el estatal, enfrenta cargos de homicidio intencional sin premeditación y cargos por armas.

La audiencia de este viernes se programó apresuradamente tras la audiencia final previa al juicio del martes en el caso estatal de Mangione. Ese juicio está programado para comenzar el 8 de septiembre con la selección del jurado.

Los fiscales estatales han acusado a los abogados de Mangione de intentar que ese caso sea desestimado por motivos de doble enjuiciamiento conforme a la ley del estado de Nueva York, que establece que un acusado no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Una declaración de culpabilidad federal probablemente plantearía preguntas sobre si la acusación estatal sigue adelante, aunque el impacto inmediato no está claro.

Si Mangione se declarara culpable de los cargos federales, sus abogados probablemente intentarían alcanzar un acuerdo que les diera una sólida base legal para argumentar que el caso estatal debería ser desestimado por motivos de doble enjuiciamiento, dicen los abogados.

Bajo los cargos federales más graves, Mangione podría enfrentar cadena perpetua. Si Mangione fuera condenado por el cargo estatal de asesinato, podría recibir una pena de 25 años a cadena perpetua en una prisión estatal.

Aunque las conversaciones siguen siendo cambiantes en el caso federal de Mangione, en otros casos en los que ha habido acuerdos firmes no hubo certeza de que un juez aprobara los términos.

Hunter Biden, por ejemplo, llegó a un tribunal federal en 2023 dispuesto a declararse culpable de cargos relacionados con impuestos, pero durante la audiencia de declaración de culpabilidad el juez planteó preguntas incisivas y el acuerdo se vino abajo. Biden, el hijo del expresidente Joe Biden, posteriormente fue a juicio y fue condenado por cargos relacionados con armas. Más tarde se declaró culpable de cargos relacionados con impuestos.

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