Los estados deberán seguir estableciendo requisitos de vacunación escolar pese al nuevo decreto de Trump

Mientras los estudiantes se preparan para un nuevo año escolar en todo Estados Unidos, las familias se enfrentan a un…

Mientras los estudiantes se preparan para un nuevo año escolar en todo Estados Unidos, las familias se enfrentan a un tenso debate nacional en torno a las vacunas y a las preguntas sobre cuáles son obligatorias para que sus hijos puedan asistir a la escuela.

El presidente Donald Trump firmó recientemente un decreto para reducir el número de vacunas recomendadas para niños. Al igual que otras iniciativas similares para reformar el enfoque del Gobierno federal respecto a las vacunas infantiles, el decreto ofrece recomendaciones, pero la autoridad para establecer y hacer cumplir los requisitos de vacunación sigue recayendo en los estados.

La administración indicó que presionará a los estados para que revisen sus requisitos de vacunación e incorporen las nuevas directrices federales, lo que en la práctica supone un cambio radical en las estrategias de larga data destinadas a mejorar las tasas de inmunización infantil. No está claro cómo planean las autoridades reforzar esta medida, pero se ha ordenado al Departamento de Justicia, al Departamento de Educación y al Departamento de Salud y Servicios Humanos que vinculen el cumplimiento con la financiación federal.

La autoridad estatal para establecer políticas de vacunación ha sido cuestionada anteriormente, pero en general ha sido respaldada por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Los estados aún están revisando el decreto, pero muchos, incluidos aquellos que siguen las directrices federales en materia de política de vacunación y aquellos que se han desviado de las recomendaciones federales, afirman que no requiere ningún cambio a nivel estatal.

“Las recomendaciones federales no modifican los requisitos en Texas”, declaró el departamento de salud estatal en un correo electrónico enviado a CNN.

Otros respondieron a la medida del presidente comprometiéndose con una política de vacunación basada en la ciencia.

“Las vacunas son nuestra defensa más eficaz contra las enfermedades prevenibles mediante vacunación”, declaró el Dr. Puthiery Va, director del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Maine. “En Maine, las vacunas siguen estando disponibles sin costo alguno para los niños que cumplen los requisitos a través del Programa de Inmunización del del Centro para el Control de Maine. Los requisitos de vacunación para escuelas y guarderías de Maine no han sufrido cambios a pesar de las medidas federales implementadas hasta la fecha”.

El nuevo decreto subraya el objetivo del Gobierno de “maximizar las opciones de los padres en materia de vacunación para sus hijos”, señalando específicamente que los estados deberían “proporcionar exenciones religiosas y médicas” a los requisitos de vacunación.

Los 50 estados tienen sus propias leyes que exigen ciertas vacunas para que los estudiantes asistan a la escuela, y todos permiten que los estudiantes queden exentos de los requisitos de vacunación escolar por razones médicas. La gran mayoría de los estados también permiten exenciones de vacunación por razones no médicas, que pueden clasificarse como religiosas o personales.

Solo cuatro estados no permiten exenciones que no sean por razones médicas: California, Connecticut, Maine y Nueva York, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Nueva York eliminó la opción de exenciones religiosas para las vacunas escolares en 2019 después de que los brotes de sarampión en el estado alcanzaran algunos de los mayores que Estados Unidos había visto en décadas, y Connecticut eliminó su opción de exención religiosa en 2021.

Cualquier modificación a las leyes estatales de exención de vacunación tendría que ser aprobada por las legislaturas estatales, muchas de las cuales no volverán a reunirse hasta enero.

Pero los tribunales también pueden intervenir. Mississippi comenzó a permitir exenciones religiosas en 2023 tras una orden judicial federal, y la iniciativa para permitir exenciones religiosas en Virginia Occidental enfrenta desafíos legales. Antes de estos cambios, ambos estados eran conocidos por tener una cobertura de vacunación infantil excepcionalmente alta bajo algunas de las leyes más estrictas.

La cobertura de vacunación infantil lleva años disminuyendo, mientras que las tasas de exención alcanzan niveles récord.

Aproximadamente el 3,6 % de los niños que ingresaron a la escuela inicial en el año escolar 2024-25 obtuvieron una exención para una vacuna obligatoria, lo que dejó a unos 138.000 nuevos estudiantes sin la cobertura completa de al menos una vacuna estatal obligatoria, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés). Las exenciones aumentaron en más de un punto porcentual en los últimos cuatro años, y la gran mayoría (todas menos el 0,2 %) se debieron a razones no médicas.

Los expertos en salud pública afirman que generar confianza en la seguridad y la eficacia de las vacunas es clave para revertir el descenso de las tasas de vacunación infantil.

“Si cada vez más padres deciden no vacunar a sus hijos por razones no médicas, sin duda veremos un aumento en los brotes de enfermedades”, dijo el Dr. William Moss, profesor asociado de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins.

Los casos de sarampión en Estados Unidos han alcanzado este año su nivel más alto en 35 años, y la gran mayoría de ellos se dan en personas que no han sido vacunadas con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR).

Pero el nuevo decreto recomienda que la vacuna MMR se divida en tres dosis individuales, un cambio drástico que va en contra del amplio consenso científico y una sugerencia que podría generar dudas.

Tradicionalmente, los estados han alineado sus políticas sobre requisitos de vacunación con las recomendaciones de los CDC y su Comisión Asesora sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la ACIP ha experimentado cambios radicales bajo la dirección del secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., y las medidas adoptadas por la agencia federal y el consejo asesor para reformar el calendario de vacunación infantil —incluida una reducción en el número de enfermedades cubiertas por las vacunas de rutina— han llevado a muchos estados a abandonar esta práctica de larga data.

Según KFF, 28 estados han anunciado que ya no seguirán las recomendaciones federales sobre vacunación. La mayoría ha indicado que, en cambio, seguirán las recomendaciones de la Academia Estadounidense de Pediatría, una asociación médica independiente.

“Durante décadas, el calendario de vacunación infantil de Estados Unidos se elaboró ​​mediante un riguroso proceso científico, exigido por ley, que evalúa la seguridad y la eficacia de las vacunas y la forma correcta de administrarlas a los pacientes. Este proceso transparente, liderado por expertos, ha contribuido a prevenir enfermedades graves, reducir las hospitalizaciones y salvar millones de vidas”, declaró la Alianza de Gobernadores para la Salud Pública en un comunicado. Esta coalición está integrada por más de una decena de gobernadores que representan aproximadamente un tercio de la población estadounidense.

“El decreto del presidente Trump, que ordena cambios en las recomendaciones federales de vacunación vigentes desde hace mucho tiempo, elude ese proceso y desafía el consenso científico. Además, corre el riesgo de generar confusión y poner en peligro a nuestros hijos”, declaró la alianza.

Los padres deben saber que las vacunas disponibles actualmente en Estados Unidos siguen estando disponibles y que el decreto no cambia eso. Los gobernadores y los responsables estatales de salud pública tienen la facultad de seguir colaborando con los proveedores de atención médica, las escuelas y las agencias de salud locales para garantizar que los padres tengan acceso a información confiable y puedan tomar decisiones informadas sobre la salud de sus hijos.

The-CNN-Wire

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