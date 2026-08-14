Luigi Mangione se declara culpable: “Le disparé al señor Thompson y murió”

Al hablar del día en que cometió el crimen, Luigi Mangione dijo ante la jueza a cargo de su caso:…

Al hablar del día en que cometió el crimen, Luigi Mangione dijo ante la jueza a cargo de su caso: “Le disparé al señor Thompson y murió”. ​​Y concluyó: “Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal”.

Dijo que, tras años de sufrir dolor por una fractura de espalda y presenciar experiencias similares en otras personas, se enteró de que UnitedHealthcare celebraría su reunión anual de inversores en diciembre de 2024. Mangione comentó que no se había publicado la ubicación, pero que investigó para averiguarla y quiénes asistirían.

La abogada Karen Friedman Agnifilo había dicho a la jueza del caso minutos antes que Luigi Mangione estaba dispuesto a declararse culpable de los cargos penales federales relacionados con el ataque mortal a tiros contra Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, dijo este viernes su abogada, Karen Friedman Agnifilo, a la jueza del caso.

“El Sr. Mangione está dispuesto a declararse culpable de los cargos en este momento”, declaró Karen Friedman Agnifilo.

La jueza Margaret Garnett le preguntó a Mangione si eso era cierto. Él se inclinó hacia el micrófono y respondió afirmativamente.

Garnett le explicó que se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua. “Al declararse culpable, se expone a la posibilidad de cualquier combinación de castigos, al menos hasta el máximo”, dijo Garnett.

La jueza le dijo a Mangione que en el sistema federal no existe la libertad condicional y que, si bien se le puede descontar la pena por buena conducta, deberá cumplir al menos el 85 % de la condena.

La sentencia podría ir seguida de hasta cinco años de libertad supervisada por cada cargo y una multa máxima de US$ 250 por cada cargo, indicó Garnett, quien también podría ordenar la restitución.

Le preguntó entonces si comprende que podría enfrentarse a una condena total de cadena perpetua, y Mangione confirmó que sí.

Garnett también hizo referencia al caso estatal pendiente, indicando que si Mangione es declarado culpable y sentenciado en ese caso, sus condenas podrían cumplirse consecutivamente. Mangione confirmó que también lo entendía.

Posteriormente, Mangione prestó juramento.

La jueza Margaret Garnett declaró que, basándose en la actitud actual de Luigi Mangione y sus respuestas en el tribunal hasta el momento, considera que está en condiciones de declararse culpable.

Minutos atrás, Mangione afirmó que nunca había recibido tratamiento ni había sido hospitalizado por ninguna enfermedad mental o adicción. Añadió que había tomado trazodona dos días antes para dormir, pero que no le afectaba la capacidad de seguir el procedimiento.

Cuando la jueza le preguntó si creía estar lúcido, respondió: “Sí”.

La audiencia se celebra a petición conjunta de la fiscalía y la defensa.

El juicio estatal de Mangione está programado para comenzar el próximo mes, y compareció brevemente ante un tribunal estatal a principios de esta semana para una última audiencia previa al juicio.

La declaración de culpabilidad federal probablemente plantee dudas sobre si la fiscalía estatal seguirá adelante, aunque el impacto inmediato es incierto.

Si Mangione se declara culpable de los cargos federales, sus abogados probablemente intenten llegar a un acuerdo que les otorgue una sólida base legal para argumentar que el caso estatal debería desestimarse por doble enjuiciamiento, según afirman los abogados.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

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