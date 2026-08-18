Los doce comentarios más extraños de Trump sobre la guerra con Irán

Esta semana, el presidente Donald Trump: amenazó con entrar en guerra con un segundo país de Medio Oriente, planteó la…

Esta semana, el presidente Donald Trump: amenazó con entrar en guerra con un segundo país de Medio Oriente, planteó la posibilidad de convertir el estrecho de Ormuz en territorio estadounidense y contradijo el mensaje de su Gobierno al afirmar que no hay negociaciones en curso con Irán.

Y apenas es martes.

Trump no es ajeno a los comentarios excéntricos. Pero la guerra con Irán ha demostrado ser un escenario frecuente para este comportamiento, con enormes consecuencias en juego.

En ocasiones, sus comentarios han dado la impresión de que no está muy involucrado o informado sobre lo que ocurre. En otros momentos, ha hecho propuestas que parecen inviables. Varias veces, parece estar intentando hacer realidad una versión alternativa de los hechos.

Estos son algunos de los comentarios más extraños de Trump durante los casi seis meses que lleva la guerra.

“Estamos tratando con personas que creo que son muy racionales”, dijo Trump el 16 de junio durante la cumbre del G7 en Francia. “Fue agradable tratar con ellos. Eran personas fuertes, inteligentes. … Pero no están radicalizados y, ya saben, buscan ayudar a su país”.

Muchos criticaron estos comentarios por considerarlos excesivamente ingenuos. Y Trump no tardó en contradecir sus propias palabras.

Solo tres semanas después, tras el predecible fracaso de las negociaciones, Trump calificó a esos mismos líderes de “locos”, “malvados”, “enfermos”, “jugadores sucios” y “escoria”.

“Violan el acuerdo todos los días”, dijo Trump durante una cumbre de la OTAN en Turquía. “Mienten. Hacen trampa”.

Trump dijo a CBS News el 17 de abril que Irán había “aceptado todo” lo que Estados Unidos exigía. Eso incluía que Teherán dejara de apoyar a grupos aliados como Hamas y Hezbollah, entregara sus reservas de uranio enriquecido y se comprometiera a dejar de enriquecer uranio para siempre.

Ninguna de esas afirmaciones se concretó, ni existe evidencia de que Irán realmente hubiera aceptado esas condiciones.

Incluso cuando Irán y Estados Unidos alcanzaron un memorando de entendimiento en junio, este no incluía ninguno de esos puntos.

Trump ha afirmado con frecuencia que Irán estaba desesperado por alcanzar un acuerdo y que eso estaba a punto de concretarse.

Desde el 7 de abril, Trump afirmó en redes sociales que las negociaciones estaban “muy avanzadas”, pero que necesitaban dos semanas “para ser finalizadas y concluidas”. Terminó diciendo que “es un honor tener este problema de largo plazo cerca de una solución”.

Esa solución todavía no ha llegado.

Para mediados de junio, el presidente había hecho ese tipo de afirmaciones más de tres docenas de veces. Y ha continuado haciéndolas desde entonces, pese a que Irán ha dado señales contrarias a la desesperación, incluso al violar el memorando de entendimiento, que contenía condiciones favorables para Teherán.

Mucho antes de plantear que Estados Unidos tomara el control del estrecho de Ormuz, Trump propuso otra idea: que Estados Unidos se asociara con Irán para cobrar peajes a quienes cruzaran esta importante vía marítima.

“Estamos pensando en hacerlo como una empresa conjunta. Es una forma de asegurarlo, también de protegerlo de muchas otras personas”, dijo Trump al periodista Jonathan Karl, de ABC News, el 8 de abril, y agregó: “Es algo hermoso”.

No importa que Irán haya sido un adversario de Estados Unidos durante casi cinco décadas, y que sus ciudadanos sean conocidos por corear “muerte a Estados Unidos”.

Tampoco importó que el secretario de Estado, Marco Rubio, hubiera calificado anteriormente de “ilegal” y “peligroso para el mundo” cobrar peajes para cruzar esta vía marítima internacional.

Trump dijo el 9 de marzo que los vecinos de Irán en Medio Oriente se habían mantenido “en gran medida neutrales” hasta que Irán los atacó.

“Los vecinos se pusieron de nuestro lado y comenzaron a atacarlos, y de hecho lo hicieron con bastante éxito”, dijo Trump. “Si miran a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y otros”.

Eso no ha ocurrido del todo. Otros países del golfo Pérsico han buscado firmemente evitar involucrarse en la guerra, aunque Arabia Saudita se vio arrastrada al conflicto, en cierta medida, el mes pasado.

Ese mismo día, Trump dijo a CBS News: “Creo que la guerra está prácticamente terminada”.

Eso ocurrió apenas 10 días después del inicio de una guerra que hasta el momento lleva 172 días.

“Tienen que tener algunos, porque otras personas tienen algunos”, dijo Trump el 17 de junio, mientras intentaba alcanzar un acuerdo con Irán. Agregó que “los misiles no son el problema” porque “no hacen explotar el planeta”.

“En términos relativos, creo que está bien”, dijo Trump posteriormente.

Estos comentarios contrastaron de manera marcada y confusa con las declaraciones de Trump al inicio de la guerra, cuando dijo que uno de sus principales objetivos era “arrasar por completo su industria de misiles”. Trump ha presentado los misiles de Irán como un riesgo inaceptable para la región, incluso para los soldados estadounidenses que permanecen en la zona.

“Es el comienzo de la construcción de un nuevo país”, dijo Trump el 9 de marzo.

Agregó el 6 de abril: “Incluso podríamos involucrarnos en ayudarlos a reconstruir su nación”.

Estos comentarios se produjeron después de que Trump pasara años denunciando la insensatez de la construcción de naciones en el extranjero, especialmente en Medio Oriente.

Y, como muchas de las ideas de Trump, pareció abandonar rápidamente esta.

Al principio de la guerra, tanto Trump como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmaron que Estados Unidos tenía libertad de acción sobre los cielos de Irán, mientras el presidente decía que Teherán “no puede hacer nada al respecto”.

A principios de abril, dos aviones estadounidenses fueron derribados.

Pero Trump siguió haciendo esta afirmación. En junio dijo: “Ahora tenemos control completo y total de los cielos sobre Irán”. En julio agregó que Irán no tenía “nada” militarmente, incluida “ninguna fuerza aérea”, y que sus “defensas antiaéreas han desaparecido”.

Sin embargo, solo cinco días después, el Gobierno trasladó en secreto a Trump del Air Force One a un avión más pequeño cuando salía de Turquía, debido al temor de que Irán pudiera derribar el avión de mayor tamaño.

Trump ha afirmado repetidamente en las últimas semanas que Estados Unidos controla el estrecho de Ormuz y que el estrecho está “abierto”.

“Ellos no tienen el control”, dijo Trump el miércoles. “Nosotros tenemos el control total. Es nuestro”.

Estados Unidos sí mantiene un bloqueo contra los puertos iraníes en el estrecho, lo que ejerce presión económica sobre Teherán. Pero Trump no ha podido obligar a reabrir el estrecho mientras Irán continúa atacando barcos. Y el tráfico permanece muy por debajo de los niveles máximos registrados antes de la guerra iniciada por EE.UU. e Israel.

De hecho, el estrecho de Ormuz es básicamente la principal carta de negociación de Irán en este momento. Y si Estados Unidos realmente lo controlara, la guerra sería muy diferente.

No se trató simplemente de un meme de internet que Trump publicó el martes por la mañana. También dijo el lunes: “Creo que es una gran idea. Nosotros lo controlamos. Me gusta la idea de declararlo territorio”.

Pero esto parece, como mínimo, poco práctico. Estados Unidos no controla realmente el estrecho en este momento y mantenerlo bajo su control a largo plazo probablemente requeriría una presencia prolongada de soldados en una región volátil. Es un objetivo extraño para un presidente que ha dicho en numerosas ocasiones que la guerra duraría solo entre cuatro y seis semanas y que ha criticado las “guerras eternas”.

Por supuesto, Trump dice cosas así con frecuencia. El año pasado, planteó brevemente un plan para tomar el control de Gaza. Esa propuesta fue recibida con enorme rechazo y desde entonces prácticamente no se ha vuelto a hablar de ella.

“Si Omán se interpone, los bombardearemos hasta hacerlos mi**da”, dijo Trump en una entrevista esta semana con Trey Yingst, de Fox News.

Trump lanza muchas amenazas, pero esta, que el presidente hizo inicialmente en mayo y volvió a plantear el lunes, dejó completamente desconcertados a los aliados de la región.

Omán ha sido históricamente un socio de Estados Unidos y un mediador durante las negociaciones con Irán. Y aunque Trump advirtió a Omán el lunes que no interfiriera, anteriormente había dicho, en un documento firmado, que Omán “mantendría un diálogo” con Teherán para determinar el futuro Gobierno y los servicios marítimos en el estrecho de Ormuz.

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