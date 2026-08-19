Los socialistas democráticos viven un momento de auge, pero no todos coinciden en lo que eso significa

La victoria de la representante estatal Angie Nixon en las primarias para el Senado de Florida el martes fue la…

La victoria de la representante estatal Angie Nixon en las primarias para el Senado de Florida el martes fue la más reciente de una creciente serie de triunfos de socialistas democráticos, que ocupan un lugar destacado en el avance del ala izquierda del Partido Demócrata.

Pero dentro del movimiento socialista democrático, y del movimiento progresista en general, hay desacuerdos sobre cuáles deberían ser las prioridades del grupo, y algunos candidatos se han mostrado reacios a adoptar plenamente esa etiqueta.

Nixon no ha querido destacar su afiliación a los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés), pero, cuando se le preguntó al respecto antes de las elecciones, le dijo a Laura Coates, de CNN, que el grupo coincide con “mis convicciones de que la gente —las personas trabajadoras y corrientes— debería poder decidir cómo quieren que sean sus comunidades y sus economías”.

“Podemos pasarnos todo el día hablando de etiquetas, de las etiquetas de la gente”, dijo. “A mí me preocupan las necesidades de las personas”.

La plataforma de DSA abarca una serie de asuntos con distintos niveles de aceptación dentro de la corriente principal del Partido Demócrata.

Algunas prioridades políticas cuentan con un amplio respaldo de prácticamente todos los candidatos que se identifican con el socialismo democrático y de muchos integrantes del movimiento progresista en general.

Entre esas posturas se encuentran el apoyo a Medicare para Todos financiado por el Gobierno, la oposición a la ayuda militar a Israel por sus acciones en Gaza y el respaldo a impuestos más altos —particularmente para los ricos— con el fin de financiar una ampliación de los programas de protección social sufragados por el Gobierno en ámbitos como la atención médica, la vivienda y el cuidado infantil.

En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, el alcalde Zohran Mamdani ha puesto en marcha un programa piloto de cuidado infantil gratuito, ha establecido congelaciones de los alquileres en algunos apartamentos con renta regulada y ha puesto en marcha una iniciativa para abrir cinco supermercados respaldados por la ciudad que ofrecerán descuentos del 30 % en alimentos básicos.

Nixon hizo campaña en torno a varios de esos asuntos, entre ellos la atención médica universal, la vivienda asequible y un impuesto anual sobre el patrimonio de los multimillonarios. Su victoria del martes sobre un candidato moderado con mucha más financiación, el teniente coronel retirado del Ejército Alex Vindman, también sirvió para recordar que una postura ampliamente compartida por los socialistas democráticos, incluida Nixon —la indignación por la guerra de Israel en Gaza tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023— también es compartida por muchos votantes demócratas.

Pero algunos aspectos más controvertidos de la plataforma de DSA, titulada “¡Los trabajadores merecen más!”, requerirían una transformación considerable.

“Los socialistas democráticos de Estados Unidos están construyendo un partido cuyo objetivo es una sociedad democrática de la clase trabajadora. Nuestros enemigos no son solo los jefes individuales, sino todo el sistema mundial del capital; no solo este o aquel policía, juez o presidente, sino toda la estructura antidemocrática de nuestra sociedad. Somos trabajadores que luchamos para transformar la sociedad: para ganar la batalla por la democracia, redactar una nueva Constitución y crear una república socialista democrática”, afirma la plataforma.

La plataforma incluye llamados a abolir el Senado de Estados Unidos y ampliar la Cámara de Representantes —una postura que refleja la creencia de algunos progresistas de que la representación proporcional es más favorable que un sistema diseñado para proteger los intereses de los estados menos poblados—, nacionalizar las grandes corporaciones, financiar públicamente las elecciones, poner fin al sistema bipartidista y detener las detenciones y deportaciones de inmigrantes. También busca “desmilitarizar los departamentos de policía, restar poder a los sindicatos policiales y redirigir los fondos a los servicios públicos como pasos hacia la abolición total del sistema policial y penitenciario, que protege a los ricos y encarcela a los pobres”.

Algunos candidatos han adoptado varias de las ideas más radicales. Darializa Avila-Chevalier, la socialista democrática que derrotó al representante Adriano Espaillat en unas primarias de la ciudad de Nueva York en junio, dijo a Vox que cree que “todas las deportaciones están mal”. Francesca Hong, quien perdió las primarias demócratas de Wisconsin la semana pasada, había pedido anteriormente retirar fondos a los departamentos de policía y abolirlos.

Pero no todos los miembros de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA), ni los progresistas afines a la organización, coinciden respecto a estos puntos de la plataforma. Sin embargo, los republicanos están ansiosos por meter a todo el Partido Demócrata en el mismo saco, destacando las posturas más controvertidas en anuncios televisivos dirigidos no solo contra los candidatos socialistas democráticos, sino contra todos los que se presentan bajo la bandera demócrata.

“Abdul El-Sayed y los socialistas se han apoderado del Partido Demócrata de Michigan”, afirmó la Asociación de Gobernadores Republicanos en un anuncio emitido la semana pasada contra la candidata demócrata a gobernadora del estado, Jocelyn Benson, en el que la vinculaba con grupos que apoyaron retirar fondos a la policía.

“Este no es el Partido Demócrata de Gretchen Whitmer”, decía el anuncio, en referencia a la popular gobernadora demócrata que ha cumplido dos mandatos. “Es mucho más liberal y extremista, y Jocelyn Benson marcha al ritmo de su tambor radical”.

El presidente Donald Trump también ha lanzado sus propios ataques a medida que se consolida la lista de candidatos para las elecciones de mitad de mandato.

En los últimos meses, ha afirmado que los demócratas están siendo dominados por “comunistas sin Dios”.

“Esta es la amenaza más grave para nuestro país desde su fundación, hace 250 años, en mi opinión”, afirmó en una conferencia de la Coalición Fe y Libertad celebrada en junio. “Esta es una gran amenaza para nuestro país”.

Destacados socialistas democráticos, entre ellos la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez y Mamdani, han tratado de distanciarse de algunas posturas controvertidas, retractándose de su anterior apoyo a retirar fondos a la policía.

En términos más generales, Ocasio-Cortez ha sugerido que parte de la retórica de la izquierda durante la época de la pandemia de covid-19 fue demasiado lejos.

“Tengo un concejal local que tiene este dicho: ‘La primera etapa de lo woke fue una locura’”, declaró recientemente la congresista de Nueva York en el programa “This Week” de ABC.

“Creo que todos compartimos el objetivo de tener una tasa de criminalidad lo más baja posible. Creo que, ya saben, durante el confinamiento, por supuesto, la retórica de aquella época no es la que usaríamos hoy”, afirmó.

El socialista democrático más destacado del país, el senador de Vermont Bernie Sanders, nunca ha apoyado la idea de retirar fondos a la policía.

Otra socialista democrática, Melat Kiros, quien derrotó a la veterana representante Diana DeGette en Colorado, declaró a PBS que está de acuerdo con los llamados de los DSA a favor de Medicare para Todos, el cuidado infantil universal, el voto por orden de preferencia y una semana laboral de 32 horas, pero no apoya abolir el Senado, retirarse de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, retirar fondos a la policía ni establecer la propiedad pública de grandes corporaciones, salvo las empresas de servicios públicos.

“Realmente incorporamos la ‘democracia’ al socialismo democrático”, afirmó Kiros, explicando que la plataforma de los DSA es votada por sus miembros y que es “casi seguro que no todos y cada uno de los miembros estén de acuerdo con la totalidad de la plataforma”.

Los progresistas que no se consideran socialistas democráticos, como Abdul El-Sayed, el exfuncionario de salud pública que ganó la nominación demócrata en la contienda por el Senado de Michigan, afirman que una diferencia clave es que ellos sí creen en el capitalismo.

“No soy socialista. Creo en el capitalismo. Simplemente creo que el capitalismo debe estar regulado”, declaró El-Sayed en una entrevista con CNN en julio.

Algunos candidatos también han abandonado los DSA mientras buscan acceder a cargos electivos.

En el 7.º Distrito de Michigan, William Lawrence, cofundador del progresista Movimiento Sunrise, intenta arrebatarles a los republicanos uno de los distritos más competitivos del país para la Cámara de Representantes, al enfrentarse al representante republicano Tom Barrett, quien cumple su primer mandato.

Era socialista democrático, pero afirmó que recientemente dejó vencer su afiliación a los Socialistas Democráticos de Estados Unidos.

“Siento mucho respeto por los DSA y por el trabajo que están realizando en todo el país, pero sentí la necesidad de dejar muy claro que la plataforma con la que nos presentamos aquí es la que ha surgido de las conversaciones que estamos manteniendo en todo el 7.º Distrito”, declaró Lawrence a CNN a principios de este mes. “Es simplemente porque quiero dejar claro a mis electores que estoy aquí para representarlos”.

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